«Зенит» поздравил «Ротор» с выходом в РПЛ

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24 июля 2020, 02:37

Официальный аккаунт «Зенита» в «твиттере» поздравил «Ротор» с выходом в российскую Премьер-Лигу.

«С возвращением!» — говорится в сообщении петербургского клуба с прикреплённой фотографией с очной встречи команд в чемпионате России.