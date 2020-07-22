Дядюн: «Мы в „Химках“ не удивились итоговому решению»

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн прокомментировал решение клуба квалифицироваться в РПЛ.
Спасибо всем большое за поздравления! За последний месяц мы много уже слышали поздравлений после каждой новости о «Химках», но сейчас это особенно важно.
Мы в «Химках» не удивились итоговому решению. Сергей Николаевич Юран и до этого говорил, что мы будем играть в РПЛ. Мы знали, что «Химки» будут там играть, ждали решения.
Самый приятный момент, что сегодня решение выступать в РПЛ подтвердил и министр спорта Московской области Роман Терюшков. Безусловно, официальное решение о выходе «Химок» в РПЛ добавляет нам положительных эмоций перед финалом Кубка России с «Зенитом».