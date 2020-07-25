Победа с горьким привкусом. ПСЖ добыл Кубок Франции, но потерял Мбаппе

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вчера, 10:00

«Соккер.ру» — о безрадостном трофее парижан.​

Чемпионат Франции завершен давно, все уже успели забыть о том, какая эмоциональная буря была связана с досрочным окончанием турнира. Но не все французские соревнования были завершены. Ведь в кубковых турнирах оставалось провести по финалу. Поэтому было решено «добить» их. В финале Кубка Франции ПСЖ встретился с «Сент-Этьеном». Понятно, что шансов у «зеленых» было мало. Их вообще у любой команды во Франции мало, когда речь идет о встрече с ПСЖ . Поэтому трофей фактически тоже можно было досрочно отдать парижанам, но нужны формальности в виде матчей. И теперь некоторые в Париже наверняка думают, что лучше бы их не было.

Складывалось ощущение, что парижане продолжают разминаться и еще совсем не готовы, хотя провели перед этим три товарищеских матча, разгромив соперников очень легко. ПСЖ словно работал на низких оборотах, а у игроков быстро закончились идеи. Вертелся только немного похудевший Неймар, пожалуй, который и партнеров разгонял, и сам обострял. За 90 минут игры от ПСЖ ждали большего, чем один гол и три реальных голевых момента. И это при условии, что полтора тайма парижане играли в большинстве.

«Сент-Этьен» не боялся грозного противника и играл смело, тоже создавал моменты, один Деннис Буанга имел несколько шансов, даже разок в штангу попал. Но все перечеркнула грубая ошибка проводившего свой последний матч за команду ветерана «зеленых» Лоика Перрена, который очень жестко сфолил против Килиана Мбаппе, за что получил прямую красную карточку. Он оставил свою команду вдесятером, а молодого нападающего парижан поставил на костыли. Впрочем, порой приходилось забывать, что «Сент-Этьен» играет в меньшинстве – «зеленые» не сильно уступали парижанам по качеству игры.

Связано это даже не столько с высоким стандартом оной у команды Клода Пюэля, сколько с тем, что парижане выглядели невыразительно, разобщенно и неэффективно. Даже в таком режиме опасных моментов ПСЖ создал куда больше, однако еще одним (помимо похудевшего и шустрого Неймара на фоне остальных) редким положительным моментом встречи была игра вратаря «Сент-Этьена» Джесси Мулена. Вечный «второй номер» получил шанс из-за травмы Стефана Рюффье и показал себя блестяще, выручив несколько раз в убойных ситуациях и не дрогнув.

Конечно, не такого возвращения футбола во Франции все ждали. Травма лучшего игрока, удручающее качество игры оставили разочарованными многих. Даже тех фанатов, которые любят статистику. А ведь для ПСЖ эта победа в Кубке Франции стала 13-й в истории. Это абсолютный рекорд. Поэтому пресытившиеся успехами на внутренней арене парижане больше говорили не об очередном триумфе, а о потере Мбаппе, который покинул поле со слезами на глазах. Опять в решающей фазе ПСЖ останется без одного из лидеров, что может серьезно сказаться на шансах в Лиге чемпионов, о которой так мечтает ПСЖ .

Ведь всего через три недели парижанам предстоит играть в ней с «Аталантой», которая имеет разительное отличие в игре по сравнению с тем, что показал ПСЖ в финале Кубка. «Аталанта» чуть ли не лучшая команда в Европе посткоронавирусной эпохи, которая еще не так долга, но уже какие-то тенденции выявила. А вот ПСЖ без толковой практики и разгона, а теперь еще и без Мбаппе, вероятно, будет очень тяжело. Понятен гнев Томаса Тухеля:

Я не знаю, что сказать. Это наша третья игра с «Сент-Этьеном», и в третий раз в первые полчаса матча соперник получает красную карточку. Это не усталость. Я удивлен, что мы играем в такой футбол. Это плохие новости для нас. Все, кто это видели, обеспокоены. Я считаю, что судья недостаточно защищал наших игроков. Все началось с фола на Неймаре. А мы еще получили три желтых карточки после фола на Мбаппе. Ведь сначала рефери показал предупреждение за это нарушение, а когда мы попросили защищать футболистов, он выдал нам три желтых. Это странные критерии. Я говорю, что защищать нужно здоровье всех игроков. Люди смотрят на футболистов в первую очередь. И их нужно защищать. Не только моих, конечно. Но игроков в этом матче никто не защищал.

Тренер «Сент-Этьена» Клод Пюэль попытался защитить свою команду, которая закончила матч с шестью желтыми карточками и одной красной:

Конечно, я сожалею о травме Мбаппе. Надеюсь, что все обойдется. Не было умысла сделать ему больно. Перрен намеревался сыграть в мяч, но все случилось слишком быстро. В целом моя команда показала отрезками очень неплохую игру. Это должно стать для нас уроком, нам нужно найти правильное сочетание.

Даже тренер предстоящего соперника ПСЖ по четвертьфиналу Лиги чемпионов Джанпьеро Гасперини вынужден был рассуждать не об игре, которую увидел у оппонента, а о потере Мбаппе:

Мне очень жаль. Мбаппе очень хороший игрок. Надеюсь, что у него ничего серьезного.