Подростки, оторвавшие голову фигуре Дзюбы, заплатят 500 рублей штрафа

Подростки, оторвавшие голову алюминиевой фигуре форварда «Зенита» , оштрафованы.

Как сообщается, четверо молодых людей заплатят штраф в размере 500 рублей.

Отмечается, что подростки также отправили заявителю смс:

Мы уже понесли наказание в полиции и теперь хотим загладить свою вину, возместить стоимость восстановления фигуры. Уверяю вас, этот поступок мы совершили исключительно по глупости, ничего плохого не имеем против данного футболиста.