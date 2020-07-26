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Конте: «Месси не перейдет в „Интер“ даже в фэнтези-футболе»

вчера, 09:24

Наставник «Интера» Антонио Конте опроверг слухи о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может перейти в миланский клуб.

Это абсолютная ложь. Не верьте в эти сплетни. Лео не перейдёт в «Интер» даже в фэнтези-футболе.

Фэнтези-футбол — игра, в которой участники формируют виртуальную команду футболистов, чьи прототипы принимают участие в реальных соревнованиях и, в зависимости от актуальной статистики своих выступлений, набирают зачетные баллы. 

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Все комментарии
juvenale
juvenale
вчера в 17:25
согласен с париком,какой топ игрок перейдет в этот середняк?
Шатаут
Шатаут
вчера в 14:56
А ведь этого хочется... И не одному Интеру...
DXTK
DXTK
вчера в 14:13
у меня в фифе Месси перешел в Арсенал, но выше третьего места канониры не поднялись. Так что если в Реалности Месси перейдет в Интер это не гарантирует место выше Юве. и думаю понимаете почему......

PS помниться чуть более 20 лет назад бразильский феномен перешел из Барсы в Интер сколько тогда сине-черные взяли скудет????..........
BESTJuventus21
BESTJuventus21
вчера в 13:45
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 13:29
    не стоило и говорить об этом))
    BARRRS
    BARRRS
    вчера в 12:35
    щас что не новость то фэйк, вон жмень сколько с азербаджанцами развелось.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 10:55
    Это точно сказал
    амурец
    амурец
    вчера в 10:47
    точнее он хотел сказать что Интер не возьмёт Месси даже в фениази, Интере сейчас нужны футболисты, а не Месси
    drug01
    drug01
    вчера в 10:26
    Это всем известно
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 10:15
    В Фифа перейдёт
    Abverin
    Abverin
    вчера в 10:06
    Мудрый так все объяснил.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 09:41
    Помечтать то можно
    Alex12357
    Alex12357
    вчера в 09:40
    Аргентинский мойша до старости будет доить руководство Барселоны ,пока у них не проснётся совесть перед другими футболистами.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 09:40
    Красавец Антонио.....лучше и не ответишь...
    Spakov
    Spakov
    вчера в 09:28
    Это итак всем понятно.
    drug01
    drug01
    вчера в 09:26
    Это точно так и будет
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