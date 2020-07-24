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Сёмин: «„Зенит“ является фаворитом, но в финале могут быть и сюрпризы»

24 июля 2020, 21:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

Шансов на победу больше у «Зенита». На сегодняшний день они сильнее всех в чемпионате. Конечно, они фавориты и Кубка России. Но в финальном матче могут быть и сюрпризы. Сергей Юран неоднократно завоёвывал трофеи как футболист. И, думаю, он может сюрпризы предоставить.

Сергей Юран это опытный человек в футболе. Как футболист он играл в больших командах, и много побеждал. У него опыт и как игрока, и как тренера.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
25 июля в 08:02
Сюрприз, это если Дзюба вместо трешки отгрузит всего лишь двушку
Некакойшенко
Некакойшенко
25 июля в 07:53
Шансы у Зенита 100 процентные.Команда Зенит сильнее, вар и судейский корпус у них с рук кормится.В общем жизнь удалась.
В любом случае Химкам удачи.Вся Россия за Вас парни.
Caniggia
Caniggia
25 июля в 07:37
Ждём сюрпризов. Удачи Химкам и Юрану!
zeni
zeni
25 июля в 07:36
Зениту только победы!
viv
viv
25 июля в 00:34
Зенит уже подстраховался. Что бы не было сюрпризов.
Jantu
Jantu
25 июля в 00:33
Зениту только победы!
minai
minai
24 июля в 23:14
Ну это же просто гениальное высказывание.
Zenit_84
Zenit_84
24 июля в 21:52
Хотелось бы без сюрпризов
Смольчик
Смольчик
24 июля в 21:29
Сюрпризы могут быть всегда, иногда в виде подлостей.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 21:18
Нужен хороший настрой...
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