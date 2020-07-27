Игонин: «Наступает тотальная гегемония „Зенита“. Им нет конкурентов»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин порассуждал об игре петербургского клуба в прошедшем сезоне.
Уверенные победы в чемпионате и Кубке России означают наступление тотальной гегемонии «Зенита».
Увы, пока в нашей стране нет ни одного клуба, способного составить конкуренцию «Зениту», что мешает прогрессу петербургского клуба.
Утверждать, что «Зенит» побеждает лишь благодаря спонсорству «Газпрома», нелепо: в футбол играют не деньги, но футболисты, а по качеству игры и уровню исполнительского мастерства «Зенит» был и остается сильнейшим в России.
А вот перед стартом в Лиге чемпионов команде необходимо сделать два-три приобретения в центр обороны и в атакующую линию.
Ранее Игонин прокомментировал трансфер в петербургский клуб центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
Поэтому думаю, что твой пример про два кошелька не очень то и катит. Но вам же так удобнее, гинер тратит честно-частное, а остальные государственное.
Мне это смешно, а московские верят. Ну и флаг в руки...
Поэтому думаю, что твой пример про два кошелька не очень то и катит. Но вам же так удобнее, гинер тратит честно-частное, а остальные государственное.
Мне это смешно, а московские верят. Ну и флаг в руки...
По одной аватарке уже всё понятно!!! :)))
По одной аватарке уже всё понятно!!! :)))
И почему когда тот же Газпром содержал Оренбург и помогал Сочи все канючили про филиалы? Так это же противоречие, деньги Газпрома достаются не одной команде.
А ещё, Газпром лишь на 51% государственный. И Зенит может содержаться на оставшиеся 49% НЕгосударственных денег или акций. Попробуй опровергнуть это утверждение.
Ну и напоследок: без денег каких-нибудь спонсоров не потянет никакая команда, и не только в России. Отними деньги шейхов у Сити или ПСЖ, ЧТО С НИМИ БУДЕТ? Так же и с остальными.
Так что не надо молиться на обнищание Газпрома ,империей зла станет условные РЖД или Почта России...
И почему когда тот же Газпром содержал Оренбург и помогал Сочи все канючили про филиалы? Так это же противоречие, деньги Газпрома достаются не одной команде.
А ещё, Газпром лишь на 51% государственный. И Зенит может содержаться на оставшиеся 49% НЕгосударственных денег или акций. Попробуй опровергнуть это утверждение.
Ну и напоследок: без денег каких-нибудь спонсоров не потянет никакая команда, и не только в России. Отними деньги шейхов у Сити или ПСЖ, ЧТО С НИМИ БУДЕТ? Так же и с остальными.
Так что не надо молиться на обнищание Газпрома ,империей зла станет условные РЖД или Почта России...
Пусть посмотрит ведущие чемпионаты европы и повторит что в футболе выигрывают не деньги))
Пусть посмотрит ведущие чемпионаты европы и повторит что в футболе выигрывают не деньги))