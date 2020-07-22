Уткин — о Талалаеве: «От себя в „Крылья“ из „Химок“ не уйдёшь»

Известный блогер и комментатор Василий Уткин поделился мнением о главном тренере «Крыльев Советов» .

В чём же несправедливость? Талалаеву надо было просто оставаться в «Химках», а не не горячиться, не хлопать дверьми. Такой успех — это ещё и терпение, и выдержка. Ограничение тренерской карьеры Андрея Талалаева не в превратностях судьбы, а в недостатках личности. И ключ к успеху не в метаниях и горячке, а в работе над собой. Итог на самом деле справедлив. От себя в «Крылья» из «Химок» не уйдёшь.