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Митрюшкин: «Я принял решение покинуть „Монако“, нужно двигаться дальше»

22 июля 2020, 15:49

Российский вратарь Антон Митрюшкин подтвердил информацию, что он принял решение покинуть «Монако», где находился на просмотре.

Главными инициаторами моего приезда в «Монако» были бывший главный тренер Морено и тренер вратарей. Они рассматривали меня в качестве голкипера, способного навязать конкуренцию, способного играть первым номером в «Монако».

Я тренировался с командой две недели, провел товарищескую игру. Должен был подписать полноценный контракт с «Монако», но руководство клуба решило сменить главного тренера. Нико Ковач хотел посмотреть на меня и решить – оставлять меня или нет.  

Но у меня нет столько времени, я не могу больше оставаться в «Монако». У меня есть другие варианты и предложения, я не могу заставлять ждать людей и другие команды. Предложений много, из разных лиг. Я принял решение покинуть «Монако», нужно двигаться дальше.

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23 июля в 19:44
смелый парень
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Don trambon (раскрыть)
22 июля в 17:59
Прекрасная вратарская школа ЦСКА дала лучшего вратаря РФ 21 века, игравшего в сборной 15 лет. Воспитанники вратарской школы ЦСКА ( Джанаев, Ар. Нигматуллин) защищают ворота клубов РПЛ. Я не слышал о приглашении Митрюшкина хотя бы в один клуб РПЛ, при том, что были проблемы с этой позицией у разных клубов. А гордиться игрой в среднем клубе Швейцарии, или Мальты или Кипра, или Румынии это примерно одно и тоже. Приглашение в Монако в качестве тренировочной фишки - это верх его вратарской карьеры судя по всему?
stachel
stachel
22 июля в 17:32
Куда дальше? Неужели в ПСЖ?
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 17:13
ну не получилось))бывает. поступай как считаешь нужным)))
Don trambon
Don trambon ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 июля в 17:10
Эм эм эм.

В 16 году он перешёл в Сьон в 17 году получил травму после которой не играл почти 2 года. *И ПАЧИМУ ЖИ ИВО НЕ ПРИГЛАСИЛИ В ДРУГОЙ ЧЕМП ТО НАВЕРНОЕ ПАТАМУ ШО ОН ТИПИКАЛ СЕРЕДНЯК?!*)

Серьёзно? ахах. Мда я в шоке.

И что перескочил то с *прекрасной вратарской школы*?
Человек играющий в Европе, которым ещё интересуются такие клубы как Монако, да же после 2 годичного простоя - отход.
Вратари из прекрасной вратарской школы сидящие на скамейке и проведшие за основу игр количество которых можно пересчитать на пальцах обеих рук(образно) - топ?)

Серьёзно? Вот когда Торопа или Помазуна позовут хотя бы в Швейцарский чемп ПОИГРАТЬ в старте, а не сидеть за спиной другого вратаря, тогда можно судить где отброс, а где из *прекрасной вратарской школы*.
Romkurch
Romkurch
22 июля в 17:05
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Don trambon (раскрыть)
    22 июля в 16:55
    Этот МЧЕ был уже 100 лет назад. Если бы этот парень представлял бы какую либо ценность для Спартака, он остался бы в Спартаке. А Европе Европе рознь. Играть в составе середняка чемпионата Швейцарии не бог весть какая заслуга. Если бы там реально уровень был бы нормальный, давно бы позвали куда либо, хотя бы в Бельгию. , или Голландию. А так, типичный середняк. Крицюк ,пожалуй получше будет и то никому в РПЛ оказался не нужен. К счастью тренеры клубов и у нас и в Европе не фанаты Спартака и в футболе разбираются. Кстати, а где они все остальные призеры того МЧЕ?
    Don trambon
    Don trambon ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    22 июля в 16:46, ред.
    О как. Давно ли серебряные призёры МЧЕ играющие в Европе(и которыми интересуются в Европе не смотря на тяжелейшую травму) стали отходами по сравнению с *прекрасной вратарской школой* выпускники которой сидят за спиной Акинфеева до футбольной зрелости и после уходят из команды неизвестно кем и неизвестно куда?
    Помазуну 23(!!!) уже) Мне интересно Торопу сколько будет когда Акинфеев даст дорого *талантам вратарской школы* 28-29?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Don trambon (раскрыть)
    22 июля в 16:27
    ЦСКА отходами не интересуется. Там прекрасная вратарская школа. Просто он понял. что Монако серьезный клуб и ловить там нечего.
    LOpp
    LOpp
    22 июля в 16:05
    Пишут, что Митрюшкин может вернуться в Россию. Это явно не "двигаться дальше".
    Don trambon
    Don trambon
    22 июля в 15:59
    Верное решение, в Монако 7 пятниц на неделе, а пока есть спрос нужно пробовать. Тем более после такой травмы стоит более скромный клуб поискать с бОльшей практикой.
    Или вон в ЦСКА)
    Legend 6
    Legend 6
    22 июля в 15:54
    Вот и правильно.
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