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Чернов — о вылете «Крыльев» из РПЛ: «Всё решилось не на футбольном поле»

22 июля 2020, 15:23

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал вылет самарского клуба из РПЛ.

Нам до конца непонятно было, что и как дальше вообще будет. Мы оставались в неведении всю эту неделю. Конечно, не хотелось бы вылетать. Одно дело, если бы все по спортивному признаку было, другое — когда в чемпионате происходит такая неразбериха, тем более у команд, которые боролись за выживание.

По очкам все были очень близко. Несостоявшаяся игра между «Тамбовом» и «Сочи», конечно, очень сильно повлияла на итоговый результат.

После прихода Андрея Викторовича Талалаева у нас появился игровой рисунок, он вселил в нас надежду. Мы стали получать удовольствие от футбола, а по итогу получили вылет в ФНЛ, где всё решилось совсем не на футбольном поле.

Если всё же следующий сезон начнем в ФНЛ, то, безусловно, у меня нет ни капли сомнений в том, что мы выйдем в РПЛ по итогу сезона. Потому что, в первую очередь, болельщики в Самаре заслуживают РПЛ.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 17:34
не там ты захотел увидеть честность и правду)))))) здесь её не было и нет)))
сканер
сканер
22 июля в 17:11
Заслуженный вылет!
LOKis09
LOKis09
22 июля в 15:49
До чемпионства оставалось руку протянуть, а нас в пердив..
Ой, несправедливо!
LOpp
LOpp
22 июля в 15:38
В РПЛ мало что решается на футбольном поле. Не удивлюсь, если 15-ые Крылья вылетят в ФНЛ, а 16-ый Оренбург останется.
Nafnafik
Nafnafik
22 июля в 15:28
Зря свиням шесть очков подарили.
25процентный клоун
25процентный клоун
22 июля в 15:27, ред.
Это вам за Ттихонова.
А тамбов и сочи фармы болота, их спасли
iri13
iri13
22 июля в 15:26
Империя Зла подсуетились..не иначе)))
Abverin
Abverin
22 июля в 15:24
Подляну кинули в тарасовке за проданные вами очки.
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