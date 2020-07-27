«Байер» поспорит с «Челси» за подписание Онаны

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вчера, 09:25

«Байер» намерен усилить вратарскую позицию этим летом.

Как сообщается, леверкузенский клуб заинтересован в подписании голкипера «Аякса» . «Фармацевты» предложили за камерунского вратаря 20 млн евро.

Однако немецкой команде предстоит выиграть конкуренцию у «Челси». «Синие» видят в Онане замену и готовы заплатить «Аяксу» 30 млн евро за трансфер вратаря.

Напомним, что главный тренер «Байера» хорошо знаком с Онаной. 24-летний голкипер выступал под руководством нидерландского наставника в сезоне 2016/2017, когда Бош возглавлял «Аякс».