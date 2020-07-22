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Тихонов: «В данный момент мотивация для „Спартка“ — это игра за ромбик»

22 июля 2020, 15:05
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший российский футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак».

В данный момент мотивация для «Спартка» — это игра за ромбик и для болельщиков. Нужно доказать, что клуб не хуже «Рубина». Необходимо показать, что команда готов играть. Казанцы хорошо начали, проиграв только «Локомотиву». Слуцкий сделал команду, которая забивает не очень много, но и практически не пропускает. «Спартаку» будет нелегко. Плюс есть психологический момент. Они потратили много сил и эмоций в игре с «Зенитом». Но появились футболисты, которые не играли. Это Зобнин, Рассказов, Понсе. «Спартаку» нужно играть за «Спартак» и за болельщиков.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 июля в 21:13
Получилось,однако !
serh62
serh62
22 июля в 18:46
    sten312
    sten312
    22 июля в 17:34
    А еще за трапецию и параллелограмм..
    makkie
    makkie
    22 июля в 15:54
    Боюсь, не выйдет - ибо игроки уже мыслями в отпуске и новом сезоне.
    Матч ничего не решает, поэтому особого настроя и битвы не жду.
    oFANATo
    oFANATo
    22 июля в 15:31
    За ромбик уже давно никто не играет....
    cska1948
    cska1948
    22 июля в 15:30
    За эмблему клуба играли в советские времена. Сейчас играют за деньги!
    Romkurch
    Romkurch
    22 июля в 15:25
    Какую ересь несет Тихонов, думал он умнее, не зря его вышвырнули из КС.
    cska vperiod
    cska vperiod
    22 июля в 15:13
    Нет, игра за дух и кружева.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    22 июля в 15:06
    Да кто его знает...
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