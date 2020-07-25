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Мостовой: «Пенальти в ворота „Химок“ был стопроцентный»

25 июля 2020, 19:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о финальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Химками» (1:0).

Обе команды показали не очень содержательный футбол. «Химки» пытались не пропустить, а «Зенит» вышел чуть-чуть расслабленным, было видно, что они думали, что выиграют за счёт класса. Матч катился к ничьей в основное время. Пенальти, конечно, 100%, это грубейшая ошибка защитника. Провожай Малкома, беги с ним. Зачем в подкат прыгать? Дзюба забил хладнокровно, молодец. Но в конце у «Химок» был шикарный момент. Если бы они были чуть посмелее, то у них были бы шансы забить раньше, а так, они создали момент только в конце.

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Parma1972
Parma1972
25 июля в 21:10
Мостовой прав как ни крути,все по делу
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 20:46
Федуну не понравится изречение моста.
Армейская душа
Армейская душа
25 июля в 20:30
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ swift stream (раскрыть)
    25 июля в 20:30
    Завоёвывают знаешь как!?)). "Завоеватели"резиновые).
    swift stream
    swift stream ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    25 июля в 20:15
    Но это не помешало Зениту завоевать Кубок, вопросы есть?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    25 июля в 20:12
    Малком подставился под ногу защитника, Мостовой. Ногу спецом отвёл в сторону, чтобы споткнуться наверняка.Защитник химчан не задевал ногу бомжа.
    Izmar
    Izmar
    25 июля в 20:06, ред.
    Пенальти в ворота Зенита, где Соболев толкал Жиркова был чище.
    VAN ARM
    VAN ARM
    25 июля в 19:49
    в победе зенита никто и не сомневался ))) но играли они погано)))
    номер 12
    номер 12
    25 июля в 19:49
    Ну вот и Спартаковский эксперт подъехал
    Bikcon
    Bikcon
    25 июля в 19:46
    Зенит с победой в Кубке страны!!!
    drug01
    drug01
    25 июля в 19:40
    Счет по игре!
    FROLL 001
    FROLL 001
    25 июля в 19:40
    Никто и не сомневался кроме спартаковского судьи федотова. Гыгыгы
    Misha78
    Misha78
    25 июля в 19:40
    Конечно было бы меньше болтавни, если бы забили с игры, но когда сносят в штрафной, это пенальти.
    shlomo
    shlomo
    25 июля в 19:39
    Сколько людей столько и мнений
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