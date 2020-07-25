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«Барселона» не рассматривает кандидатуру Блана на пост главного тренера

25 июля 2020, 00:05

«Барселона» не собирается менять главного тренера.

Ранее появились слухи о том, что бывший наставник ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан может возглавить каталонский клуб.

Как стало известно, «сине-гранатовые» не рассматривают французского специалиста в качестве будущего главного тренера команды.

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath ответ NGYRZ (раскрыть)
25 июля в 19:42
А причем тут барса и Месси и фигню, что ты написал?
NGYRZ
NGYRZ ответ Killofwrath (раскрыть)
25 июля в 18:34
А причем тут Бейл, валиец это обуза и его никто не удерживает, кроме его самого.
Killofwrath
Killofwrath ответ NGYRZ (раскрыть)
25 июля в 09:46
мда)
истерички одни в Реале
достаточно на бейла сейчас посмотреть
Van Vanovich
Van Vanovich
25 июля в 09:42
Кумана бы! А потом посмотрев на результаты Хави, можно и ему отдать тренерский мостик.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
25 июля в 08:59
а Хави????
Брулин
Брулин
25 июля в 08:03
Блан хоть и играл в Барсе, но явно не тот тренер, который будет всегда играть в атаку, в итоге получим 2ого Вальверде.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
25 июля в 07:02
Клубу виднее.
КЭТиК
КЭТиК
25 июля в 06:49
Испанского тренера надо искать.
ДСА
ДСА
25 июля в 06:46
Имя известное, но не более того.
shlomo
shlomo
25 июля в 06:38
Слухов много....но что то поменяется...Барсе нужна встряска
Caniggia
Caniggia
25 июля в 06:27
Да ставьте уже Хави, дурики, мальчик созрел!
cska vperiod
cska vperiod
25 июля в 06:14
У гнома другие планы на сей счёт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 июля в 03:03
Кого еще НЕ собирается брать Барселона?
mihaluch
mihaluch
25 июля в 02:55
Значит всё останется по-старому.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 02:11
Что то не нравятся мне делишки, творящиеся в клубе. Видно же , тренер не тянет, состав не соответствует поставленным задачам , а руководство репу совсем не чешет.
Так ведь и новый сезон провалят.
95-shishani-95
95-shishani-95
25 июля в 01:45
Ищут того, кто будет баловать Меську?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
25 июля в 01:09
Сетьен сделает контрольный выстрел команде,он не тренер и не физрук,он негодяй.
LOpp
LOpp
25 июля в 00:31
Как бы Барселона у нас Тедеско не увела
STVA 1
STVA 1
25 июля в 00:16
Блан не панацея
NGYRZ
NGYRZ
25 июля в 00:16
Конечно не рассматривают, ведь Блан не стерпит аргентинскую истеричку и даст подстрафона из команды, а в Барселоне этого и боятся!

Барселона выбирает мягких и бесхребетных тренеров, которые не могут рот открывать!
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