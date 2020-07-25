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Дзюба: «Чуда сегодня не произошло, но сравнять счёт „Химки“ могли»

25 июля 2020, 19:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подвёл итоги финального матча Кубка России против «Химок» (1:0).

Присутствовало определенное давление. «Химки» — молодцы. Очень организованно и самоотверженно играли. Мы понимали, что в кубковых матчах любая команда может в любой момент победить. Эти матчи тем и прекрасны. У них был один момент в конце, когда они нас простили. Больше не вспомню. Мы могли раньше всё решить. У меня были моменты и у ребят. Немного не хватало хладнокровия, потому что эмоции зашкаливали. Понимали, что будет очень много разговоров, если проиграем «Химкам». 

Пенальти? Когда подошел к мячу, было не очень приятное состояние. Все знают, кто бьет. Это очень давит. Действительно страшно было на чемпионате мира в матче с Испанией. А здесь? Я просто четко выдерживаю свой план. Немного повезло, так как фол был необязательный. Малком уходил в сторону. Защитник сам расстроился. 

«Химки» — это бойцовская команда, поэтому поздравляю их с выходом в РПЛ. Чуда сегодня не произошло, но сравнять они могли. Когда мяч попал в штангу, думал, что он уже в воротах. Но мне понравилось, что Кержаков просто спокойно взглядом проводил мяч и спокойно его поймал. Уверенный парень у нас в воротах.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 20:47
Был деревянным им и останется.
DEIVID
DEIVID
25 июля в 20:37
Чудо что Дзюба вообще говорит. С таким недостатком ума странно, что умудрился буквы запомнить и составлять из них слова.
112910415
112910415
25 июля в 20:24
Чудо не произошло :
Пенальти был назначен.
ZaZizu
ZaZizu
25 июля в 20:13
Чуда в плане игры зенита,отстойного судейства - да, не произошло
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 июля в 20:13
Химки показали отличный футбол.
Думаю, в ПЛ не затеряются. Мальчиками для битья не будут точно. А если усилятся игроками Спартака, то наведут шороху.
Команда добротная, удачи им в новом сезоне...
shlomo
shlomo
25 июля в 20:10
С игры нужно было забивать....
VAN ARM
VAN ARM
25 июля в 20:07
как не произошло))дерево говорит ))кубок разили)) чем не чудо))
Lukajs
Lukajs ответ Брулин (раскрыть)
25 июля в 20:04
А на Украине не помогают чемпионом стать даже своей команде.
drug01
drug01
25 июля в 19:58
Всё могло быть
Брулин
Брулин
25 июля в 19:57
Пенатьти только помагает Зениту победить
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