«Ливерпуль» намерен усилиться полузащитником «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Харви Барнс попал в сферу интересов чемпионов Англии.
Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mirror, выступления 22-летнего хавбека в этом сезоне впечатлили скаутов «Ливерпуля». «Красные» собираются сделать предложение по трансферу игрока после открытия трансферного окна.
Отмечается, что «Лестер» готов отпустить многообещающего англичанина только за большую сумму.
В завершившемся сезоне АПЛ Барнс провёл 36 игр, в которых забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
Узнать о 22-летнем полузащитнике подробней вы можете в статье, которую «Soccer.ru» посвятил игроку «Лестера».