Конте: «Месси не перейдет в „Интер“ даже в фэнтези-футболе»

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вчера, 09:24

Наставник «Интера» опроверг слухи о том, что форвард «Барселоны» может перейти в миланский клуб.

Это абсолютная ложь. Не верьте в эти сплетни. Лео не перейдёт в «Интер» даже в фэнтези-футболе.

Фэнтези-футбол — игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачетные баллы.