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Федун отсутствовал на исполкоме РФС

24 июля 2020, 14:33

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что член исполкома РФС, владелец московского клуба Леонид Федун отсутствует на заседании исполкома по уважительной причине. 

Заседание исполкома РФС проходит в пятницу.

«По уважительной причине», - ответили в пресс-службе «Спартака».

Ранее исполком РФС утвердил структуру календаря РПЛ на сезон 2020/2021.

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Все комментарии
старина
старина
24 июля в 17:45
Ну не любит Арнольдыч в цирк ходить)
Александр Алексатов
Александр Алексатов
24 июля в 17:36
ну а зачем на яхте с телками гораздо интереснее народную нефть в свое удовольствие просирать
mat73
mat73
24 июля в 16:36
Афигли толку туда ходить, если от этого ничего не зависит и ничего не меняется - как был бардак в РФС , так и остается!?!!
Сп62
Сп62
24 июля в 16:15
Он доверяет Дюкину.
makkie
makkie
24 июля в 16:12
Федун в отпуске на Лазурном берегу, какие заседания РФС?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
24 июля в 15:52
Всё никак от писанины не отвлечётся, всё пишет и пишет....
Cir Braun
Cir Braun
24 июля в 15:40
Сразу все заметили, ныл теперь только один Гинер.
Nafnafik
Nafnafik
24 июля в 15:33
    RIR68
    RIR68
    24 июля в 15:28
    поставить ему не вид!
    Caniggia
    Caniggia
    24 июля в 15:25
    Ушёл в запой от счастья за 7 место. Причина более чем уважительная!
    mihaluch
    mihaluch
    24 июля в 15:12
    А зачем ему на какое-то заседание ехать.
    Zenfan
    Zenfan
    24 июля в 15:03
    Сбитый Лёньчик обиделся, ему же хуже. Думает наверно как клуб болельщикам передавать через годик/два, это наверно его уважительная причина)
    номер 12
    номер 12 ответ Evilhuman (раскрыть)
    24 июля в 15:02
    Ты чего? У Спартака же есть трофей в этом сезоне
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    24 июля в 15:00
    Леня сильно обиделся.
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина ответ Evilhuman (раскрыть)
    24 июля в 14:59
    Ну да и пару десятков чемоданов побольше. Скоро сезон.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    24 июля в 14:57
    Пропускает заседания а потом ищет пробелы в регламенте, календаре или судействе. Один не придет, другой забьет на голосование, третий скромно промолчит.
    В итоге мы имеем то, что имеем.
    Бардак с календарем, беспредел с судейством, чехарда чиновников.
    И по итогу падение в рейьингах, вылеты из еврокубков и прочие неприятности...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    24 июля в 14:52
    Остапа понесло, как писали ильф и петров. Обиделся император "народной команды". Зачем шёл в исполком, если такой занятый. Дюков Газпром нефть возглавляет, но вообще возглавляет РФС и находит время. Федун цену себе набиваеь, хотя эта цена всем давно известна, её стыдно озвучивать.
    Evilhuman
    Evilhuman
    24 июля в 14:45
    Поехал на барахолку какой-нибудь кубок прикурить, скоро старт сезона, обещал же трофеи
    Izmar
    Izmar
    24 июля в 14:39
    Заранее всем заплатил.
    Glyba
    Glyba
    24 июля в 14:35
    В Киев к бабе Саре поехал.
    handreb
    handreb
    24 июля в 14:34
    Ныл где-то.
    shlomo
    shlomo
    24 июля в 14:34
    Это крах Спартака...:))))
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