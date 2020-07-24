«Зенит» поздравил «Ротор» с выходом в РПЛ

Официальный аккаунт «Зенита» в «твиттере» поздравил «Ротор» с выходом в российскую Премьер-Лигу.
«С возвращением!» — говорится в сообщении петербургского клуба с прикреплённой фотографией с очной встречи команд в чемпионате России.
Напомним, РФС снял с «Ротора» запрет на регистрацию новичков.
С возвращением! 🤝 @RotorOfficial pic.twitter.com/Lcebj9P88N— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 23, 2020
Могли бы такси на утро вызвать, не пешком же тем обратно в ФНЛ добираться :))))
Могли бы такси на утро вызвать, не пешком же тем обратно в ФНЛ добираться :))))
Сами указали на ещё один фарм клуб.
Сами указали на ещё один фарм клуб.
Ротору удачи!!!
Ротору удачи!!!