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Кержаков: «Думаю, что для РПЛ трансфер Ловрена — неплохо»

вчера, 17:14

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля» в петербургский клуб.

Ловрен — топ-трансфер? Если бы в «Зенит» из «Ливерпуля» перешел ван Дейк, тогда можно было говорить о том, что это — топ-трансфер. Но Ловрен, по-моему, не так часто попадал в стартовый состав мерсисайдцев. Думаю, что для РПЛ трансфер Ловрена — неплохо.

Иванович смог бы продолжать играть за «Зенит» и в следующем сезоне. Он был одним из лучших центральных защитников в РПЛ, во многом благодаря игре которого клуб добился таких вершин в минувшем сезоне.

Сможет ли Ловрен быстро заменить Ивановича? Сложно сказать, я не так часто наблюдал за игрой Ловрена, чтобы судить о его возможностях. Надеюсь, тот опыт, который есть за плечами Деяна, поможет «Зениту» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Cir Braun (раскрыть)
вчера в 19:40
здесь тоже выхлопа ждать не стоит))
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 19:28
для нашего чемпа он топовый.... патамушто у нас такая лига. где всякий ненужный игрок из топ-лиг может проявить себя...
cska1948
cska1948
вчера в 19:09
Кержаков: «Думаю, что для РПЛ трансфер Ловрена — неплохо»
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Для Зенита мажет и неплохо. А вот другим клубам РПЛ - фиолетово!
Cir Braun
Cir Braun ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 18:19
Покупки спартака Тили-Крали, только для смеха и отмывания денег.
Вова Туземец
Вова Туземец
вчера в 18:17
Ловрен это топ игрок.
Физручини
Физручини ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 17:44
не припоминаю, чтобы Спартак покупал игроков из Ливерпуля
Вова Туземец
Вова Туземец
вчера в 17:33, ред.
Ловрен это усиление для Зенита
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:29
Ума не прибавил
Aчиститель
Aчиститель
вчера в 17:25
Удачи Ловрену в чемпионской команде!
blitz
blitz
вчера в 17:23
Вот именно, что не отлично, не хорошо...а просто неплохо.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:21
Посмотрим время покажет.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:19
спартак тоже так думал о своих покупках)) посмотрим))
Cir Braun
Cir Braun
вчера в 17:15
Это правильно думаешь.
shlomo
shlomo
вчера в 17:15
Сглазите игрока....хорош много говорить
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