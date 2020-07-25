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Семак: «Судейская тема меня не интересует. Выиграли по делу»

25 июля 2020, 20:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением после победы своей команды в финале Кубка России над «Химками» (1:0).

Тяжелый кубковый матч, тяжелый финал. Не смогли реализовать моменты, которые были. Присутствовала нервозность. Закончили цикл игр, где играли очень много. Сложно постоянно летать. Психологическое и физическое состояние было не лучшим. Нужно отдать должное «Химкам», которые ждали своего шанса.

Наши команды редко выходят из группы в Лиге чемпионов. Это уровень нашего футбола. Результат прост и всем понятен. Прибавлять нам нужно в каждом компоненте.

Судейская тема меня не интересует. Выиграли по делу. Я пока не смотрел момент пенальти. Претензий от соперника не было.

Замена Малкома отчасти связана с его повреждением. Хотели выпустить более свежего игрока.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:40
Конечно, семака это не интересует, ведь в России всё решено заранее. ))
oleg3k
oleg3k
25 июля в 23:43
О как.Судейская тема его не интересует.Зато интересует всю страну,как арбитры помогают зениту.Я посмотрю что семак заблеет когда зенит начнут судить по правилам.
мангo
мангo
25 июля в 23:22
Не тренер ты .. так как таким составом должны были рвать Химки.. быстро ты скурвился вот и вся твоя натура -бабки главное, это стало понятно когда под Беглова прогнулся..Беспантовый ты Серега и имя и честь свою заморал и тебя люстрация коснется .
blitz
blitz
25 июля в 22:38, ред.
По делу выиграли? Семак, не креви душой.
batman555
batman555
25 июля в 21:35
Опять пенальти))) Химки за пару секунд до конца могли сравнять счет... пару см и был бы гол, а не штанга...ну да ладно))) у меня вопрос....на что рассчитывает Зенит с такой игрой в лч?!!!))))))))) команду фнл не можете толком выиграть... клоуны....Халк 60 млн...Витсель 40 млн...Малком 40 млн)))))) Такие деньги тратить и даже не быть в 1/4 лч...тот же ЦСКА был там .... 4 место в одной
4RT
4RT
25 июля в 20:59
У Семака имидж главного проктолога страны
DEIVID
DEIVID
25 июля в 20:45
По какому делу? По делу о пенальти?
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 20:44
Хоть и говорил Семак , что серьезно готовились к финалу, по игре этого не скажешь. Очень, ну очень унылый первый тайм. Чувствовалось, что питерцы понимают , что они выше классом и намного , потому и пешком ходили. Ну и Лантратов был на высоте , брал все что можно. Забегали питерцы только к концу первого тайма, да и химчане подустали. Явная , даже видимая разница в мастерстве нивелировалась самоотдачей и коллективным отбором . И тем не менее гол зрел, Дзюба ждал своего шанса и он пришел в концовке матча. Пенальти - это любимое развлечение Дзюбы, вот он и развлекся, принеся победу, в которой мало кто сомневался, своему клубу.
Химкам будет тяжело без усиления, вся надежда на обещанных спартачей.
В целом все по делу . Зенит с победой !!!
В Питере опять праздник, но и в Москве люди гуляют, ведь у динамиков тоже праздник!!!
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ Живанильда (раскрыть)
25 июля в 20:42
Это был сарказм. Ирония.
Живанильда
Живанильда ответ Вася Васин 6 (раскрыть)
25 июля в 20:41
да он сам карьерист,так что не надо идеализировать Семака.
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ Romkurch (раскрыть)
25 июля в 20:40
Это про Шинник?
За Путина
За Путина
25 июля в 20:39
Даже Химки выиграли благодаря пенке, дай бог судье спасибо
LOpp
LOpp
25 июля в 20:39
Семак: «Судейская тема меня не интересует. За судей у нас отвечает Дюков»
Вася Васин 6
Вася Васин 6
25 июля в 20:38
Жаль Семака. Попал в мерзкую систему. Теперь приходится лицемерить.
Romkurch
Romkurch
25 июля в 20:38
Пусть эта тема волнует обиженных.
oFANATo
oFANATo
25 июля в 20:36
Серега, зенит не может, судья поможет:))))
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 20:32
Игра прямо скажем не чемпионская.
Glyba
Glyba
25 июля в 20:28
По делу все сказал.
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