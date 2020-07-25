Кухарчук: «Могли забить, и не один раз. Сейчас в команде уныние и грусть»

Нападающий «Химок» подвёл итоги финального матча Кубка России против «Зенита» (0:1).

Идеальный матч? Он был бы для нас идеальным, если бы мы одержали победу, а так — ну какой идеальный матч? Сыграли хорошо, собранно, но мы могли забить, и не один раз. Сейчас в команде уныние и грусть, Юран ничего пока не говорил, подошел, поздравил с окончанием турнира, разбор полетов будет потом.