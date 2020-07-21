«Спартак» обратился с открытым письмом к Виктору Кашшаи

Совет директоров «Спартака» обратился с открытым письмом к руководителю департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.
Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства Российского футбольного союза. На тот момент у клубов Премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии VAR.
Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона «Спартак» регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам.
В восьми матчах после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами, и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака».
В результате этого было отменено 4 гола и один пенальти в пользу «Спартака», а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Ещё один гол был отменен в матч с «Тамбовом», где VAR в принципе отсутствовал.
В ряде случаев рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В матчах с «Локомотивом» (1:1) и «Сочи» (0:1) это напрямую повлияло на результат. В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями рефери.
Ситуация получила продолжение в кубковом матче с «Зенитом», по итогам которого «Спартак» попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам.
Регламент использования VAR — это «серая зона», и его применение главными арбитрами матча неочевидно. Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на VAR не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча.
В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по VAR с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде Премьер-Лиги подобная линия не открывалась.
В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака»?
К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с «Зенитом» и предыдущих играх представлено не было. От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей.
Просим ответить на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе и, в частности, матчах нашего клуба, которое становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ.
Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва».
Раньше было как... ошибуться против них... блондинка поплачет про заговор.. следующий матч им судьи подарят они слова не скажут.. а тут не проканывает, цорна же уволили в том числе за это.. что не плакался не клянчил..
Если посчитать среднюю стоимость набранного очка исходя из вложенных денег, удивляет как федун еще лукойл не про76)))
Раньше было как... ошибуться против них... блондинка поплачет про заговор.. следующий матч им судьи подарят они слова не скажут.. а тут не проканывает, цорна же уволили в том числе за это.. что не плакался не клянчил..
Если посчитать среднюю стоимость набранного очка исходя из вложенных денег, удивляет как федун еще лукойл не про76)))
Лукойл надо национализировать. Роснефть мы с тобой
Лукойл надо национализировать. Роснефть мы с тобой
Стыдно должно быть кашшаистам и var-истам питерским
Стыдно должно быть кашшаистам и var-истам питерским
https://youtu.be/sP_RL6GRick
Спартак привёл пример с Сочи 0:1, но почему тогда молчат, что в самом первом матче выиграли у тех же Сочи 1:0 , а единственный гол 90+3 забил Жиго с грубым нарушением правил?
Да и во многих матчах Спартак набирал очки из-за ошибок в их сторону, а почему об этом молчат?
Ну, да выгодно очень жить по принципу: "В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать".
Спартак привёл пример с Сочи 0:1, но почему тогда молчат, что в самом первом матче выиграли у тех же Сочи 1:0 , а единственный гол 90+3 забил Жиго с грубым нарушением правил?
Да и во многих матчах Спартак набирал очки из-за ошибок в их сторону, а почему об этом молчат?
Ну, да выгодно очень жить по принципу: "В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать".
Он отрабатывает газпромовские бабки.
Что ему скажет патрон Дюков то и сделает.
Он отрабатывает газпромовские бабки.
Что ему скажет патрон Дюков то и сделает.