Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции

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24 июля 2020, 23:13

Нападающий ПСЖ получил травму в финальном матче Кубка Франции против «Сэнт-Этьена».

Форвард был заменён на 33-й минуте встречи после подката от , за который 34-летний защитник получил прямую красную карточку.