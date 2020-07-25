«Барселона» не рассматривает кандидатуру Блана на пост главного тренера

«Барселона» не собирается менять главного тренера.
Ранее появились слухи о том, что бывший наставник ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан может возглавить каталонский клуб.
Как стало известно, «сине-гранатовые» не рассматривают французского специалиста в качестве будущего главного тренера команды.
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