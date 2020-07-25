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Кухарчук: «Могли забить, и не один раз. Сейчас в команде уныние и грусть»

25 июля 2020, 19:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Нападающий «Химок» Илья Кухарчук подвёл итоги финального матча Кубка России против «Зенита» (0:1).

Идеальный матч? Он был бы для нас идеальным, если бы мы одержали победу, а так — ну какой идеальный матч? Сыграли хорошо, собранно, но мы могли забить, и не один раз. Сейчас в команде уныние и грусть, Юран ничего пока не говорил, подошел, поздравил с окончанием турнира, разбор полетов будет потом.

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Все комментарии
killerman77
killerman77
вчера в 13:38
"мы могли забить, и не один раз"
борщ с бромантаном из фк "плаксы" подвезли
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 00:54
Винить только самих себя
КЭТиК
КЭТиК
25 июля в 20:42
Ну не повезло.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
25 июля в 20:38
Если трусливо играть так как и Спартаку делать нечего в РПЛ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Владимир Немченков (раскрыть)
25 июля в 20:24
Это футбол. И побеждают в нем по разному). Бывает, что и с одним, двумя моментами, в данном случае по пенальти. Вам то, кто не давал забивать с игры!?). Нет ёпта дождались последних минут и пенка с душком пожалуйста). Все у вас не по человече, не по справедливости. Все на тоненького и с таким бюджетом?). Всегда судьи выходят на первый план).
Самим то, как потом с такой историей жить? Растет молодежь, им жить да жить и память будет долгой.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
25 июля в 20:20
а смысл? сам говоришь что все решено
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
25 июля в 20:12
Какое победить?команда за 95 минут создала единственный момент и то на 96 минуте...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Рожден в СССР (раскрыть)
25 июля в 19:54
Надо! Хотя бы показать, кто есть ху на самом деле.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
25 июля в 19:48
значит не нужно выходить на поле
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 июля в 19:45
Химки не в чем упрекнуть. Вся страна видела, как бились с монстрами росфутбола. Одна поправка. Игроки должны понимать, что время кончается, остаётся семь минут и не надо давать шансов бомжам. Малком и до этого момента искал шанс на пенальти. Типа пытался навесить в штрафную, а на самом деле искал руку химчан в последние минуты. Кто-то возможно не заметил этот момент, но так не навешивают партнёрам. Это поиск руки соперника.
Удачи Юрану и Ко! Вам не дали бы победить все равно.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
25 июля в 19:42
Не повезло
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 19:40
Не грустите, должны были знать, что без пенальти зенит с поля не уходит.
Литейный 4
Литейный 4
25 июля в 19:35
Скажи спасибо за сейвы своему вратарю. Штук пять вытащил реально. Гыгыгы
КЭТиК
КЭТиК
25 июля в 19:32
Просто судья заслужил.
Lukajs
Lukajs
25 июля в 19:30
Смешно говорит, сразу видно из филиала спартака.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 июля в 19:28
Игра была веселая...
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