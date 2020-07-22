Бывший российский футболист поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак».

В данный момент мотивация для «Спартка» — это игра за ромбик и для болельщиков. Нужно доказать, что клуб не хуже «Рубина». Необходимо показать, что команда готов играть. Казанцы хорошо начали, проиграв только «Локомотиву». Слуцкий сделал команду, которая забивает не очень много, но и практически не пропускает. «Спартаку» будет нелегко. Плюс есть психологический момент. Они потратили много сил и эмоций в игре с «Зенитом». Но появились футболисты, которые не играли. Это Зобнин, Рассказов, Понсе. «Спартаку» нужно играть за «Спартак» и за болельщиков.