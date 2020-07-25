Дюков выразил готовность увеличить число болельщиков на трибунах

Президент РФС Александр Дюков подвёл итоги сезона-2019/2020.

РПЛ отклонила предложение об увеличении числа команд до 18? Неправильно менять правила после того, как завершен турнир. Это нарушает и спортивный принцип, и принцип целостности турнира. Такое решение не было бы поддержано ни УЕФА , ни ФИФА .

Отлично, что футбол вернулся. Это был последний официальный день сезона-2019/20. Сезон был непростой, прекрасно, что мы смогли его возобновить и завершить. Что касается следующего сезона, то постараемся учесть те наработки, которые были в этом. Никаких принципиальных изменений не будет. Тот регламент, который есть, может работать. Дальше уже всё зависит от участников соревнований, насколько ответственно они будут себя вести. Если этот регламент соблюдать, то можно избежать инфицирования и технических поражений.

Мы считаем, что благодаря варианту с допуском 10% зрителей на стадионы мы показали, что матчи могут быть безопасными. Были небольшие нарушения со стороны болельщиков, может быть, они не всегда соблюдали дистанцию и масочный режим, но эти нарушения не носили массовый характер. Наши исследования показали, что не произошло нарушения эпидемиологической ситуации. Безусловно, сейчас у клубов есть опыт, а мы готовы увеличивать число болельщиков на стадионах. Но это не только наше решения, но и решения властей, Роспотребнадзора и региональных властей. Мы знаем, что Москва уже разрешила с 1 августа впускать на трибуны 50% болельщиков. Надеемся, что и другие регионы последуют этому примеру.