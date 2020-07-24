Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму в финальном матче Кубка Франции против «Сэнт-Этьена».
Форвард был заменён на 33-й минуте встречи после подката от Лоика Перрена, за который 34-летний защитник получил прямую красную карточку.
|Пари Сен-Жермен1 : 0Сент-Этьен
|Матч завершен
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму в финальном матче Кубка Франции против «Сэнт-Этьена».
Форвард был заменён на 33-й минуте встречи после подката от Лоика Перрена, за который 34-летний защитник получил прямую красную карточку.
Жаль Мбаппе.. Здоровья.
Жаль Мбаппе.. Здоровья.