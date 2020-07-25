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Мбаппе, скорее всего, пропустит матч ЛЧ против «Аталанты»

25 июля 2020, 09:27
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен12.08.2020 в 22:00 Не начался

Сообщается, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, пропустит матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Аталанты». 

Мбаппе получил травму в финальном матче Кубка Франции против «Сэнт-Этьена».

ПСЖ и «Аталанта» встретятся в ЛЧ 12 августа.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
25 июля в 23:53
Надеюсь, что и Де Брюйне тоже пропустит ответную игру против Реала!
Juve14
Juve14
25 июля в 13:51
    sihafazatron
    sihafazatron
    25 июля в 12:19
    Думаю все равно Париж пройдёт дальше, а там уже может и вернётся мбаппе)
    juvenale
    juvenale
    25 июля в 11:07
    ну с такой защитой и вратарем у Аталанты шансов итак не много
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
    25 июля в 10:35
    Здоровья Мбаппе!
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Neymar 10 (раскрыть)
    25 июля в 10:19
    Неймар в одиночку ни на что не способен
    ДСА
    ДСА
    25 июля в 10:15
    Что с ним, что без него Аталанта выиграет.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    25 июля в 10:07
    МОЖЕТ ЭТО НА РУКУ АТАЛАНТЕ ！УСТРЮТ ПСЖ ХОРШУЮ ИГРУ？
    shlomo
    shlomo
    25 июля в 10:04
    А это потеря...Неймаренок в одиночку вообще ни о чем...
    beefs
    beefs
    25 июля в 10:03
    очень жаль, скорейшего выздоровления...
    Neymar 10
    Neymar 10
    25 июля в 09:56
    как там вчера диктор сказал во время матча , мол мбоппэ это большая потеря для парижан так как Киллиан это 30% команды , так вот , пусть не переживает ведь остальные 70% это Неймар !!! Ну а после его слов что якобы Неймар не умеет тащить на себе команду так как мбоппэ , пришлось выключить звук и досматривать матч в тишине . Омерзительный канал Футбол . мало того что матчи крутят всяких отстойных лиг и чемпионшипов так ещё и дикторы полные овощи в футболе ! 🤙🏽
    STVA 1
    STVA 1
    25 июля в 09:30
    Потеря
    Cir Braun
    Cir Braun
    25 июля в 09:27
    Очень печальный факт.
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