Мбаппе из-за травмы рискует пропустить матч ЛЧ против «Аталанты»

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте опубликовала результаты медицинского обследования нападающего Килиана Мбаппе.
У французского игрока, получившего травму в финальном матче Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0), диагностировано растяжение связок голеностопного сустава с повреждением внешней связки.
По ожиданиям врачей, восстановление Килиана займёт три недели.
Таким образом, Мбаппе, скорее всего, пропустит матч против «Аталанты» в 1/4 финала Лиги чемпионов 12 августа.
Во вторых, даже с Мбаппе, ПСЖ с такой игрой как с Сент Этьенном, обязательно вылетит от Аталанты, да и от любой оставшейся в турнире команды.. Как это не печально для меня.
Ну не могут эти ослы шейхи выбрать нормального тренера и спортивного директора, который укрепит дырявый центр поля, который напрочь лишен созидательных качеств. И благо, хоть разрушали бы на славу, ан нет, и там проблемы.
Плюс ко всему у команды нет прессинга на чужой половине, ну не могут, или их не учат, или установки такой нет у тренеров. Всех поголовно, кто был. А при чужом прессинге команда теряется и привозит себе на голову.
В общем, тренера и селекцию гнать в шею, иначе ничего им не светит... :(
Во вторых, даже с Мбаппе, ПСЖ с такой игрой как с Сент Этьенном, обязательно вылетит от Аталанты, да и от любой оставшейся в турнире команды.. Как это не печально для меня.
Ну не могут эти ослы шейхи выбрать нормального тренера и спортивного директора, который укрепит дырявый центр поля, который напрочь лишен созидательных качеств. И благо, хоть разрушали бы на славу, ан нет, и там проблемы.
Плюс ко всему у команды нет прессинга на чужой половине, ну не могут, или их не учат, или установки такой нет у тренеров. Всех поголовно, кто был. А при чужом прессинге команда теряется и привозит себе на голову.
В общем, тренера и селекцию гнать в шею, иначе ничего им не светит... :(