ГлавнаяНовости

Дядюн: «Мы в „Химках“ не удивились итоговому решению»

22 июля 2020, 15:08

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн прокомментировал решение клуба квалифицироваться в РПЛ.

Спасибо всем большое за поздравления! За последний месяц мы много уже слышали поздравлений после каждой новости о «Химках», но сейчас это особенно важно.

Мы в «Химках» не удивились итоговому решению. Сергей Николаевич Юран и до этого говорил, что мы будем играть в РПЛ. Мы знали, что «Химки» будут там играть, ждали решения.

Самый приятный момент, что сегодня решение выступать в РПЛ подтвердил и министр спорта Московской области Роман Терюшков. Безусловно, официальное решение о выходе «Химок» в РПЛ добавляет нам положительных эмоций перед финалом Кубка России с «Зенитом».

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии9
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии6
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии11
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
я из Химок
я из Химок
22 июля в 16:50
Давайте ребята!!! Покажите чего стоите!!! Только Химки, только победа!!!
mihaluch
mihaluch
22 июля в 15:17
Надолго ли думается нет.
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 15:14
Дядюн снова в премьер лиге, заслужил.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 июля в 15:14
Мочите голубых в финале ! И сразу в Европу !
STVA 1
STVA 1
22 июля в 15:09
Удачи им в РПЛ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100