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«Байер» поспорит с «Челси» за подписание Онаны

вчера, 09:25

«Байер» намерен усилить вратарскую позицию этим летом.

Как сообщается, леверкузенский клуб заинтересован в подписании голкипера «Аякса» Андре Онаны. «Фармацевты» предложили за камерунского вратаря 20 млн евро.

Однако немецкой команде предстоит выиграть конкуренцию у «Челси». «Синие» видят в Онане замену Кепе Аррисабалаге и готовы заплатить «Аяксу» 30 млн евро за трансфер вратаря.

Напомним, что главный тренер «Байера» Петер Бош хорошо знаком с Онаной. 24-летний голкипер выступал под руководством нидерландского наставника в сезоне 2016/2017, когда Бош возглавлял «Аякс».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:24
минимум 40 стоит!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:47
Междупрочем негр хорош.
shlomo
shlomo
вчера в 09:47
И кто кого переспорит?...:))))
DEIVID
DEIVID
вчера в 09:46
Опоздал Байер на несколько лет в подписании этого вратаря. Это уже не их рынок. Онана готовый кипер, стоящий немалых денег.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 09:45
Деньги решат кто кого.
Romkurch
Romkurch
вчера в 09:44
Кто больше заплатит.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
вчера в 09:42
Байер посолидней Челси будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:35
Чья возьмет скоро узнаем.
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