Моуриньо: «Прощай, сезон. Мы отправляемся в Лигу Европы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после ничьей в матче 38-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1) порассуждал о результатах команды в прошедшем сезоне.
Очень трудно играть в последнем матче сезона, когда все команды играют одновременно. Неважно, за что ты играешь – за сохранение прописки в АПЛ, за еврокубки, за то, чтобы стать чемпионом – последний матч всегда тяжелый.
Сегодня был непростой матч. После гола «Пэласа», пришло время узнать, что происходит на «Стэмфорд Бридж». Когда мне сказали, что «Челси» побеждает со счётом 2:0, я подумал, что настало время, и наша команда не настолько сильна, чтобы играть на победу. Тогда я решил, что контролировать игру нужно иначе, чтобы получить очко, выйти в еврокубки и попрощаться с этим сезоном. Прощай сезон, мы отправляемся в Лигу Европы.
С самого начала чемпионата было немало трудных моментов. В итоге всё закончилось положительно, с позитивным настроем отправляемся в следующий сезон.
Моуриньо пора звать БЕСПОЛЕЗНЫЙ
Моуриньо пора звать БЕСПОЛЕЗНЫЙ
Ахахах, даже против немотивированного пэласа решил на ничью играть)) автобусник одним словом))
Ахахах, даже против немотивированного пэласа решил на ничью играть)) автобусник одним словом))