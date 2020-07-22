Комличенко: «Однажды Галицкий полез на крышу тушить пожар»

Нападающий «Динамо» вспомнил время, проведенное в академии «Краснодара».

Больше всего запомнилась одна история. Однажды Сергей Николаевич Галицкий полез на крышу тушить пожар. Горела крыша главного корпуса школы. Мы видели все со стороны, яркое впечатление. Единственное, точно не помню, тушил он или просто залез, чтобы контролировать. Это было около семи-восьми лет назад.