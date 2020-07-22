Дядюн: «Мы в „Химках“ не удивились итоговому решению»

Нападающий «Химок» прокомментировал решение клуба квалифицироваться в РПЛ .

Спасибо всем большое за поздравления! За последний месяц мы много уже слышали поздравлений после каждой новости о «Химках», но сейчас это особенно важно.

Мы в «Химках» не удивились итоговому решению. Сергей Николаевич Юран и до этого говорил, что мы будем играть в РПЛ . Мы знали, что «Химки» будут там играть, ждали решения.