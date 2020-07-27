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Смольников: «Всегда буду горд тем, что играл за „Зенит“»

вчера, 21:29

Екатерина, жена защитника Игоря Смольникова, на своей странице в инстаграме опубликовала обращение мужа после ухода из «Зенита». Ранее сообщалось, что футболист продолжит карьеру в «Краснодаре».

Скоро в моей карьере начинается новый этап, но я всегда был и буду гордиться тем, что играл за «Зенит». Для меня этот клуб стал семьёй, а Петербург — домом, который навсегда останется в моём сердце. Бесконечно благодарен всем болельщикам за поддержку, которую чувствовал на протяжении всех семи лет, команде, руководству и каждому человеку, который искренне, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит». Спасибо «Зениту» за предложение продлить контракт, но я принял решение покинуть клуб.

Это решение далось мне нелегко, для меня и моей семьи оно очень сложное, тем не менее я это делаю с гордостью и чувством удовлетворения за проделанную работу. С нетерпением жду нового вызова! За эти годы мы вместе пережили множество судьбоносных матчей, трижды становились чемпионами, но главное — я видел, как тысячи людей встают за нас, разделяя как наши победы, так и наши поражения. Это бесценно, и зная, что за моей спиной «Зенит», ещё больше хочу играть и двигаться дальше! Ещё раз огромное спасибо всем и каждому. Удачи в будущем!

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич ответ Cir Braun (раскрыть)
сегодня в 03:31
Да,достаточно вспомнить Дзюбку с Быстровым.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 00:44
Земляки! Зачем нам объедки за бомжами подъедать? Гордость казачья закончилась? В шею!
Androshin
Androshin
сегодня в 00:35
Удачи Смольникову в Краснодаре, хороший игрок.
STVA 1
STVA 1 ответ Cir Braun (раскрыть)
сегодня в 00:06
Или в фармы)))
12й игрок
12й игрок
вчера в 23:25
Спасибо Игорю за всё, что сделал для Зенита! И удачи в дальнейшем.
Grey33
Grey33
вчера в 22:50
Удачи в Краснодаре!
Cat01
Cat01
вчера в 21:53
Будем смотреть
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:52
Игорь заслуживает уважения.
drug01
drug01
вчера в 21:50
Поиграл и на покой!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:49
Спасибо Игорь за игру!
Cir Braun
Cir Braun
вчера в 21:48
Из Зенита почему-то уходят в основном в равные или более сильные команды, из спартака в основном в пердив.
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 21:44
Вилков:"Разделяю мнение Смольникова"
handreb
handreb
вчера в 21:44
Игрок, который не позорил команду.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:42
Звучит конечно красиво ! Но из - за лишнего года в контракте решил покинуть "любимый" клуб. Как то все это не патриотично
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:36
и тебе спасибо
For56tas
For56tas
вчера в 21:35
И болельщики Зенита тебя будет помнить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:29
И это правильно...
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