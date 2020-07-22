Комличенко: «Однажды Галицкий полез на крышу тушить пожар»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко вспомнил время, проведенное в академии «Краснодара».
Больше всего запомнилась одна история. Однажды Сергей Николаевич Галицкий полез на крышу тушить пожар. Горела крыша главного корпуса школы. Мы видели все со стороны, яркое впечатление. Единственное, точно не помню, тушил он или просто залез, чтобы контролировать. Это было около семи-восьми лет назад.
"точно не помню, тушил он или просто залез"
:)
"точно не помню, тушил он или просто залез"
:)
Малолетние поджигатели)))
Галицкий молодец!!!
Малолетние поджигатели)))
Галицкий молодец!!!