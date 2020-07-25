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Юран: «Не считаю, что сегодня мы совершили подвиг»

25 июля 2020, 20:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвёл итоги финального матча Кубка России против «Зенита» (0:1).

Когда мы играли в полуфинале с «Уралом», подвиг совершили. Парни молодцы: всегда слушали, когда мы разбирали соперников. Не считаю, что сегодня мы совершили подвиг. Подвиг был бы, если мы кубок подняли. Против нас же не инопланетяне играли, чтобы мы подвиги совершали.

Вся команда — молодцы. Вратарь сделал своё дело, не просто так же говорят, что голкипер — 50% команды. Но выделять я никого не хочу.

У меня нет подавленного состояния, у парней тоже хорошее настроение. Завтра прилетим, отдохнём и будем готовиться к первому туру РПЛ.

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Все комментарии
Эльмот
Эльмот
вчера в 01:07
Весь матч в автобусе это подвиг.
beefs
beefs
25 июля в 20:46
Ничего, какие ваши годы
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 20:41
Никого отдельно отмечать не буду но вратарь молодец, прямо по тарасовски.
Aчиститель
Aчиститель
25 июля в 20:24
Подвиги совершают победители!
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