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Мбаппе из-за травмы рискует пропустить матч ЛЧ против «Аталанты»

вчера, 18:53
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен12.08.2020 в 22:00 Не начался

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте опубликовала результаты медицинского обследования нападающего Килиана Мбаппе.

У французского игрока, получившего травму в финальном матче Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0), диагностировано растяжение связок голеностопного сустава с повреждением внешней связки.

По ожиданиям врачей, восстановление Килиана займёт три недели.

Таким образом, Мбаппе, скорее всего, пропустит матч против «Аталанты» в 1/4 финала Лиги чемпионов 12 августа.

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Nazi
Nazi
вчера в 21:21, ред.
Во первых, какой нак первый матч, их всего то будет по одному в каждом 1/4?

Во вторых, даже с Мбаппе, ПСЖ с такой игрой как с Сент Этьенном, обязательно вылетит от Аталанты, да и от любой оставшейся в турнире команды.. Как это не печально для меня.

Ну не могут эти ослы шейхи выбрать нормального тренера и спортивного директора, который укрепит дырявый центр поля, который напрочь лишен созидательных качеств. И благо, хоть разрушали бы на славу, ан нет, и там проблемы.

Плюс ко всему у команды нет прессинга на чужой половине, ну не могут, или их не учат, или установки такой нет у тренеров. Всех поголовно, кто был. А при чужом прессинге команда теряется и привозит себе на голову.

В общем, тренера и селекцию гнать в шею, иначе ничего им не светит... :(
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 20:45
Конечно обидная травма. Пусть быстрее поправляется.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 20:31
Жаль когда сильные игроки из за травм пропускают такой турнир.Должны играть все лучшие.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:38
так и будет))
матос
матос
вчера в 19:17
    Смольчик
    Смольчик
    вчера в 19:07
    Очень печальный момент.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 19:05, ред.
    Таким образом Мбаппе, скорее всего, пропустит первый матч против «Аталанты» в 1/4 финала Лиги чемпионов 12 августа.

    Так решили, что по одному матчу только будет. Эммм?)))
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:04
    Есть предчувствие, что Аталанта выиграет....а ему здоровья!
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ cska vperiod (раскрыть)
    вчера в 19:00
    Знаешь, если Аталанта будет на кураже, то она нынешний ПСЖ уничтожит и с ним. Уж очень хороши они на кураже.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 18:56
    Аталанта уничтожит псж без негритёнка.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:54
    Здоровья ему...
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:54
    Это уже почти наверняка.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    вчера в 18:54
    Желаю восстановится к матчу.
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