Семак: «Авторитет Ивановича помог „Зениту“ выиграть РПЛ и Кубок России»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о вкладе защитника в достижения команды в прошедшем сезоне. Контракт сербского игрока с петербуржцами истек по окончании сезона.

Могу судить за последние два года. Мне кажется, что этот сезон он провел более уверенно, чем предыдущий. Они сыгрались с Ракицким.

И в целом сезон линия обороны может занести себе в актив. Прекрасные впечатления от сезона Бранислава, спасибо ему огромное. Те мячи, которые он забивал, тот авторитет, который у него есть, помогли нам завоевать первое место в чемпионате и выиграть Кубок России.

Последний ли это матч Ивановича? Думаю, официальное заявление будет исходить от руководства. Все новости узнаете на следующей неделе.