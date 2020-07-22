Юран заявил, что продолжит работать в «Химках»

Главный тренер «Химок» заявил, что продолжит работу в команде в следующем сезоне.

Сегодня стало известно, что «Химки» сыграют в следующем сезоне в РПЛ .

В течение последних полутора месяцев я был уверен, а потом и знал, что мы однозначно будем играть в РПЛ , поэтому сейчас как груз с плеч упал. Игроки были уже на пределе концентрации. Перед полуфиналом кубка мы знали, что однозначно будем играть в РПЛ . У меня контракт на 2,5 года, все остается в силе.

Усиление команды будет, поэтому сейчас отыграем финал кубка и переключимся непосредственно на чемпионат. Мы предварительно разговаривали по футболистам, уже есть список игроков, которых «Химки» рассматривают для усиления.