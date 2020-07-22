Подростки, оторвавшие голову фигуре Дзюбы, заплатят 500 рублей штрафа

Подростки, оторвавшие голову алюминиевой фигуре форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, оштрафованы.
Как сообщается, четверо молодых людей заплатят штраф в размере 500 рублей.
Отмечается, что подростки также отправили заявителю смс:
Мы уже понесли наказание в полиции и теперь хотим загладить свою вину, возместить стоимость восстановления фигуры. Уверяю вас, этот поступок мы совершили исключительно по глупости, ничего плохого не имеем против данного футболиста.
Сейчас обезглавленная статуя форварда закрыта чёрным пакетом.