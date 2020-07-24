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Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции

24 июля 2020, 23:13
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму в финальном матче Кубка Франции против «Сэнт-Этьена».

Форвард был заменён на 33-й минуте встречи после подката от Лоика Перрена, за который 34-летний защитник получил прямую красную карточку.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
25 июля в 11:00
Причём здесь Камерунский Эму ?????Игру сделали футболисты ПСЖ ведомые НЕЙМАРОМ!!!А Камерунский Эму получил травму и что здесь такого ,НЕЙМАР получал очень много травм ,но так не освещали ,а вот за Камерунского Эму все скворцы мира защебетали!
Угадайте кто
Угадайте кто
25 июля в 07:19
На руку Аталанте
beefs
beefs
25 июля в 06:00
Очень жаль, скорейшего выздоровления...
КЭТиК
КЭТиК
25 июля в 05:47
Ну хоть победили.
mihaluch
mihaluch
25 июля в 05:36
Получить травму в финале кубка досадно.
95-shishani-95
95-shishani-95
25 июля в 01:11
Не травмируйте будущую звезду Реала!!!
swift stream
swift stream
25 июля в 00:20
Здоровья Килиану Мбаппе!
Nazi
Nazi
25 июля в 00:01
Чуть ногу не оторвал дубина....

Жаль Мбаппе.. Здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 23:42
Жаль. Но так бывает))
For56tas
For56tas
24 июля в 23:40
Здоровья Мбаппе!
kotmyshka
kotmyshka
24 июля в 23:39
Здоровья
STVA 1
STVA 1
24 июля в 23:17
Здоровья Килиану в дальнейшем
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