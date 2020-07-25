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Дважды золотые! Кубок России достался «Зениту»

вчера, 20:14
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«Зенит» сделал «Золотой дубль», сломив в финале Кубка России достойное сопротивление «Химок». «Соккер.ру» резюмирует встречу в Екатеринбурге.

Переменная скука и ключевые моменты

Прямо скажем, шоу команды не показали, а первый тайм и вовсе пролетел на одном дыхании, если это было размеренное дыхание уснувшего человека. Очень медленный «Зенит» и захлестывающее желание у футболистов «Химок», какая-то бесконечная и часто бессмысленная возня с мячом, потери и брак. Выглядело все это не слишком здорово, и пусть «Зенит» напоминал о своем классе, дефицит скоростей у «сине-бело-голубых» позволял «Химкам» нивелировать разницу в мастерстве.

У команд на двоих один удар в створ за первый тайм — Малком вышел на ударную позицию по центру и низом крутил в уголок, но Лантратов выручил. За пару минут до этого мяч от Артема Дзюбы попал в штангу. Кроме двух этих моментов, вспомнить до перерыва нечего. Разве что можно добавить эпизод, в котором Михаил Кержаков выносил мяч от ворот и попал в набегавшего Дядюна. «Зенит» отделался легким испугом. Зафиксируем: штанга после отскока от Дзюбы и удар Малкома в середине первого тайма — это первый достойный внимания игровой всплеск.

Второй пришелся на старт второй половины и включил в себя четыре попадания в створ ворот Лантратова и четыре сэйва вратаря: за пять минут сразу после перерыва «Зенит» побеспокоил Илью в четыре раза больше, чем за весь первый тайм. Петербуржцы вышли из раздевалки с явным желанием добиться перевеса в счете, однако, выдав пятиминутку ярости с несколькими моментами, вновь успокоились и перешли в стандартный режим.

Только на 83-й минуте фавориту удалось выйти вперед благодаря голу Дзюбы с пенальти. Заработал одиннадцатиметровый Малком, с судейской точки зрения все четко: бразилец получил по ноге. Другой вопрос, зачем Гапон прыгал в безрассудный подкат? Малком уходил в лицевую линию и намеренно оставил ногу, чтобы поймать защитника «на живца». Трюк прошел. И все-таки игра могла перейти в овертайм, ведь в концовке «Химки» устроили мощный навал на штрафную «Зенита», а последним ударом в матче Егор Данилкин оставил отпечаток на штанге. Кержаков был бессилен.

«Химки» — пружина, а не «автобус»

Можно было представить, что «Химки» проведут финал против явного фаворита в низком блоке, обороняясь всей командой за линией мяча. Но нет, команду Сергея Юрана не напугать даже «Зенитом». «Химки» становились большими силами у своих ворот, только в началах таймов, когда «сине-бело-голубые» напирали, в остальное время было сбалансированное заполнение зон и постоянный поиск вариантов для контратак.

Мало что получилось на этом поприще — зенитовцы читали игру, а футболисты Юрана не всегда выбирали оптимальные решения, как Артем Полярус в атаке, предшествующей назначению пенальти в ворота «Химок». В любом случае, это было достойное сопротивление, и в РПЛ с такой игрой команда из Подмосковья попьет кровушки у соперников, особенно, если удастся усилиться.

«Зенит» наиграл на победу, но мог поплатиться за неповоротливость

Статистика ударов — 14:5 в пользу «Зенита», попадания в створ — 7:1. Конечно, от петербуржцев ждали более акцентированной и уверенной игры против новичков РПЛ, были все шансы увязнуть в овертайме. В Екатеринбурге «Зенит» сыграл довольно примитивно и очень медленно, но у этого может быть логичное объяснение: скорее всего, у команды сейчас контролируемый функциональный спад, и против «Химок» играли на чистом классе. Логично было запланировать эту «яму» на перерыв между двумя чемпионатами, а через пару недель, когда стартует РПЛ-2020/21, «Зенит» начнет входить в форму.

Игрок матча. Илья Лантратов («Химки»)

Голкипер «Химок» героически защищал свои ворота и пропустил от «Зенита» только с пенальти в концовке встречи. При этом совершил 6 сэйвов, а самым зрелищным отрезком в исполнении Лантратова стал дебют второго тайма, когда Илья четырежды выручил «Химки», справившись с ударами Азмуна, Ракицкого и Дзюбы. Лантратову всего 24 года — «мальчишка» по вратарским меркам. Очень любопытно будет посмотреть на него в РПЛ. Уже очень скоро!

Главный итог финала Кубка России. «Зенит» сделал «Золотой дубль»

Только три команды в российской футбольной истории выигрывали в один сезон и чемпионат, и Кубок России: «Спартак» (1992, 1994, 1998), ЦСКА (2005, 2006, 2012/13) и «Зенит» (2010 и 2019/20). Есть чем гордиться, тем более это всего лишь второй двойной успех в истории «Зенита» с 2010 года, но тогда РПЛ еще игралась по системе «весна-осень», поэтому победы в двух внутренних турнирах разделили полгода, сейчас концентрация триумфов гораздо выше.

Хорошие новости для ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива»

Помимо поздравлений «Зенита» с Кубком России, который футболисты успели разбить во время празднования, победа «сине-бело-голубых» означает, что шестым участником еврокубков от России в будущем сезоне становится московское «Динамо». Москвичи начнут свой путь в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

В то же время, занявший четвертое место в РПЛ ЦСКА получает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, которая была положена победителю Кубка России. В матче за Суперкубок России четвертый год подряд сыграет московский «Локомотив» и во второй раз подряд «железнодорожники» будут соперничать с «Зенитом». Год назад москвичи выиграли со счетом 3:2, теперь петербуржцы постараются взять реванш и завладеть всеми тремя российскими трофеями одновременно.

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 14:40
Стыдно должно быть за такие кубки из за юбилея клуба.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Рожден в СССР (раскрыть)
сегодня в 13:56
Ложь
prinzЫп
prinzЫп ответ JirkoFF (раскрыть)
сегодня в 13:47
Точно, в 2025 году, Зенит одновременно возьмёт и ЛЧ и ЛЕ...😂✌
JirkoFF
JirkoFF
сегодня в 13:00, ред.
Ух ты?! Однако....очень непредсказуемо и неожиданно... В 2010 был "золотой дубль" аккурат на юбилей (90 лет клуба), сейчас в 2020 также (95 лет). Как это у них так получается?! Классное совпадение, молодцы!
Помню времена (ДО Газпрома), всё время находился вконце турнирной таблицы, несколько вылетов в пердив и ниже. Но странным образом, после появления спонсора "Газпром" в 2005-м, Зенит 1-2 раза занимал 4 и 5 места, а так, исключительно в тройке, либо чемпион, а по юбилеям творит чудеса, только "золотые дубли". Не удивлюсь, если возьмут и Суперкубок России. А через 5 лет, на "столетие", они возьмут ВСЁ в России и Лигу Чемпионов (на крайняк Лигу Европы)... В общем, с победами вас, "СУПЕР КЛУБ" Зенит! Газпром рулит! Аминь......
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 11:31
Дураку хрустальный ..й на пять минут. Не пошла на пользу халява.
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 10:43
Питер с трофеем! В этом нелёгком году реально самая стабильная команда...)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:18
Всю игру зениту не удавалось поразить ворота соперника. Что делать, когда матч заканчивается, а гол еще не забит? Конечно падать на пенальти. С этой задачей справился Малком. Пенальти высосан из пальца. Никакой грубой игры со стороны игрока Химок не было и близко. Однако, Малком так страдал на поле, будто ему ногу сломали. Уходя с поля через 8 минут Малком еще корчился от боли, показывая, как грубо против него сыграли.
На повторе отчетливо видно, что нападающий зенита искал ногу соперника. Как только это сделал, то сразу упал. Ни в одной дворовой команде не позволили бы себе упасть после такого стыка. Почему судья не посмотрел VAR? Даже если пенальти очевиден, все равно стоит посмотреть повтор. Как никак финал и матч близится к завершению. Тем более эпизод, из-за которого решается судьба трофея.
Одиннадцатиметровый удар реализовал Дзюба.
Всего один мяч за игру забила команда, которая за чемпионат сделала 65 голов. За 90 минут игры, с видимым перевесом типо чемпион смог единожды огорчить своего соперника. Да и то с выстраданного пенальти Малкома.
После матча возникает резонный вопрос: разве это игра чемпионов? Клуб, который выиграл чемпионат и будет представлять нашу страну в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, не может обыграть команду из второго дивизиона. Для победы падают в штрафной соперника и показывают неуверенный футбол. А после игры будут гордо бить себя в грудь и говорить, что сделали золотой дубль. Вот она - лучшая команда России.)))))
После этой невнятной победы зенита сложно симпатизировать такой команде. Может на нашем уровне им достаточно такой игры, чтобы побеждать соперников. Но на европейском уровне таким однообразием атак не удивишь конкурентов. Все предсказуемо и читаемо. Все сводится к дальним забросам и борьбе. Если повезет и мяч отскочит туда, куда нужно, то, возможно, гол забьют. А если не повезет, скажем, что не повезло.
Вдобавок ко всему, игроки Зенита умудрились разбить кубок во время награждения. Еще один знак к тому, что победили петербуржцы незаслуженно.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 10:05
Поздравляю -в честной и упорной борьбе кубок ДОСТАЛСЯ ,видимо кубок сам офигел от этого,и решил самоликвидироваться .
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:22
я смотрел футбол Спартака 90-х, беспредел был еще хуже чем сегодня
nubom
nubom
сегодня в 08:53
Убогая игра, с обеих сторон. Пародия на финалы кубка СССР...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 08:29
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 07:50
    теперь новый надо))) кому нужен битый))))
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Q-J-G (раскрыть)
    сегодня в 07:49
    подарили к юбилею)))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 07:47, ред.
    БОМЖИ КУБок РАЗБИЛИ....)))))).
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 07:47
    это не похоже на финал вовсе))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Рожден в СССР (раскрыть)
    сегодня в 00:52
    Понять фана Спартака вроде меня может только опытный фан Спартака, остальное бла бла бла.
    Я видел футбол без пенальти в каждом матче, когда по ногам били в три раза чаще, понимаешь?
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:49
    понятна скорбь Спартака, но сами виноваты, меняете тренеров как перчатки плюс постоянные скандалы
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:25
    Так позорно обыграть фнл команду это ещё уметь надо
    blitz
    blitz ответ Hypnoz (раскрыть)
    вчера в 23:03
    И не говори, еле,еле выиграть с помощью судейского пенальти у команды вчера ещё игравшей в ФНЛ.
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 22:05
    Ха-ха-ха ! Химки показали какой у нас чемпион. Судебно-пенальный.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:21
    на фото кубком трясет игрок, который даже с игры забить не может в упор
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:19
    А сколько качественных матчей с 500ста точными передачами по обе стороны и тремя десятками ударов с обоих сторон провел зенит за сезон? Никто ведб не ответит, а фактическое золото не истина, тем более что в полуфинале обделались с судьями на пару
    мангo
    мангo
    вчера в 21:05
    Радоваться оссобо нечему
    Эксбет Ком
    Эксбет Ком
    вчера в 20:59
    Питер молодцы! С победой! С заслуженной победой! Но проблемы начнутся уже 8 августа - если не удержат Ивановича, то следующий сезон станет проблемным, если не сказать больше. Всё начинается с обороны. Иванович-Ракицкий - супер-дуэт за который не жаль никаких денег. Но в Питере, вероятно, думают по другому.
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    вчера в 20:44
    За липовую победу да же Кубок отказался находиться в руках лазурных.))))))))))))))))))
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 20:37, ред.
    ......Кубок России достался «Зениту»
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1193870/zenit-himki

    Не выиграли, не заслужили, не завоевали в честной и бескомпромиссной борьбе, а именно - ДОСТАЛСЯ! Как же точно и тонко подметил автор статьи эту немаловажную деталь...!!!
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