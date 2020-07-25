Клопп: «Ловрен перейдёт в „Зенит“? Ещё ничего не решено»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал слухи о том, что защитник команды близок к переходу в «Зенит».

На данный момент еще ничего не решено. Если я начну говорить о возможном уходе игрока, то вы начнете у меня спрашивать о замене для него. Сейчас мне вам нечего сказать.