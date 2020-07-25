Дзюба: «Чуда сегодня не произошло, но сравнять счёт „Химки“ могли»

Нападающий «Зенита» подвёл итоги финального матча Кубка России против «Химок» (1:0).

Присутствовало определенное давление. «Химки» — молодцы. Очень организованно и самоотверженно играли. Мы понимали, что в кубковых матчах любая команда может в любой момент победить. Эти матчи тем и прекрасны. У них был один момент в конце, когда они нас простили. Больше не вспомню. Мы могли раньше всё решить. У меня были моменты и у ребят. Немного не хватало хладнокровия, потому что эмоции зашкаливали. Понимали, что будет очень много разговоров, если проиграем «Химкам».

Пенальти? Когда подошел к мячу, было не очень приятное состояние. Все знают, кто бьет. Это очень давит. Действительно страшно было на чемпионате мира в матче с Испанией. А здесь? Я просто четко выдерживаю свой план. Немного повезло, так как фол был необязательный. Малком уходил в сторону. Защитник сам расстроился.