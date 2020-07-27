Семак: «Авторитет Ивановича помог „Зениту“ выиграть РПЛ и Кубок России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о вкладе защитника Бранислава Ивановича в достижения команды в прошедшем сезоне. Контракт сербского игрока с петербуржцами истек по окончании сезона.
Могу судить за последние два года. Мне кажется, что этот сезон он провел более уверенно, чем предыдущий. Они сыгрались с Ракицким.
И в целом сезон линия обороны может занести себе в актив. Прекрасные впечатления от сезона Бранислава, спасибо ему огромное. Те мячи, которые он забивал, тот авторитет, который у него есть, помогли нам завоевать первое место в чемпионате и выиграть Кубок России.
Последний ли это матч Ивановича? Думаю, официальное заявление будет исходить от руководства. Все новости узнаете на следующей неделе.
Ранее появилась информация, что Иванович близок к переходу в «Эвертон».
Вот только в Европе эти Миллеры и Дюковы как были никем, так никем и остались.
Поэтому Семаку есть о чем горевать - теперь ни одной приличной рожи в этом гей-клубе не найдешь.
Вот только в Европе эти Миллеры и Дюковы как были никем, так никем и остались.
Поэтому Семаку есть о чем горевать - теперь ни одной приличной рожи в этом гей-клубе не найдешь.
Жаль что в Европе эта мулька не срабатывает, Зенит как мочили всякие Лудогорцы так и продолжают мочить не отходя от кассы, а Семак только и способен сопли на кулак наматывать.
Жаль что в Европе эта мулька не срабатывает, Зенит как мочили всякие Лудогорцы так и продолжают мочить не отходя от кассы, а Семак только и способен сопли на кулак наматывать.
Но не надо отрицать и тот факт, что ещё больше помогли выиграть РПЛ и Кубок России Вилков, Карасёв, Москалёв.... при поддержке Дюкова, Кашшаи... Давайте будем
объективными и "называть вещи своими именами"....
Отрицать очевидные факты, это "медвежья услуга" - Зениту. И вскоре, когда Зенит будет играть в групповом турнире ЛЧ, все в этом смогут убедиться...Зенит отвык играть и выигрывать честно... В ЛЧ такой поддержки, как в РПЛ, не будет! В ЛЧ Зенит ожидает крах... И вскоре все в этом смогут убедиться...
Но не надо отрицать и тот факт, что ещё больше помогли выиграть РПЛ и Кубок России Вилков, Карасёв, Москалёв.... при поддержке Дюкова, Кашшаи... Давайте будем
объективными и "называть вещи своими именами"....
Отрицать очевидные факты, это "медвежья услуга" - Зениту. И вскоре, когда Зенит будет играть в групповом турнире ЛЧ, все в этом смогут убедиться...Зенит отвык играть и выигрывать честно... В ЛЧ такой поддержки, как в РПЛ, не будет! В ЛЧ Зенит ожидает крах... И вскоре все в этом смогут убедиться...
А мы все подумали,про чемоданчики Миллера,занесенные в судейские...
А мы все подумали,про чемоданчики Миллера,занесенные в судейские...
Админресурс на юбилей вот кто помог получить чемпионство и кубок.
Админресурс на юбилей вот кто помог получить чемпионство и кубок.