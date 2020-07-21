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«Спартак» обратился с открытым письмом к Виктору Кашшаи

21 июля 2020, 21:59

Совет директоров «Спартака» обратился с открытым письмом к руководителю департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.

Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства Российского футбольного союза. На тот момент у клубов Премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии VAR.

Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона «Спартак» регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам.

В восьми матчах после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами, и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака».

В результате этого было отменено 4 гола и один пенальти в пользу «Спартака», а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Ещё один гол был отменен в матч с «Тамбовом», где VAR в принципе отсутствовал.

В ряде случаев рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В матчах с «Локомотивом» (1:1) и «Сочи» (0:1) это напрямую повлияло на результат. В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями рефери.

Ситуация получила продолжение в кубковом матче с «Зенитом», по итогам которого «Спартак» попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам.

Регламент использования VAR — это «серая зона», и его применение главными арбитрами матча неочевидно. Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на VAR не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча.

В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по VAR с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде Премьер-Лиги подобная линия не открывалась.

В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака»?

К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с «Зенитом» и предыдущих играх представлено не было. От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей.

Просим ответить на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе и, в частности, матчах нашего клуба, которое становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ.

Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва».

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vovan32
vovan32
25 июля в 15:36
Стыдно будет осенью в Европе, когда, наш "неоспоримый чемпион" будет явно слабее команд из других стран. И спрашивается на кой хрен всё и всех подкупали..
fineflat
fineflat ответ Хиромант (раскрыть)
23 июля в 22:04
Сейчас уникальная ситуация, Зенит финансируется гос монополией, стадион за 1,5 ярда, самый дорогой состав, всегда к ним будут вопросы подозрения ну и судьи после матча могли бы комментировать открыто все моменты спорные, пусть красиво нас успокоят.
Хиромант
Хиромант ответ fineflat (раскрыть)
23 июля в 15:47, ред.
Согласен!!! Но никто же не говорил о заговоре, что "Спартак скупает таланты, потому что у него есть бабло - а у остальных нет!?" Никто же не предлагал устроить судьям допрос с пристрастием, почему именно Спартак каждый год чемпион!?
fineflat
fineflat ответ Хиромант (раскрыть)
22 июля в 16:54
В 90е у Спартака был такой состав там рядом никто не стоял
fineflat
fineflat
22 июля в 16:51
Если представить что есть у Зенита определенная поддержка от РФС и департамента судейства, что совершенно легко представить если посмотреть на источники финансирования РФС, также судьи РФС проводят летние сборы во Франции, тоже понятен источник финансирования, я уверен что по заказу пенальти никто не ставит но наверняка никто не хочет обижать спонсоров. Кашаи в наглой форме послал всех со своими претензиями, привеля в пример одну фотографию а потом еще сказав что оценка арбитру плохая из за того что пенальти в ворота Спартака не разглядел тоесть понимая что санкций не будет судейский департамент не заморочился дать развернутые комментарии. Но в любом случае Спартак не на 2м месте в чемпионате а в середине таблицы и на кубке Зенит не был слабее Спартака. Эту тему судейства надо конечно поднимать все равно, так нельзя оставлять, РФС хотя бы не должен подтираться претензиями других клубов но Спартаку надо думать о будущем о составе и новом сезоне.
Хиромант
Хиромант
22 июля в 15:38
Цитирую классика: "На зеркало неча пенять, коли рожа крива!" Разучились играть по честному, всё 90-е вспоминаете, когда вам чемпионство на блюдечке подносили??? Жаба задушила, что ни медалей ни кубков уже который год? Сами виноваты... Ищите причину в ваших игроках, тренерах, и руководителях! А обвинять в своих ошибках и просчётах всех, кроме себя - удел слабых!!!
Indian
Indian
22 июля в 11:29
Качество судейства становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ только потому, что вы сами и трубите на каждом углу об этом, в подконтрольных вам же СМИ. Откровенное давление на судейский корпус. Забивайте нормальные голы, не в толкотне на линии ворот, и все увидят что это не ФНЛ играет, и ничего не отменят.
ULTRASteam
ULTRASteam
22 июля в 11:22
    Sergoural
    Sergoural ответ Байкал-38 (раскрыть)
    22 июля в 09:38
    В интернете уже есть разбор всех матчей Спартака. Ах да Вы же верите только Кашаи, человеку с сомнительной репутацией в ФИФА. ВАм он выгоден.
    Ravshan878
    Ravshan878
    22 июля в 08:47
    Бесполезно предъявлять претензии. Хоть ФИФА или УЕФА.
    stasil
    stasil
    22 июля в 08:39
    Спартак это кю, рабы, свинья 🐽
    Лукойл надо национализировать. Роснефть мы с тобой
    stasil
    stasil ответ dynkel (раскрыть)
    22 июля в 08:34, ред.
    Наверное, потому что Зенит это название футбольного клуба, Спартак это имя раба
    Знатог
    Знатог
    22 июля в 08:18
    Объективность ВАРа компенсируется необязательностью его применения.
    mat73
    mat73
    22 июля в 07:29
    Грамотно расписали. Особенно про букмекеров, не знал об этом.
    Стыдно должно быть кашшаистам и var-истам питерским
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    22 июля в 05:13
    мы не будем подобные вопросы решать в кабинетах. Пусть весь мир знает и делает свою оценку происходящему
    112910415
    112910415
    22 июля в 04:58
    всё бесполезно
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    22 июля в 04:46
    Опять Спартак в достижении цели не брезгует ничем! Но в итоге всё равно останется без печеньки!!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    22 июля в 04:40
    Если Спартак такой справедливый, то где примеры когда судьи ошибались в пользу Спартака?
    Спартак привёл пример с Сочи 0:1, но почему тогда молчат, что в самом первом матче выиграли у тех же Сочи 1:0 , а единственный гол 90+3 забил Жиго с грубым нарушением правил?
    Да и во многих матчах Спартак набирал очки из-за ошибок в их сторону, а почему об этом молчат?
    Ну, да выгодно очень жить по принципу: "В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать".
    dynkel
    dynkel
    22 июля в 02:22
    Выиграл зенит но всёравно он с маленькой буквы а Спартак с большой
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    22 июля в 01:44
    Кашшай просто наемный работник, к нему какие вопросы, если скажут сверху, что судейство в отношении того или иного клуба было нормальным, то он конечно попытается оправдать судью и ВАР. Дело не в спартаке, а дело в том, что походу всего сезона РПЛ было много ошибок судей и ВАР, в отношении разных команд, и это плохо,но увы никому нет до этого дело.
    blasgovest
    blasgovest
    22 июля в 01:41
    В пердиве ноется лучше.
    Заполярный
    Заполярный ответ Лучший клуб страны (раскрыть)
    22 июля в 01:23
    Да там не только румын ныл, они все ныли, а перестали ныть когда кошай пришел. Его для этой цели и выписали из румынии семака успокоить
    Заполярный
    Заполярный ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    22 июля в 01:17
    Сам то понял, что написал.
    Svartalfheim
    Svartalfheim ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    22 июля в 00:58
    Так и объединились в единый заговор против спартка.
    oFANATo
    oFANATo
    22 июля в 00:55
    Бесполезно обращаться к Кашшаи.
    Он отрабатывает газпромовские бабки.
    Что ему скажет патрон Дюков то и сделает.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    22 июля в 00:31
    Клубам надо объединяться против произвола. Сегодня Спартак, Ростов, завтра кто-нибудь другой.
    Jantu
    Jantu
    22 июля в 00:29
    Разве можно так выпрашивать себе поблажки?
    zsb1961
    zsb1961
    22 июля в 00:06
      ABir
      ABir
      22 июля в 00:01
      Да и так ясно, что с Кашаи провели работу. И ко проводил и в интересах кого, тоже понятно
      KRIMINAL89
      KRIMINAL89 ответ LOpp (раскрыть)
      21 июля в 23:53
      👍👍👍
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