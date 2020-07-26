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Моуриньо: «Прощай, сезон. Мы отправляемся в Лигу Европы»

вчера, 21:48
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после ничьей в матче 38-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1) порассуждал о результатах команды в прошедшем сезоне.

Очень трудно играть в последнем матче сезона, когда все команды играют одновременно. Неважно, за что ты играешь – за сохранение прописки в АПЛ, за еврокубки, за то, чтобы стать чемпионом – последний матч всегда тяжелый.

Сегодня был непростой матч. После гола «Пэласа», пришло время узнать, что происходит на «Стэмфорд Бридж». Когда мне сказали, что «Челси» побеждает со счётом 2:0, я подумал, что настало время, и наша команда не настолько сильна, чтобы играть на победу. Тогда я решил, что контролировать игру нужно иначе, чтобы получить очко, выйти в еврокубки и попрощаться с этим сезоном. Прощай сезон, мы отправляемся в Лигу Европы.

С самого начала чемпионата было немало трудных моментов. В итоге всё закончилось положительно, с позитивным настроем отправляемся в следующий сезон.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:41
Ну так если Кейн и другие останутся, будут фаворитами в ЛЕ
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:39
Жозик откровенно говлря разочаровал.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:28
В последнее время Кристалл Пэлас не обыгрывал только ленивый.
Triem
Triem
сегодня в 00:37
Где это Лига Европы? Шестое место в АПЛ разве дает право играть там?
Columb
Columb
сегодня в 00:35
Какая команда, такая и Лига.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:07
Много говорит всегда, а толку мало.Всегда просит много денег на непонятные трансферы, а толку нет.
Моуриньо пора звать БЕСПОЛЕЗНЫЙ
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 23:02
Обычное место кур, частенько ещё и ниже. Так что всё нормально, по графику.
Yurza
Yurza
вчера в 22:47
До чего докатились.
ABir
ABir
вчера в 22:29
Из АПЛ, где столько грандов, в ЛЕ тоже не плохо
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:27
Мауру уже Лига Европы за счастье ....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:15
На что наиграли, то и получили.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:04
Когда мне сказали, что «Челси» побеждает со счётом 2:0, я подумал, что настало время, и наша команда не настолько сильна, чтобы играть на победу.

Ахахах, даже против немотивированного пэласа решил на ничью играть)) автобусник одним словом))
beefs
beefs
вчера в 21:59
Ну и кто в этом виноват?
Lukajs
Lukajs
вчера в 21:55
Неужели так повезло?
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 21:54
жозефина сейчас жестко хлещет от радости )))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 21:52, ред.
Куры и так прыгнули выше , шестое место не их ,вот 15-oe как раз ,чет фанов птиц фабрики не видно ,куда подевались?пошли топить за другие команды ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:50
Да нормально все...
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