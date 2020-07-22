Юран заявил, что продолжит работать в «Химках»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что продолжит работу в команде в следующем сезоне.
Сегодня стало известно, что «Химки» сыграют в следующем сезоне в РПЛ.
В течение последних полутора месяцев я был уверен, а потом и знал, что мы однозначно будем играть в РПЛ, поэтому сейчас как груз с плеч упал. Игроки были уже на пределе концентрации. Перед полуфиналом кубка мы знали, что однозначно будем играть в РПЛ. У меня контракт на 2,5 года, все остается в силе.
Усиление команды будет, поэтому сейчас отыграем финал кубка и переключимся непосредственно на чемпионат. Мы предварительно разговаривали по футболистам, уже есть список игроков, которых «Химки» рассматривают для усиления.
В силу характера нам недостаточно просто быть в РПЛ. Нельзя ставить задачу, чтобы команда просто не вылетела, это неправильно. Задача в том, чтобы команда уверенно и прочно стояла на ногах.
Не удивлюсь, если благодаря этому Химки снова вышли в финал и элиту.
Не удивлюсь, если благодаря этому Химки снова вышли в финал и элиту.