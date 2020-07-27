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«Ливерпуль» намерен усилиться полузащитником «Лестера»

вчера, 10:27

Полузащитник «Лестера» Харви Барнс попал в сферу интересов чемпионов Англии.

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mirror, выступления 22-летнего хавбека в этом сезоне впечатлили скаутов «Ливерпуля». «Красные» собираются сделать предложение по трансферу игрока после открытия трансферного окна.

Отмечается, что «Лестер» готов отпустить многообещающего англичанина только за большую сумму.

В завершившемся сезоне АПЛ Барнс провёл 36 игр, в которых забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

Узнать о 22-летнем полузащитнике подробней вы можете в статье, которую «Soccer.ru» посвятил игроку «Лестера».

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 17:21
Лучше Мэдисона купить
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:52
Хороший вариант, но придется платить за него 50+ миллионов.
shlifen
shlifen
вчера в 14:19
Парень хорош, трудоспособный и молодой - и что важно не распиарен и без "короны на голове" - хороший вариант на будущее =))
pomor 445
pomor 445 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 12:59
Он что? С Марса что ли? Видели уже в любом деле. Не кота в мешке берут.
pomor 445
pomor 445
вчера в 12:57
Для болельщиков Лестера Ливерпуль их обкрадывает. Для менеджмента Лестера это может быть выгодная продажа. Так везде. У нас всех обкрадывает Зенит.
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 11:44
А главной звезде Оливеру подмога будет?
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:21
да, он был хорош в этом сезоне, и если Клопп знает что из него сможет слепить себе то, что нужно - надо брать. Лаллана уходит, нужен кто-то для конкуренции и поджима основы.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 11:05
Большую скмму но какую не называют.
Lazurny
Lazurny
вчера в 10:54
Придется раскошелиться.
drug01
drug01
вчера в 10:41
Надо проверить его в деле
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
вчера в 10:27
Это нужное дело.
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