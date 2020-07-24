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«Зенит» поздравил «Ротор» с выходом в РПЛ

24 июля 2020, 02:37

Официальный аккаунт «Зенита» в «твиттере» поздравил «Ротор» с выходом в российскую Премьер-Лигу.

«С возвращением!» — говорится в сообщении петербургского клуба с прикреплённой фотографией с очной встречи команд в чемпионате России.

Напомним, РФС снял с «Ротора» запрет на регистрацию новичков.

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killerman77
killerman77 ответ makkie (раскрыть)
24 июля в 17:39
    makkie
    makkie
    24 июля в 11:39
    А с Оренбургом попрощались хоть?
    Могли бы такси на утро вызвать, не пешком же тем обратно в ФНЛ добираться :))))
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер
    24 июля в 09:22
    Это намек на то, что Ротор станет новым филиалом Зенита?
    oFANATo
    oFANATo
    24 июля в 09:22
    Спалился зенит.
    Сами указали на ещё один фарм клуб.
    Бубнин
    Бубнин
    24 июля в 08:30
    Ну понятно все в общем..
    Kolymchanin
    Kolymchanin
    24 июля в 08:16
    Наверняка из кучи архивных фото выбрали ту, на которой имеется надпись на рекламном щите! Реклама однако.
    Ротору удачи!!!
    Yurza
    Yurza
    24 июля в 08:08
    Ротору только удачи и отомстить свиньям за 90-е.
    ekliziast
    ekliziast
    24 июля в 07:57, ред.
    Никак Зенит ещё один фарм присматривает, Оренбург то уходит.
    cska vperiod
    cska vperiod
    24 июля в 05:52
    А чё это зенит обратился с поздравлением, может ещё один фармклуб.
    ДСА
    ДСА
    24 июля в 04:34
    Будет кого легко обыгрывать.
    Mangur
    Mangur
    24 июля в 03:56
      Zenit_84
      Zenit_84
      24 июля в 03:06
      Помним Веретенникова
      Давайте думать
      Давайте думать
      24 июля в 02:41
      Были поля, была игра)) сейчас же все условия, а игры нет!!!
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