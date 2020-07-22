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Юран заявил, что продолжит работать в «Химках»

22 июля 2020, 14:51

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что продолжит работу в команде в следующем сезоне.

Сегодня стало известно, что «Химки» сыграют в следующем сезоне в РПЛ.

В течение последних полутора месяцев я был уверен, а потом и знал, что мы однозначно будем играть в РПЛ, поэтому сейчас как груз с плеч упал. Игроки были уже на пределе концентрации. Перед полуфиналом кубка мы знали, что однозначно будем играть в РПЛ. У меня контракт на 2,5 года, все остается в силе.

Усиление команды будет, поэтому сейчас отыграем финал кубка и переключимся непосредственно на чемпионат. Мы предварительно разговаривали по футболистам, уже есть список игроков, которых «Химки» рассматривают для усиления.

В силу характера нам недостаточно просто быть в РПЛ. Нельзя ставить задачу, чтобы команда просто не вылетела, это неправильно. Задача в том, чтобы команда уверенно и прочно стояла на ногах.

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VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 20:25
щит на ромбик поменяйте)))))))))))))) жаль клуб . были шансы стать командой))))
Roger Young
Roger Young ответ ДСА (раскрыть)
22 июля в 15:19, ред.
Пару лет назад была новость, что Этихад стал спонсором Химок. Мол, инфраструктура есть и город рядом со столицей, поэтому команда для них интересна.

Не удивлюсь, если благодаря этому Химки снова вышли в финал и элиту.
ДСА
ДСА
22 июля в 15:09
Скажите хоть кто спонсор.
Mikki
Mikki
22 июля в 15:02, ред.
Мы понимаем, что сложно не забыть проводить трансферы абсолютно каждый день (тем более в загруженные матчами дни трансферное окно открыто лишь глубокой ночью и утром), поэтому с августа рейтинг будет выводиться не за все дни месяца, а совокупно за 25 лучших дней каждого игрока. Но это одновременно позволит оставить небольшое преимущество и тем пользователям, кто играет каждый день, т.к. не будут учитываться их самые неудачные 5-6 дней в игре.
shlomo
shlomo
22 июля в 14:58
Было бы эффектно, если бы после всего этого цирка Серега заявил, что уходит из команды...:)))....на те деньги, что будут (а думаю, что это небольшие финансы для поддержания штанов) хорошего усиления, а тем более (хотя бы "полузвездного") игрока не прикупить...нет качественных исполнителей результата не будет....ну а по поводу задач это уже Сереге приснился фантастический сон...как максимум занять место для стыковых матчей это верхний потолок который не перепрыгнуть, как бы ты не хотел....
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 14:55
До зимы а там будет видно.
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