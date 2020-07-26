Моуриньо: «Прощай, сезон. Мы отправляемся в Лигу Европы»

Главный тренер «Тоттенхэма» после ничьей в матче 38-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1) порассуждал о результатах команды в прошедшем сезоне.

Очень трудно играть в последнем матче сезона, когда все команды играют одновременно. Неважно, за что ты играешь – за сохранение прописки в АПЛ , за еврокубки, за то, чтобы стать чемпионом – последний матч всегда тяжелый.

Сегодня был непростой матч. После гола «Пэласа», пришло время узнать, что происходит на «Стэмфорд Бридж». Когда мне сказали, что «Челси» побеждает со счётом 2:0, я подумал, что настало время, и наша команда не настолько сильна, чтобы играть на победу. Тогда я решил, что контролировать игру нужно иначе, чтобы получить очко, выйти в еврокубки и попрощаться с этим сезоном. Прощай сезон, мы отправляемся в Лигу Европы.

С самого начала чемпионата было немало трудных моментов. В итоге всё закончилось положительно, с позитивным настроем отправляемся в следующий сезон.