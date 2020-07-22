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Подростки, оторвавшие голову фигуре Дзюбы, заплатят 500 рублей штрафа

22 июля 2020, 10:22

Подростки, оторвавшие голову алюминиевой фигуре форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, оштрафованы.

Как сообщается, четверо молодых людей заплатят штраф в размере 500 рублей.

Отмечается, что подростки также отправили заявителю смс:

Мы уже понесли наказание в полиции и теперь хотим загладить свою вину, возместить стоимость восстановления фигуры. Уверяю вас, этот поступок мы совершили исключительно по глупости, ничего плохого не имеем против данного футболиста.

Сейчас обезглавленная статуя форварда закрыта чёрным пакетом.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Заполярный (раскрыть)
22 июля в 20:05
Клоун без головы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Литейный 4 (раскрыть)
22 июля в 15:23
У вас в Питере памятник Петру на коне есть .Так у коня того тоже вон чего оторвали .Можешь посмотреть ! Но это не мы ! ))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 июля в 15:20
А голову самого " купидона" ,тьфу ,прости Господи ,вернули ?! )))
Заполярный
Заполярный
22 июля в 15:18
Что то дороговато оценили
Заполярный
Заполярный
22 июля в 15:16
Почти как у Майн Рида, только там всадник без головы, а тут ногомячист.
karnager
karnager
22 июля в 13:12
Это был я, голова Дзюбы лежит сейчас у меня между ног, пока я пишу эти строки
galem72
galem72
22 июля в 12:40
За снос этого китча ещё нужно доплачивать, а не штрафовать.
vashinin
vashinin
22 июля в 12:16
красная цена в базарный день этому голубку))
311
311
22 июля в 11:34
На Авито потом эту голову выкинут за пятерик!)
Литейный 4
Литейный 4
22 июля в 11:26
Спартачи одним словом. Им бы что оторвать, а где пофигу. Гыгыгы
LOpp
LOpp
22 июля в 11:22
Фратрия скинется на штраф)
zeni
zeni
22 июля в 11:22
Родителям этих ненормальным оторвать бошку!!
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 11:19
теперь каждый день будут отрывать))))))))
makkie
makkie
22 июля в 11:04
Настоящий Дзюба чуть больше стоит 😂
Svartalfheim
Svartalfheim
22 июля в 10:45, ред.
Киевский Фердун заплатит, не впервой угловников отмазывать.
Знатог
Знатог
22 июля в 10:43
Головорезы.
морозз
морозз
22 июля в 10:40
Чёрный квадрат вместо головы бомжа, однако футурично!
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 10:38
Федун оценил.
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ Izmar (раскрыть)
22 июля в 10:38
Судей ваших не победить. А на что вы способны - мы все видели в Европе.
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 10:37
Ахахах! Всего лишь навсего 500 рубликов, вот столько стоит голова дзюбы.
Вася Васин 6
Вася Васин 6
22 июля в 10:36
500!!! Как за настоящую!!!
112910415
112910415
22 июля в 10:35
следствие преступно устранилось от анализа причин и обстоятельств : закулисные кукловоды явно же намекали на безголовость великого спортсмена !
blasgovest
blasgovest ответ Footbolista (раскрыть)
22 июля в 10:32, ред.
Извини, но других в тарасовке не делают, только из дерева.
Footbolista
Footbolista
22 июля в 10:30
Алюминий не аутотентично...фигура должна быть из дерева...
Izmar
Izmar
22 июля в 10:30, ред.
В тарасовке гордятся этим, на поле Дзюбу им не победить, воевать с фигурами, все равно, что в небо плюнуть от безысходности.
ДСА
ДСА
22 июля в 10:29
Дешево нынче голова Дзюбы стоит.
starche
starche
22 июля в 10:28
Редкостный идиотизм.
Cir Braun
Cir Braun
22 июля в 10:25
Ефремов в детстве так же болел за спартак.
Давайте думать
Давайте думать
22 июля в 10:24
Ну хоть 79али бесплатно ахахаха
Yurza
Yurza
22 июля в 10:24
Вот так у нас растят экстремистов.
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