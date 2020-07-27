Смольников: «Всегда буду горд тем, что играл за „Зенит“»

Екатерина, жена защитника , на своей странице в инстаграме опубликовала обращение мужа после ухода из «Зенита». Ранее сообщалось, что футболист продолжит карьеру в «Краснодаре».

Скоро в моей карьере начинается новый этап, но я всегда был и буду гордиться тем, что играл за «Зенит». Для меня этот клуб стал семьёй, а Петербург — домом, который навсегда останется в моём сердце. Бесконечно благодарен всем болельщикам за поддержку, которую чувствовал на протяжении всех семи лет, команде, руководству и каждому человеку, который искренне, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит». Спасибо «Зениту» за предложение продлить контракт, но я принял решение покинуть клуб.

Это решение далось мне нелегко, для меня и моей семьи оно очень сложное, тем не менее я это делаю с гордостью и чувством удовлетворения за проделанную работу. С нетерпением жду нового вызова! За эти годы мы вместе пережили множество судьбоносных матчей, трижды становились чемпионами, но главное — я видел, как тысячи людей встают за нас, разделяя как наши победы, так и наши поражения. Это бесценно, и зная, что за моей спиной «Зенит», ещё больше хочу играть и двигаться дальше! Ещё раз огромное спасибо всем и каждому. Удачи в будущем!