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Уткин — об уходе Луческу из киевского «Динамо»: «Деградация в чистом виде»

вчера, 18:41

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал отставку Мирчи Луческу с должности главного тренера киевского «Динамо» через четыре дня после назначения. Причиной Луческу назвал резкое недовольство его назначением со стороны фанатов «Динамо», для которых противостояние с «Шахтером» является принципиальным.

Вот уж действительно гребаный стыд. Мирча Луческу ушел из киевского «Динамо» через 4 дня работы, потому что «в такой обстановке работать невозможно».

Почему стыд? Да потому, что два взрослых, уже почти старых, но обескураживающе немудрых человека, Луческу и Игорь Суркис (а также и Григорий) могли бы об этом подумать и раньше. Ведь в реакции болельщиков нет совершенно ничего неожиданного. Для начала.

И главное.

Ну, для чего существует практика запуска слухов, как не для краш-теста общественным вниманием сложного решения? И тогда потом можно посмеяться и сказать: а вы, дураки сами себе, поверили! А теперь дураки совсем другие люди.

Поразительная некомпетентность. По простоте ошибки — как сесть какать, не снимая штанов.

Ну а че, с кем не бывает, говорят в таких случаях, оглядываясь по сторонам с неуверенной улыбкой и попахивая.

Так глупо, что даже грустно больше, чем смешно. Деградация в чистом виде…

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Армейская душа (раскрыть)
вчера в 23:21
    Армейская душа
    Армейская душа
    вчера в 21:08
      Армейская душа
      Армейская душа
      вчера в 21:03
      Уткин о падении Уткина с кресла: - Деградация в чистом виде.

      Уткин о комментарии Уткиным матча Испания-Португалия: - Деградация в чистом виде.

      Уткин о попытках Уткина в области футбольной аналитика: - Деградация в чистом виде.

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      Ну вот как тут с Уткиным не согласиться
      Valeleo
      Valeleo ответ УрсХох (раскрыть)
      вчера в 20:28
      Он наверняка был уверен в правильности этого решения.
      УрсХох
      УрсХох
      вчера в 20:14
      Насколько я понял,сам факт такой реакции на это назначение не смутил Уткина вообще.
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart
      вчера в 19:54
      В одном уверен- не пройдет и пол года, как румын, со скандалом, будет уходить из киева....
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответ За адекватность (раскрыть)
      вчера в 19:52, ред.
      К Вам, тоже, всегда- с уважением! Не в защиту Уткина, но действительно, ни суркис, ни пресс-атташе киева не знали, что ответить. А Уткину, вероятно, просто не хватило терпения, ну, или, как Вы говорите- просто хайпануть....
      За адекватность
      За адекватность ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
      вчера в 19:45
      Мне абсолютно фиолетово, кто там будет тренер в ДК, это их дела. Но просто полагаю, что это мы с Вами можем условно верить всякой новости на соккере и комментировать, и это господину Уткину ( а не нам с Вами) желательно было убедиться в достоверности, а потом мягко говоря критиковать. Но у нас же главное быстрее хайпануть. К Вам с уважением.
      Брулин
      Брулин
      вчера в 19:43
      Вася Уткин успел отреагировать на все слухи.Как для комментатора и журналиста - поразительная некомпетентность.......
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 19:42
      ты не понял глубину коммерческой мысли суркиса )))бабки там где и планировали)))
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответ За адекватность (раскрыть)
      вчера в 19:37
      Сам суркис, еще недавно не знал, что ответить, просил подождать....
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart
      вчера в 19:36
        За адекватность
        За адекватность ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
        вчера в 19:33
        Так что я не так написал про господина Уткина?
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответ За адекватность (раскрыть)
        вчера в 19:31
        Только что, пришло сообщение- цыган остается в киеве. Как я и говорил- Луческу самолюбия не имел и не имеет....
        За адекватность
        За адекватность ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
        вчера в 19:29
        Аркадий Запорожану, агент Луческу :"Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер Динамо", — заявил Запорожану.
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart ответ За адекватность (раскрыть)
        вчера в 19:26
        Уважаемый, читайте прямые украинские новости, чтобы не осуждать голословно Уткина. Я лично, мало верю в то, что румын ушел из рагульского годючника. Такие как он, самолюбия не имеют, и поэтому, вполне допускаю, что этот шум не будет иметь продолжения. Однако, ракета уже запущена, и без последствий, здесь не обойдется. Еще раз, чисто из уважения к Вам- читайте укр., СМИ, чтобы быть в курсе событий.
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        вчера в 19:20
        Вася по делу!
        За адекватность
        За адекватность
        вчера в 19:19
        "Вот уж действительно гребаный стыд." Гребаный стыд, это человеку считающему себя журналистом и футбольным экспертом верить условным Gsp.ro, и Твиттеру журналиста Эмануэла Рошу и не дождавшись официального заявления клуба быстрее пытаться всунуть свое "экспертное мнение", дабы успеть хайпануть.
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart
        вчера в 19:18
        Вася красавчег. Лучше и не скажешь.....
        Caniggia
        Caniggia
        вчера в 19:17
        Уткин, как всегда, всё пояснил через .опу и .овно.
        For56tas
        For56tas
        вчера в 19:05
        Деградированный Уткин только про цска может дело говорить.
        cska vperiod
        cska vperiod
        вчера в 18:58
        Почему соккер не банит утку?
        NGYRZ
        NGYRZ
        вчера в 18:57
        Блин, верите Уткина на матч-тв и дайте ему полную свободу слова, уверен аудитории у канала прибавится вдвое!
        ДСА
        ДСА
        вчера в 18:52
        Зато в кабаках погуляли за Динамовский счёт.
        112910415
        112910415
        вчера в 18:45
        ну, с кем не бывает
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 18:42
        Тут он прав...
        Брулин
        Брулин
        вчера в 18:42
        Это не деградация уже а полный ппц
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