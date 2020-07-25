Кухарчук: «Могли забить, и не один раз. Сейчас в команде уныние и грусть»

Нападающий «Химок» Илья Кухарчук подвёл итоги финального матча Кубка России против «Зенита» (0:1).
Идеальный матч? Он был бы для нас идеальным, если бы мы одержали победу, а так — ну какой идеальный матч? Сыграли хорошо, собранно, но мы могли забить, и не один раз. Сейчас в команде уныние и грусть, Юран ничего пока не говорил, подошел, поздравил с окончанием турнира, разбор полетов будет потом.
борщ с бромантаном из фк "плаксы" подвезли
борщ с бромантаном из фк "плаксы" подвезли
Самим то, как потом с такой историей жить? Растет молодежь, им жить да жить и память будет долгой.
Самим то, как потом с такой историей жить? Растет молодежь, им жить да жить и память будет долгой.
Удачи Юрану и Ко! Вам не дали бы победить все равно.
Удачи Юрану и Ко! Вам не дали бы победить все равно.