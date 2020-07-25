Семак: «Судейская тема меня не интересует. Выиграли по делу»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением после победы своей команды в финале Кубка России над «Химками» (1:0).

Тяжелый кубковый матч, тяжелый финал. Не смогли реализовать моменты, которые были. Присутствовала нервозность. Закончили цикл игр, где играли очень много. Сложно постоянно летать. Психологическое и физическое состояние было не лучшим. Нужно отдать должное «Химкам», которые ждали своего шанса.

Наши команды редко выходят из группы в Лиге чемпионов. Это уровень нашего футбола. Результат прост и всем понятен. Прибавлять нам нужно в каждом компоненте.

Судейская тема меня не интересует. Выиграли по делу. Я пока не смотрел момент пенальти. Претензий от соперника не было.

Замена Малкома отчасти связана с его повреждением. Хотели выпустить более свежего игрока.