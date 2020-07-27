Уткин — об уходе Луческу из киевского «Динамо»: «Деградация в чистом виде»

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал отставку с должности главного тренера киевского «Динамо» через четыре дня после назначения. Причиной Луческу назвал резкое недовольство его назначением со стороны фанатов «Динамо», для которых противостояние с «Шахтером» является принципиальным.

Вот уж действительно гребаный стыд. Мирча Луческу ушел из киевского «Динамо» через 4 дня работы, потому что «в такой обстановке работать невозможно».

Почему стыд? Да потому, что два взрослых, уже почти старых, но обескураживающе немудрых человека, Луческу и Игорь Суркис (а также и Григорий) могли бы об этом подумать и раньше. Ведь в реакции болельщиков нет совершенно ничего неожиданного. Для начала.

И главное.

Ну, для чего существует практика запуска слухов, как не для краш-теста общественным вниманием сложного решения? И тогда потом можно посмеяться и сказать: а вы, дураки сами себе, поверили! А теперь дураки совсем другие люди.

Поразительная некомпетентность. По простоте ошибки — как сесть какать, не снимая штанов.

Ну а че, с кем не бывает, говорят в таких случаях, оглядываясь по сторонам с неуверенной улыбкой и попахивая.

Так глупо, что даже грустно больше, чем смешно. Деградация в чистом виде…