Мбаппе, скорее всего, пропустит матч ЛЧ против «Аталанты»

Сообщается, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, пропустит матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Аталанты».
Мбаппе получил травму в финальном матче Кубка Франции против «Сэнт-Этьена».
ПСЖ и «Аталанта» встретятся в ЛЧ 12 августа.
|Аталанта-:-Пари Сен-Жермен
|12.08.2020 в 22:00 Не начался
Сообщается, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, пропустит матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Аталанты».
Мбаппе получил травму в финальном матче Кубка Франции против «Сэнт-Этьена».
ПСЖ и «Аталанта» встретятся в ЛЧ 12 августа.