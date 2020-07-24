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Евсеев: «Пока я тренер „Уфы“, игроки должны умирать друг за друга на поле»

24 июля 2020, 20:49

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвёл итоги сезона.

На мой взгляд, сезон был успешным для «Уфы». Год назад многие говорили, что команде суждено бороться за выживание. И даже больше: что мы едва ли не главный претендент на вылет.

Оказалось, что нет. Мы до последнего боролись за еврокубки, не хватило всего ничего.
Сезон разделю на 3 части.

1 — лето. Было мало времени на подготовку к сезону из-за того, что по итогам прошлого пришлось сыграть в стыковых матчах. К тому же в августе шло обновление команды: одни игроки уходили, другие приходили. Шла притирка состава и игра была волнообразной, как и наше перемещение по таблице. Но к концу осени все наладилось, появилась качественная игра и «Уфа» начала регулярно набирать очки. Выделю выездную победу в Самаре, первую на чужом поле за долгое время. В отпуск ушли с хорошим настроением и стали готовиться к весне, закладывая фундамент.

2 — в самом начале этого этапа сыграли с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА. Никому не уступили по игре. Даже пропущенный гол, который решил судьбу матча с «Краснодаром», не был ошибкой. Одно качественное действие соперника принесло ему 3 очка. Но мы убедились, что наша модель игры и идеи работают, что они дают и будут давать результат. А потом был ковид, коллапс, кризис… Кто-то отпускал игроков домой, кто-то тренировался, кто-то ждал новостей. Появилась ясность и сразу началась спешка.

Наши иностранцы тоже уехали, по возвращению им пришлось сесть на карантин. Команда в эти дни ударно работала в Аше. Тот сбор заложил фундаментальную базу для третьего этапа, команда отлично была готова функционально. В общем, то решение уехать в Ашу было верным.

3 — за 8 последних туров проиграли лишь раз, прошли ударно этот отрезок. Ввели в состав воспитанников клуба, ко многим нашим игрокам сейчас повышенный интерес. Это тоже критерий успешности сезона. Все увидели, что «Уфа» крепкая, сыгранная и боевая команда. В игре стало больше взаимодействия. Мне как тренеру было интересно смотреть за ребятами. Выросла конкуренция, на каждой позиции было по 2 игрока. И что важно, не было равнодушных. Даже если парни не проходили в состав, они переживали за команду.

И ещё! Пока я здесь тренер, в «Уфе» равнодушных игроков не будет. Они могут не любить друг друга, но на поле должны друг за друга умирать.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
24 июля в 23:19
Евсеев: "Мы убедились, что наша модель игры "Евсейбус" даёт и будет давать результат!"
Сп62
Сп62
24 июля в 22:58
Сегодня эта тактика принесла успех, а вот завтра может и нет.
Аксинья
Аксинья
24 июля в 22:25
Хороший автобус - мёртвый автобус))
swift stream
swift stream
24 июля в 21:34
Больше сказки рассказывает, рисоваться любит.
волгодон 2
волгодон 2
24 июля в 21:21
автобусник
drug01
drug01
24 июля в 20:59
Хороший девиз
Бог солнца
Бог солнца
24 июля в 20:51
Вадик молодец. Тренер с характером, побольше бы таких в РПЛ, глядишь пешком перестанут ходить
shlomo
shlomo
24 июля в 20:50
Ну прямо Берией запахло...:)))
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