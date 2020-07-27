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Семак: «Авторитет Ивановича помог „Зениту“ выиграть РПЛ и Кубок России»

вчера, 20:55

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о вкладе защитника Бранислава Ивановича в достижения команды в прошедшем сезоне. Контракт сербского игрока с петербуржцами истек по окончании сезона.

Могу судить за последние два года. Мне кажется, что этот сезон он провел более уверенно, чем предыдущий. Они сыгрались с Ракицким.

И в целом сезон линия обороны может занести себе в актив. Прекрасные впечатления от сезона Бранислава, спасибо ему огромное. Те мячи, которые он забивал, тот авторитет, который у него есть, помогли нам завоевать первое место в чемпионате и выиграть Кубок России.

Последний ли это матч Ивановича? Думаю, официальное заявление будет исходить от руководства. Все новости узнаете на следующей неделе.

Ранее появилась информация, что Иванович близок к переходу в «Эвертон»

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 03:52
Авторитет Ивановича помог выиграть РПЛ И кубок?Вряд ли. А вот авторитет Дюкова,Прядкина и Миллера-в самый раз.
Заброда
Заброда
сегодня в 00:39
Жаль не выиграет с Зенитом Суперкубок.
протон1
протон1
вчера в 23:58
Иванович легенда. помню в Локо играл. кто его агент не знаю. но было все верно! челси. локо. зенит. и теперь эвертон. хочу что бы он в англии карьеру сделал а не в россии
nikoladolgov
nikoladolgov ответ морозз (раскрыть)
вчера в 23:10
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 23:06
    Да ужжж ....
    Жаль что в Европе эта мулька не срабатывает, Зенит как мочили всякие Лудогорцы так и продолжают мочить не отходя от кассы, а Семак только и способен сопли на кулак наматывать.
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 23:04
    Семак, готовься на выход ! До Нового года будешь свободен. Второй раз подряд, четвертое место в ЛЧ тебе не простят.
    морозз
    морозз
    вчера в 22:34
    Авторитет Миллера и Дюкова помогли Зениту выиграть РПЛ и Кубок России...всё таки так будет более правильно Семак! Теперь оказывается в футболе, как в местах заключения...выигрывают только авторитеты!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Ярик, Мага, Далер или Вильмар на капитана тянут. Забыть позорное спартаковское прошлое Дзюбиньо сложно, хоть он и делает все, что в его силах. Как пример - топтался на тряпках.
    димон 37
    димон 37
    вчера в 22:10
    Теперь зюба эль капитано
    SSPZ
    SSPZ
    вчера в 21:47
    Да, Иванович помог Зениту выиграть РПЛ и Кубок России, это факт...

    Но не надо отрицать и тот факт, что ещё больше помогли выиграть РПЛ и Кубок России Вилков, Карасёв, Москалёв.... при поддержке Дюкова, Кашшаи... Давайте будем
    объективными и "называть вещи своими именами"....

    Отрицать очевидные факты, это "медвежья услуга" - Зениту. И вскоре, когда Зенит будет играть в групповом турнире ЛЧ, все в этом смогут убедиться...Зенит отвык играть и выигрывать честно... В ЛЧ такой поддержки, как в РПЛ, не будет! В ЛЧ Зенит ожидает крах... И вскоре все в этом смогут убедиться...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 21:46
    Иванович суперский игрок и настоящий лидер. Хороший сезон провёл в Зените
    Glyba
    Glyba
    вчера в 21:45
    Жаль не поможет Суперкубок выиграть.
    Abverin
    Abverin ответ d_fincher (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 21:40
    Очень знакомый текст, уже где-то такой видел.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 21:38
    зачем нужен лучший тренер, если ничего не решает?..
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 21:35
    Пусть остается!!!
    -Ко Чегара-
    -Ко Чегара-
    вчера в 21:25
    Отоночо.
    А мы все подумали,про чемоданчики Миллера,занесенные в судейские...
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 21:15, ред.
    Авторитетом Ловрен Ивановичу не уступит, но будет ли соответствовать характером. Хватит ли авторитета самого Семака, чтобы держать этого горячего парня в узде так, как это делал Клопп?
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 21:14, ред.
    потому что Бранислав настоящий капитан, надеюсь в Зените кто-то возьмет его эстафету, но лижбы не Дзюба
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ cska vperiod (раскрыть)
    вчера в 21:13
    Чем оно странное?
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер
    вчера в 21:12, ред.
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 21:10
        cska vperiod
        cska vperiod
        вчера в 21:04
        Странное утверждение от Семака.
        Армейская душа
        Армейская душа
        вчера в 21:00
        А - так вот что помогло! Ну всё - миф о судейских "ошибках" в пользу Зенита развеян
        Vredinka_online
        Vredinka_online
        вчера в 20:59
        С нетерпением ждём новостей)
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        вчера в 20:56
        Удачи в новом клубе...
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