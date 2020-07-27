Кержаков: «Думаю, что для РПЛ трансфер Ловрена — неплохо»

Бывший нападающий «Зенита» прокомментировал переход хорватского защитника из «Ливерпуля» в петербургский клуб.

Ловрен — топ-трансфер? Если бы в «Зенит» из «Ливерпуля» перешел ван Дейк, тогда можно было говорить о том, что это — топ-трансфер. Но Ловрен, по-моему, не так часто попадал в стартовый состав мерсисайдцев. Думаю, что для РПЛ трансфер Ловрена — неплохо.

Иванович смог бы продолжать играть за «Зенит» и в следующем сезоне. Он был одним из лучших центральных защитников в РПЛ , во многом благодаря игре которого клуб добился таких вершин в минувшем сезоне.

Сможет ли Ловрен быстро заменить Ивановича? Сложно сказать, я не так часто наблюдал за игрой Ловрена, чтобы судить о его возможностях. Надеюсь, тот опыт, который есть за плечами Деяна, поможет «Зениту» в Лиге чемпионов.