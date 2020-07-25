Дзюба: «Чуда сегодня не произошло, но сравнять счёт „Химки“ могли»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подвёл итоги финального матча Кубка России против «Химок» (1:0).
Присутствовало определенное давление. «Химки» — молодцы. Очень организованно и самоотверженно играли. Мы понимали, что в кубковых матчах любая команда может в любой момент победить. Эти матчи тем и прекрасны. У них был один момент в конце, когда они нас простили. Больше не вспомню. Мы могли раньше всё решить. У меня были моменты и у ребят. Немного не хватало хладнокровия, потому что эмоции зашкаливали. Понимали, что будет очень много разговоров, если проиграем «Химкам».
Пенальти? Когда подошел к мячу, было не очень приятное состояние. Все знают, кто бьет. Это очень давит. Действительно страшно было на чемпионате мира в матче с Испанией. А здесь? Я просто четко выдерживаю свой план. Немного повезло, так как фол был необязательный. Малком уходил в сторону. Защитник сам расстроился.
«Химки» — это бойцовская команда, поэтому поздравляю их с выходом в РПЛ. Чуда сегодня не произошло, но сравнять они могли. Когда мяч попал в штангу, думал, что он уже в воротах. Но мне понравилось, что Кержаков просто спокойно взглядом проводил мяч и спокойно его поймал. Уверенный парень у нас в воротах.
Пенальти был назначен.
Пенальти был назначен.
Думаю, в ПЛ не затеряются. Мальчиками для битья не будут точно. А если усилятся игроками Спартака, то наведут шороху.
Команда добротная, удачи им в новом сезоне...
Думаю, в ПЛ не затеряются. Мальчиками для битья не будут точно. А если усилятся игроками Спартака, то наведут шороху.
Команда добротная, удачи им в новом сезоне...