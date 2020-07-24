Федун отсутствовал на исполкоме РФС

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что член исполкома РФС, владелец московского клуба Леонид Федун отсутствует на заседании исполкома по уважительной причине.
Заседание исполкома РФС проходит в пятницу.
«По уважительной причине», - ответили в пресс-службе «Спартака».
Ранее исполком РФС утвердил структуру календаря РПЛ на сезон 2020/2021.
В итоге мы имеем то, что имеем.
Бардак с календарем, беспредел с судейством, чехарда чиновников.
И по итогу падение в рейьингах, вылеты из еврокубков и прочие неприятности...
В итоге мы имеем то, что имеем.
Бардак с календарем, беспредел с судейством, чехарда чиновников.
И по итогу падение в рейьингах, вылеты из еврокубков и прочие неприятности...