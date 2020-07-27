«Ливерпуль» намерен усилиться полузащитником «Лестера»

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вчера, 10:27

Полузащитник «Лестера» попал в сферу интересов чемпионов Англии.

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mirror, выступления 22-летнего хавбека в этом сезоне впечатлили скаутов «Ливерпуля». «Красные» собираются сделать предложение по трансферу игрока после открытия трансферного окна.

Отмечается, что «Лестер» готов отпустить многообещающего англичанина только за большую сумму.

В завершившемся сезоне АПЛ Барнс провёл 36 игр, в которых забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

Узнать о 22-летнем полузащитнике подробней вы можете в статье, которую «Soccer.ru» посвятил игроку «Лестера».