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Губерниев: «„Химки“ продержатся в РПЛ три игры. Удачи химкинскому Моуриньо»

22 июля 2020, 14:40

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение «Химок» заявиться на следующий сезон РПЛ.

Огорчен, что Талалаев с «Крыльями» отправится в ФНЛ, но «Химки» заслужили выход в РПЛ. Это подтверждает и регламент соревнований, и результаты клуба в Кубке России. 

Но мне кажется, что Сергей Юран не выдерживает головокружения от успехов, учитывая некоторые высказывания и события последних дней. Юран, видимо, думает, что он Моуриньо. Но ему придется очень многое доказывать. С ним мы поговорим после того, как его уволят, как обычно это бывает.  

Шанс у «Химок» есть! Думаю, они продержатся в РПЛ матча три. Надеюсь, что это всё-таки действительно деньги спонсоров, а не из регионального бюджета. На РПЛ бюджет Московской области тратить необязательно.  

Я рад за Юрана, он большой молодец. Но фундамент побед «Химок» заложил Талалаев, это нужно принимать во внимание. Хочу пожелать химкинскому Моуриньо удачи и сдержанности!

Талалаев еще проявит себя, я уверен. А «Крыльям Советов» я хочу пожелать наконец избавиться от бюджетной иглы. Да здравствуют спонсоры в профессиональном российском спорте! Талалаев не пропадет, это точно.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
23 июля в 06:43
Да у нас два клуба на частных деньгах,почему хуберниев не желает другим поскорее с неё слезть?
Аналитег,....Юран думаю разговаривать с тобой не будет,иди с биатлонистами потрещи!
Kirgudu
Kirgudu
22 июля в 21:47
Губошлёп опять в футбол влез, иксперт недоделаный.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
22 июля в 19:05
Кто не выдерживает головокружение так это ты - звездун орущий.
Z. Kramer
Z. Kramer
22 июля в 18:47
Что хоть он никак не угомониться из-за бюджета Московской области, как-будто это его личный бюджет.
Вася Васин 6
Вася Васин 6
22 июля в 16:33
Дятел
Ravshan878
Ravshan878
22 июля в 15:50
Так он прикольно ведёт себя. Как будто уличный циркач с огромный кишки. 🤣🤣
Шишанутый
Шишанутый
22 июля в 15:49
Что он несет? 90% клубов Росии сидят на бюджете. Что же он про Зенит так не говорит? Хозяева не позволяют??
Valeleo
Valeleo
22 июля в 15:26, ред.
С Юраном только две, со спартаком, надо же будет 6 очков отработать.
Серж 5454
Серж 5454
22 июля в 15:14
ну если ты переспал с Талалаевым не обязательно на всю страну об этом заявлять
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 15:11
Первый кандидат на вылет в следующем сезоне определен.
Заполярный
Заполярный
22 июля в 15:08
Какое дело губерню до химок. Облизывай бомжей, не лезь куда не просят.
feris1
feris1
22 июля в 15:08, ред.
Ещё один балабол вроде Васи Уткина.
Ravshan878
Ravshan878 ответ дум (раскрыть)
22 июля в 15:07
Совершенно верно. Болбец.)
Alean
Alean ответ Ravshan878 (раскрыть)
22 июля в 15:01
Он биотлон комментирует вроде ))
Ravshan878
Ravshan878
22 июля в 15:00
Кто такой Губерниев?.А п.....бол. Не помню достижений. Каком клубе играл и сколько голов на счету ?
Давайте думать
Давайте думать
22 июля в 14:57
Да здравствуют новые адекватные коментаторы лыжных видов спорта!!! Губерниев ган.он, помню скандировали на трибунах. Губу в топку, может в биатлоне начнем медали получать.
shlomo
shlomo
22 июля в 14:52
У нас два балабола это Вася и Дима....следующим (причем срочно ) должен высказаться Вася.....там я думаю будут уже другие выражения и намеки на Юрана....Теперь что касается Крылушек ...я почти на 100% уверен, что через сезон вернутся в вышку....а спонсора найдут...Самара не самый нищий город России....а Диме хочу пожелать не лезть туда где ты не соображаешь и острить лежа на лыжах в гамаке...
drug01
drug01
22 июля в 14:51
Если будут деньги будет результат
дум
дум
22 июля в 14:50
Губа разбирается в футболе как некоторые в лыжах лучше бы - молчал
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 14:47
Губерниев законченный тип а юран тарасовский, Талалаева жаль.
FROLL 001
FROLL 001
22 июля в 14:43
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