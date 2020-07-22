Чернов — о вылете «Крыльев» из РПЛ: «Всё решилось не на футбольном поле»

Защитник «Крыльев Советов» прокомментировал вылет самарского клуба из РПЛ .

Нам до конца непонятно было, что и как дальше вообще будет. Мы оставались в неведении всю эту неделю. Конечно, не хотелось бы вылетать. Одно дело, если бы все по спортивному признаку было, другое — когда в чемпионате происходит такая неразбериха, тем более у команд, которые боролись за выживание.

По очкам все были очень близко. Несостоявшаяся игра между «Тамбовом» и «Сочи», конечно, очень сильно повлияла на итоговый результат.

После прихода Андрея Викторовича Талалаева у нас появился игровой рисунок, он вселил в нас надежду. Мы стали получать удовольствие от футбола, а по итогу получили вылет в ФНЛ , где всё решилось совсем не на футбольном поле.