Спортдир «Оренбурга»: «Скоро станет известно имя нового главного тренера»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о вылете команды из РПЛ и рассказал о ситуации с поисками нового главного тренера.

Это не трагедия, а несчастный случай, что команда в большом объеме заразилась коронавирусом и не смогла в финальной части решить свою задачу. Вылет в ФНЛ , на наш взгляд, не очень справедливый, но это уже как данность и сейчас мы готовимся к первому туру ФНЛ . Задач других не может быть, она одна — вернуться в Премьер-лигу.

Сейчас идет большая работа по игрокам, стараемся сохранить всех лидеров, всех ребят, которые нам нужны, и точечно усилить позиции. Большая группа игроков нас покинула, кто-то был в аренде. Эти позиции сейчас закрываем, придется плодотворно и ежедневно работать. На данный момент пока никаких предложений нет по игрокам. Если они появятся, будем думать и решать, что делать. Игроки хорошие, если на кого и будет спрос, то только продажа.

Много что пишут в прессе, правды в этом очень мало. Ситуация такая: Емельянов возглавил клуб после Федотова, вмешалась пандемия, чемпионат приостановили, а срок действия контракта был до 31 мая. Надо было принимать решение: либо двигаться дальше с Емельяновым, заключать новый контракт, либо поблагодарить и разойтись. Руководством было принято решение не продлевать соглашение. Исполняющим обязанности был назначен Ильшат Айткулов, но так как у него нет лицензии Pro и больше месяца он не мог руководить командой, то попросили возложить эти функции на Константина Парамонова. Это необходимо было по регламенту. Фактически командой управлял и являлся главным тренером внутри коллектива Айткулов. Мы общаемся с тренерами, которые нам интересны, эта работа практически на финишной прямой, скоро болельщики узнают имя нового главного тренера.