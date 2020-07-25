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Клопп: «Ловрен перейдёт в „Зенит“? Ещё ничего не решено»

25 июля 2020, 10:04

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о том, что защитник команды Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит».

На данный момент еще ничего не решено. Если я начну говорить о возможном уходе игрока, то вы начнете у меня спрашивать о замене для него. Сейчас мне вам нечего сказать.

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Все комментарии
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
25 июля в 17:36
Ты по ходу какой то не такой бомж,то за паровоз то за бомжей,определись уже
shlifen
shlifen
25 июля в 15:43, ред.
ТАКОГО Ловрена как в последних матчах - Ливерпуль сможет заменить и талантливыми игроками молодёжки, хуже точно не будет =)))
димон 37
димон 37 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
25 июля в 15:30
Вы когда играли с нормальными клубами то? Иегыда это не топ
Doping87
Doping87 ответ Garrincha58 (раскрыть)
25 июля в 14:54
Ловрен в этом году 15 игр сыграл за Ливерпуль. Откуда инфа про 2 года на лавке?
denmig
denmig
25 июля в 13:50
Клоп даже не знает что такое зенит!
Союзник противников
Союзник противников
25 июля в 13:20
Требуйте ещё пару миллионов и вопрос будет решён,Газпром сможет!
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 12:57
Газпром выделит из карманов российского народа столько сколько нужно ловрену.
blitz
blitz
25 июля в 12:56
Устроили тут ромашка – перейдет, не перейдет.
25процентный клоун
25процентный клоун
25 июля в 12:25
Ловрен топ игрок,но откуда Клоп знает про зенит если тот играет только в слабейших группах лч
Vredinka_online
Vredinka_online
25 июля в 12:20
Расценивать можно как угодно. На мой взгляд Клопп думает, о своей комплектации в команде.
pomor 445
pomor 445
25 июля в 11:44
Мужик реальный и журналюг недолюбливает. И есть за что.
pomor 445
pomor 445 ответ Garrincha58 (раскрыть)
25 июля в 11:41
Когда Иванович переходил, говорили так же.
Garrincha58
Garrincha58
25 июля в 10:46
господин Клопп не отпускайте его пусть он у вас ещё посидит на лавке пару сезонов сделайте доброе дело Зенит вам будет благодарен,а Зениту надо думать головой а не одним местом зачем такой игрок если уже два года сидит на лавке
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
25 июля в 10:22
не очень то и хотелось...
drug01
drug01
25 июля в 10:16
Будем смотреть дальше....
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
25 июля в 10:12
В памятном семерике в ворота Семьлихова Ловрен был заменён на 60-й минуте при счете 5:0.
particular
particular
25 июля в 10:11
Матёрый Юрген одним ответом отверг множество вопросов..:) Лисяра..:)
112910415
112910415
25 июля в 10:10
Мы же знали - расставание будет трудным
dzvinka
dzvinka
25 июля в 10:08, ред.
если он не сильно отрицает, значит уже почти решенное дело.
Ну все верно... нам нужен 1 ЦЗ вместо Матипа либо Ловрена... и если выбирать из этих двух кого оставлять - то уж лучше Матипа, пускай и травматичен. Надеюсь прикупим ЦЗ хорошего.
mihaluch
mihaluch
25 июля в 10:05
ещё ни чего неясно
shlomo
shlomo
25 июля в 10:05
Отмазался хорошо...:)))
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