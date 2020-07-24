«Алания» в следующем сезоне выступит в ФНЛ

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24 июля 2020, 14:03

Исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил включение владикавказской «Алании» в число участников сезона-2020/21 первенства Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ). Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ .