Клопп: «Ловрен перейдёт в „Зенит“? Ещё ничего не решено»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что защитник команды Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит».
На данный момент еще ничего не решено. Если я начну говорить о возможном уходе игрока, то вы начнете у меня спрашивать о замене для него. Сейчас мне вам нечего сказать.
Ну все верно... нам нужен 1 ЦЗ вместо Матипа либо Ловрена... и если выбирать из этих двух кого оставлять - то уж лучше Матипа, пускай и травматичен. Надеюсь прикупим ЦЗ хорошего.
Ну все верно... нам нужен 1 ЦЗ вместо Матипа либо Ловрена... и если выбирать из этих двух кого оставлять - то уж лучше Матипа, пускай и травматичен. Надеюсь прикупим ЦЗ хорошего.