Митрюшкин: «Я принял решение покинуть „Монако“, нужно двигаться дальше»

Российский вратарь Антон Митрюшкин подтвердил информацию, что он принял решение покинуть «Монако», где находился на просмотре.
Главными инициаторами моего приезда в «Монако» были бывший главный тренер Морено и тренер вратарей. Они рассматривали меня в качестве голкипера, способного навязать конкуренцию, способного играть первым номером в «Монако».
Я тренировался с командой две недели, провел товарищескую игру. Должен был подписать полноценный контракт с «Монако», но руководство клуба решило сменить главного тренера. Нико Ковач хотел посмотреть на меня и решить – оставлять меня или нет.
Но у меня нет столько времени, я не могу больше оставаться в «Монако». У меня есть другие варианты и предложения, я не могу заставлять ждать людей и другие команды. Предложений много, из разных лиг. Я принял решение покинуть «Монако», нужно двигаться дальше.
В 16 году он перешёл в Сьон в 17 году получил травму после которой не играл почти 2 года. *И ПАЧИМУ ЖИ ИВО НЕ ПРИГЛАСИЛИ В ДРУГОЙ ЧЕМП ТО НАВЕРНОЕ ПАТАМУ ШО ОН ТИПИКАЛ СЕРЕДНЯК?!*)
Серьёзно? ахах. Мда я в шоке.
И что перескочил то с *прекрасной вратарской школы*?
Человек играющий в Европе, которым ещё интересуются такие клубы как Монако, да же после 2 годичного простоя - отход.
Вратари из прекрасной вратарской школы сидящие на скамейке и проведшие за основу игр количество которых можно пересчитать на пальцах обеих рук(образно) - топ?)
Серьёзно? Вот когда Торопа или Помазуна позовут хотя бы в Швейцарский чемп ПОИГРАТЬ в старте, а не сидеть за спиной другого вратаря, тогда можно судить где отброс, а где из *прекрасной вратарской школы*.
В 16 году он перешёл в Сьон в 17 году получил травму после которой не играл почти 2 года. *И ПАЧИМУ ЖИ ИВО НЕ ПРИГЛАСИЛИ В ДРУГОЙ ЧЕМП ТО НАВЕРНОЕ ПАТАМУ ШО ОН ТИПИКАЛ СЕРЕДНЯК?!*)
Серьёзно? ахах. Мда я в шоке.
И что перескочил то с *прекрасной вратарской школы*?
Человек играющий в Европе, которым ещё интересуются такие клубы как Монако, да же после 2 годичного простоя - отход.
Вратари из прекрасной вратарской школы сидящие на скамейке и проведшие за основу игр количество которых можно пересчитать на пальцах обеих рук(образно) - топ?)
Серьёзно? Вот когда Торопа или Помазуна позовут хотя бы в Швейцарский чемп ПОИГРАТЬ в старте, а не сидеть за спиной другого вратаря, тогда можно судить где отброс, а где из *прекрасной вратарской школы*.
Помазуну 23(!!!) уже) Мне интересно Торопу сколько будет когда Акинфеев даст дорого *талантам вратарской школы* 28-29?
Помазуну 23(!!!) уже) Мне интересно Торопу сколько будет когда Акинфеев даст дорого *талантам вратарской школы* 28-29?
Или вон в ЦСКА)
Или вон в ЦСКА)