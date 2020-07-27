«Байер» поспорит с «Челси» за подписание Онаны

«Байер» намерен усилить вратарскую позицию этим летом.
Как сообщается, леверкузенский клуб заинтересован в подписании голкипера «Аякса» Андре Онаны. «Фармацевты» предложили за камерунского вратаря 20 млн евро.
Однако немецкой команде предстоит выиграть конкуренцию у «Челси». «Синие» видят в Онане замену Кепе Аррисабалаге и готовы заплатить «Аяксу» 30 млн евро за трансфер вратаря.
Напомним, что главный тренер «Байера» Петер Бош хорошо знаком с Онаной. 24-летний голкипер выступал под руководством нидерландского наставника в сезоне 2016/2017, когда Бош возглавлял «Аякс».