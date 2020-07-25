Юран: «Не считаю, что сегодня мы совершили подвиг»

Главный тренер «Химок» подвёл итоги финального матча Кубка России против «Зенита» (0:1).

Когда мы играли в полуфинале с «Уралом», подвиг совершили. Парни молодцы: всегда слушали, когда мы разбирали соперников. Не считаю, что сегодня мы совершили подвиг. Подвиг был бы, если мы кубок подняли. Против нас же не инопланетяне играли, чтобы мы подвиги совершали.

Вся команда — молодцы. Вратарь сделал своё дело, не просто так же говорят, что голкипер — 50% команды. Но выделять я никого не хочу.