«Алания» в следующем сезоне выступит в ФНЛ

Исполнительный комитет Российского футбольного союза утвердил включение владикавказской «Алании» в число участников сезона-2020/21 первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.
«Алания» по итогам сезона-2019/20 первенства ПФЛ заняла второе место в зоне «Юг». Всего в сезоне-2020/21 ФНЛ сыграют 22 клуба.
Когда уже наши команды перестанут быть нищебродами?
Обидно за команды, которые своим трудом зарабатывают повышение, но из-за бедности не могут им воспользоваться. И пользуется шансом менее мастеровитая, но более денежная команда.
Вот такой у нас футбол. Так какие же результаты мы ждем от такого футбола?
Когда уже наши команды перестанут быть нищебродами?
Обидно за команды, которые своим трудом зарабатывают повышение, но из-за бедности не могут им воспользоваться. И пользуется шансом менее мастеровитая, но более денежная команда.
Вот такой у нас футбол. Так какие же результаты мы ждем от такого футбола?