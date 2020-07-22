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Комличенко: «Однажды Галицкий полез на крышу тушить пожар»

22 июля 2020, 17:12

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко вспомнил время, проведенное в академии «Краснодара».

Больше всего запомнилась одна история. Однажды Сергей Николаевич Галицкий полез на крышу тушить пожар. Горела крыша главного корпуса школы. Мы видели все со стороны, яркое впечатление. Единственное, точно не помню, тушил он или просто залез, чтобы контролировать. Это было около семи-восьми лет назад.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 20:21
а утопающих не спасал?))))
Данила Кравцов
Данила Кравцов
22 июля в 18:51
часа через два протрезвев он с крыши слез
mihaluch
mihaluch
22 июля в 17:40
Искал куда заначку запрятал.
minai
minai
22 июля в 17:36
Мож он пожарник.
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 17:31
Он спасал детей а вот теперь вопрос, миллер поезет на крышу спасать тебя, отвечаю, НЕТ ты ему НАХРЕН не нужен.
shlomo
shlomo
22 июля в 17:26
Ключевое слово одно..."крыша" Галицкого.....это кто такие?
Columb
Columb
22 июля в 17:24
Галицкий достойно сливает путевку в ЛЧ, причем здесь крыша.
dino-hsv
dino-hsv
22 июля в 17:21
"полез на крышу тушить пожар"
"точно не помню, тушил он или просто залез"

:)
Давайте думать
Давайте думать
22 июля в 17:18
Крыша горит, для Комличенко " яркое впечатление "
Малолетние поджигатели)))
Галицкий молодец!!!
STVA 1
STVA 1
22 июля в 17:13
Молодец Галицкий. Достойно
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