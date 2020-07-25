Дважды золотые! Кубок России достался «Зениту»

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вчера, 20:14

«Зенит» сделал «Золотой дубль», сломив в финале Кубка России достойное сопротивление «Химок». «Соккер.ру» резюмирует встречу в Екатеринбурге.

Переменная скука и ключевые моменты

Прямо скажем, шоу команды не показали, а первый тайм и вовсе пролетел на одном дыхании, если это было размеренное дыхание уснувшего человека. Очень медленный «Зенит» и захлестывающее желание у футболистов «Химок», какая-то бесконечная и часто бессмысленная возня с мячом, потери и брак. Выглядело все это не слишком здорово, и пусть «Зенит» напоминал о своем классе, дефицит скоростей у «сине-бело-голубых» позволял «Химкам» нивелировать разницу в мастерстве.

У команд на двоих один удар в створ за первый тайм — Малком вышел на ударную позицию по центру и низом крутил в уголок, но Лантратов выручил. За пару минут до этого мяч от Артема Дзюбы попал в штангу. Кроме двух этих моментов, вспомнить до перерыва нечего. Разве что можно добавить эпизод, в котором Михаил Кержаков выносил мяч от ворот и попал в набегавшего Дядюна. «Зенит» отделался легким испугом. Зафиксируем: штанга после отскока от Дзюбы и удар Малкома в середине первого тайма — это первый достойный внимания игровой всплеск.

Второй пришелся на старт второй половины и включил в себя четыре попадания в створ ворот Лантратова и четыре сэйва вратаря: за пять минут сразу после перерыва «Зенит» побеспокоил Илью в четыре раза больше, чем за весь первый тайм. Петербуржцы вышли из раздевалки с явным желанием добиться перевеса в счете, однако, выдав пятиминутку ярости с несколькими моментами, вновь успокоились и перешли в стандартный режим.

Только на 83-й минуте фавориту удалось выйти вперед благодаря голу Дзюбы с пенальти. Заработал одиннадцатиметровый Малком, с судейской точки зрения все четко: бразилец получил по ноге. Другой вопрос, зачем Гапон прыгал в безрассудный подкат? Малком уходил в лицевую линию и намеренно оставил ногу, чтобы поймать защитника «на живца». Трюк прошел. И все-таки игра могла перейти в овертайм, ведь в концовке «Химки» устроили мощный навал на штрафную «Зенита», а последним ударом в матче Егор Данилкин оставил отпечаток на штанге. Кержаков был бессилен.

«Химки» — пружина, а не «автобус»

Можно было представить, что «Химки» проведут финал против явного фаворита в низком блоке, обороняясь всей командой за линией мяча. Но нет, команду Сергея Юрана не напугать даже «Зенитом». «Химки» становились большими силами у своих ворот, только в началах таймов, когда «сине-бело-голубые» напирали, в остальное время было сбалансированное заполнение зон и постоянный поиск вариантов для контратак.

Мало что получилось на этом поприще — зенитовцы читали игру, а футболисты Юрана не всегда выбирали оптимальные решения, как Артем Полярус в атаке, предшествующей назначению пенальти в ворота «Химок». В любом случае, это было достойное сопротивление, и в РПЛ с такой игрой команда из Подмосковья попьет кровушки у соперников, особенно, если удастся усилиться.

«Зенит» наиграл на победу, но мог поплатиться за неповоротливость

Статистика ударов — 14:5 в пользу «Зенита», попадания в створ — 7:1. Конечно, от петербуржцев ждали более акцентированной и уверенной игры против новичков РПЛ , были все шансы увязнуть в овертайме. В Екатеринбурге «Зенит» сыграл довольно примитивно и очень медленно, но у этого может быть логичное объяснение: скорее всего, у команды сейчас контролируемый функциональный спад, и против «Химок» играли на чистом классе. Логично было запланировать эту «яму» на перерыв между двумя чемпионатами, а через пару недель, когда стартует РПЛ -2020/21, «Зенит» начнет входить в форму.

Игрок матча. Илья Лантратов («Химки»)

Голкипер «Химок» героически защищал свои ворота и пропустил от «Зенита» только с пенальти в концовке встречи. При этом совершил 6 сэйвов, а самым зрелищным отрезком в исполнении Лантратова стал дебют второго тайма, когда Илья четырежды выручил «Химки», справившись с ударами Азмуна, Ракицкого и Дзюбы. Лантратову всего 24 года — «мальчишка» по вратарским меркам. Очень любопытно будет посмотреть на него в РПЛ . Уже очень скоро!

Главный итог финала Кубка России. «Зенит» сделал «Золотой дубль»

Только три команды в российской футбольной истории выигрывали в один сезон и чемпионат, и Кубок России: «Спартак» (1992, 1994, 1998), ЦСКА (2005, 2006, 2012/13) и «Зенит» (2010 и 2019/20). Есть чем гордиться, тем более это всего лишь второй двойной успех в истории «Зенита» с 2010 года, но тогда РПЛ еще игралась по системе «весна-осень», поэтому победы в двух внутренних турнирах разделили полгода, сейчас концентрация триумфов гораздо выше.

Хорошие новости для ЦСКА , «Динамо» и «Локомотива»

Помимо поздравлений «Зенита» с Кубком России, который футболисты успели разбить во время празднования, победа «сине-бело-голубых» означает, что шестым участником еврокубков от России в будущем сезоне становится московское «Динамо». Москвичи начнут свой путь в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.