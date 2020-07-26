Конте: «Месси не перейдет в „Интер“ даже в фэнтези-футболе»

Наставник «Интера» Антонио Конте опроверг слухи о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может перейти в миланский клуб.
Это абсолютная ложь. Не верьте в эти сплетни. Лео не перейдёт в «Интер» даже в фэнтези-футболе.
Фэнтези-футбол — игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачетные баллы.
PS помниться чуть более 20 лет назад бразильский феномен перешел из Барсы в Интер сколько тогда сине-черные взяли скудет????..........
PS помниться чуть более 20 лет назад бразильский феномен перешел из Барсы в Интер сколько тогда сине-черные взяли скудет????..........