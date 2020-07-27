Мбаппе из-за травмы рискует пропустить матч ЛЧ против «Аталанты»

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вчера, 18:53

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте опубликовала результаты медицинского обследования нападающего .

У французского игрока, получившего травму в финальном матче Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0), диагностировано растяжение связок голеностопного сустава с повреждением внешней связки.

По ожиданиям врачей, восстановление Килиана займёт три недели.

Таким образом, Мбаппе, скорее всего, пропустит матч против «Аталанты» в 1/4 финала Лиги чемпионов 12 августа.