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«Алания» в следующем сезоне выступит в ФНЛ

24 июля 2020, 14:03

Исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил включение владикавказской «Алании» в число участников сезона-2020/21 первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

«Алания» по итогам сезона-2019/20 первенства ПФЛ заняла второе место в зоне «Юг». Всего в сезоне-2020/21 ФНЛ сыграют 22 клуба.

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Все комментарии
Vadik
Vadik ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
25 июля в 10:58
Спасибо!!!!
cevin cigan
cevin cigan
24 июля в 17:49
Команда с богатыми футбольными традициями. Из выходцев Алании в РПЛ можно отдельную команду собрать! А во Владике на стадион,который в аварийном состоянии,приходило иной раз больше зрителей,чем у иных в РПЛ и это в ПФЛ!!! Да и задача вроде поставлена год -два и выход в РПЛ. Удача барсы!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 июля в 17:47
Наконец-то более менее футбол увидим.. А то достало играть со всякими Биологами и прочими неизвестными клубами.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Vadik (раскрыть)
24 июля в 17:45
Спасибо! А вам удачи в Премьер-Лиге!
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 июля в 16:17
А как бы ты хотел при рыночных отношениях. Всё по делу.
Vadik
Vadik
24 июля в 16:15
Это хорошо!!!! Алания заслуживает РПЛ, но...всему своё время! Удачи Владикавказу!!!!
Ironigor
Ironigor
24 июля в 15:10
Удачи Алани,а через год РПЛ !!!.
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
24 июля в 15:08
Алания уже частный клуб,деньги есть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
24 июля в 14:55
Уже нашли. Поэтому и попросились
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 июля в 14:54, ред.
Ты под "более денежной командой" Зенит подразумеваешь? Тебе этого вираж не простит.
Lazurny
Lazurny
24 июля в 14:36
Неужели деньги на год нашли?
mat73
mat73
24 июля в 14:26
Еще КАМАЗ включили, также дополнительно вместе с Аланией, поэтому 22 их стало в ФНЛ вместо 20.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 14:22, ред.
Опять кто то отказался, если со второго места в ФНЛ проходят.
Когда уже наши команды перестанут быть нищебродами?
Обидно за команды, которые своим трудом зарабатывают повышение, но из-за бедности не могут им воспользоваться. И пользуется шансом менее мастеровитая, но более денежная команда.
Вот такой у нас футбол. Так какие же результаты мы ждем от такого футбола?
mihaluch
mihaluch
24 июля в 14:13
А где же спортивный принцип?
ДСА
ДСА
24 июля в 14:04
Опять прокутят бюджетные деньги и вылетят во втордив.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
24 июля в 14:03
Это весьма любопытно
ОПС
ОПС
24 июля в 14:03
Во Владикавказе праздник
shlomo
shlomo
24 июля в 14:03
Удачи и найти спонсора!
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