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Уткин — о Талалаеве: «От себя в „Крылья“ из „Химок“ не уйдёшь»

22 июля 2020, 16:29

Известный блогер и комментатор Василий Уткин поделился мнением о главном тренере «Крыльев Советов» Андрее Талалаеве.

В чём же несправедливость? Талалаеву надо было просто оставаться в «Химках», а не не горячиться, не хлопать дверьми. Такой успех — это ещё и терпение, и выдержка. Ограничение тренерской карьеры Андрея Талалаева не в превратностях судьбы, а в недостатках личности. И ключ к успеху не в метаниях и горячке, а в работе над собой. Итог на самом деле справедлив. От себя в «Крылья» из «Химок» не уйдёшь.

Напомним, что «Крылья Советов» вылетели из РПЛ по итогам нынешнего сезона.

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Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online
22 июля в 20:55
Жизненные метания.
Valeleo
Valeleo
22 июля в 18:16
Кинули Талалаева тарасовские.
ДСА
ДСА
22 июля в 17:22, ред.
Теперь можно и поиздеваться над тренером.
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 17:18
ну прям уткаанализатор))) с философским уклоном)))
STVA 1
STVA 1
22 июля в 17:16
Интересно, а Талалаев останется в Крыльях, или в Химки уйдёт?))))
Abverin
Abverin
22 июля в 17:04
Никогда не нужно связываться со спартаком ни по какому вопросу.
blasgovest
blasgovest
22 июля в 16:59
Опять у Фердуна отобедал.
Давайте думать
Давайте думать
22 июля в 16:47
Уткин:"Себя в гамбургерах ищу"
25процентный клоун
25процентный клоун
22 июля в 16:47
+500
Хорошо сказано
shlomo
shlomo
22 июля в 16:36
Только об Васе писал, когда комментировал Губерниева.....:)))....Эх Вася...начал работать с опозданием...теряешь квалификацию...
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 16:36
Сам разберется, без советов Уткина проживет.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
22 июля в 16:35
Прочтем мнение Уткина.
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