Сёмин: «„Зенит“ является фаворитом, но в финале могут быть и сюрпризы»

Бывший наставник «Локомотива» поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между «Зенитом» и «Химками».

Шансов на победу больше у «Зенита». На сегодняшний день они сильнее всех в чемпионате. Конечно, они фавориты и Кубка России. Но в финальном матче могут быть и сюрпризы. Сергей Юран неоднократно завоёвывал трофеи как футболист. И, думаю, он может сюрпризы предоставить.

Сергей Юран это опытный человек в футболе. Как футболист он играл в больших командах, и много побеждал. У него опыт и как игрока, и как тренера.