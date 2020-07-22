Чернов — о вылете «Крыльев» из РПЛ: «Всё решилось не на футбольном поле»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал вылет самарского клуба из РПЛ.
Нам до конца непонятно было, что и как дальше вообще будет. Мы оставались в неведении всю эту неделю. Конечно, не хотелось бы вылетать. Одно дело, если бы все по спортивному признаку было, другое — когда в чемпионате происходит такая неразбериха, тем более у команд, которые боролись за выживание.
По очкам все были очень близко. Несостоявшаяся игра между «Тамбовом» и «Сочи», конечно, очень сильно повлияла на итоговый результат.
После прихода Андрея Викторовича Талалаева у нас появился игровой рисунок, он вселил в нас надежду. Мы стали получать удовольствие от футбола, а по итогу получили вылет в ФНЛ, где всё решилось совсем не на футбольном поле.
Если всё же следующий сезон начнем в ФНЛ, то, безусловно, у меня нет ни капли сомнений в том, что мы выйдем в РПЛ по итогу сезона. Потому что, в первую очередь, болельщики в Самаре заслуживают РПЛ.
Ой, несправедливо!
Ой, несправедливо!
А тамбов и сочи фармы болота, их спасли
А тамбов и сочи фармы болота, их спасли