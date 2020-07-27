ГлавнаяНовости

Игонин: «Наступает тотальная гегемония „Зенита“. Им нет конкурентов»

вчера, 21:10

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин порассуждал об игре петербургского клуба в прошедшем сезоне.

Уверенные победы в чемпионате и Кубке России означают наступление тотальной гегемонии «Зенита».

Увы, пока в нашей стране нет ни одного клуба, способного составить конкуренцию «Зениту», что мешает прогрессу петербургского клуба.

Утверждать, что «Зенит» побеждает лишь благодаря спонсорству «Газпрома», нелепо: в футбол играют не деньги, но футболисты, а по качеству игры и уровню исполнительского мастерства «Зенит» был и остается сильнейшим в России.

А вот перед стартом в Лиге чемпионов команде необходимо сделать два-три приобретения в центр обороны и в атакующую линию.

Ранее Игонин прокомментировал трансфер в петербургский клуб центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена

Все новости
Слуцкий: «У меня не тот уровень, чтобы меня хотели хорошие клубы из Европы»
Сегодня, 03:57 Комментарии2
Парфёнов: «Конечно, Погребняк ещё может поиграть. Ему же всего 36»
Сегодня, 03:37 Комментарии4
Парфёнов: «Мне не стыдно за работу, которую я делал в „Урале“»
Сегодня, 02:22 Комментарии3
Семак: «Авторитет Ивановича помог „Зениту“ выиграть РПЛ и Кубок России»
Вчера, 20:55 Комментарии25
Спортдир «Оренбурга»: «Скоро станет известно имя нового главного тренера»
Вчера, 19:39 Комментарии8
Уткин — об уходе Луческу из киевского «Динамо»: «Деградация в чистом виде»
Вчера, 18:41 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 03:34
Судя по событиям в Хабаровске,гегемония может быть недолгой.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:13
Эх Игонин хотел услышать от тебя как бывшего капитана, что " Наступает тотальная гегемония Зенита в Европейском футболе " А так в лиге чемпионов с большим опасениями и осторожностью приходиться надеяться не разочаровываться в гегемонии лидера РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:45
Ну это ты красиво придумал, про два кошелька то. Миллер не является хозяином Зенита, зачем ему тратить личные? Он же не ЯКОБЫ частный владелец команды, как позиционирует себя гинер, верно? Но это и не говорит о том, что он потратит государственные деньги. С него ведь спрашивает то же государство. Так что проще собрать в кучку 3-4 основных держателей акций и предложить купить игрока.
Поэтому думаю, что твой пример про два кошелька не очень то и катит. Но вам же так удобнее, гинер тратит честно-частное, а остальные государственное.
Мне это смешно, а московские верят. Ну и флаг в руки...
Abordage
Abordage
сегодня в 00:37
Соперник слабый пошел и ноющий.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Romkurch (раскрыть)
сегодня в 00:32, ред.
Это легко объяснимо, если речь идёт о матче первого круга, то Цска играл через 2 дня после тяжёлого матча ЛЕ, и не восстановился, уступил по игре. Далее. Во втором круге, только чудо помешало Цска сотворить сенсацию, играя на 2 чел меньше. Наконец, третье, в играх команд все может быть, но сила команды определяется её местом в таблице. Цска всегда выше Ростова, а это значит.... Наконец бюджеты ЦСКА и Ростова сопостпвимы, примерно 60 млн и 40 млн. А бюджет зенита около 250 млн. Такой бюджет помогает формировать три состава и превосходит соперников именно за счёт денег. Трансферы Цска и Ростова не сравним с трансеюферами Зенита.
Gunslinger
Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:59
Да не мечи ты уже бисера!!!
По одной аватарке уже всё понятно!!! :)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:36
Тезисов много, но я опровергну один. 51% акций Газпрома - гос, 49% у акционеров. Миллер является первым лицом Газпрома. Он распоряжается финансами. Если у человека в кармане два кошелька ( условно) , один свой , а второй государственный и ты имеешь право распоряжаться любым. Может ли нормальный человек, имея такое право тратить на что то свой, А не государственные? Вопрос риторический. Тем более, что гос тратить проще. Ведь Миллер не владеет всеми 49% акций, там много владельцев, значит надо их согласие, т.е. решение собрания акционеров. И зачем Миллеру такой геморрой? Проще тратить государственные деньги. Вот так и происходит. Кстати такая же история и в РЖД, и в ВТБ. Там просто масштабы поменьше, чем в Газпроме. В ЦСКА, Рубине, Ростове госкампании ( Россети, ТНК и т.д) не владельцы, а спонсоры, там траты на два порядка меньше , чем у владельца.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:20
Почему государственные деньги РЖД идут в Локо, Почты, Аэрофлота, Россетей (тоже государственных, заметь) идут к вам, ВТБ почему содержит Динамо , а не Тамбов.
И почему когда тот же Газпром содержал Оренбург и помогал Сочи все канючили про филиалы? Так это же противоречие, деньги Газпрома достаются не одной команде.
А ещё, Газпром лишь на 51% государственный. И Зенит может содержаться на оставшиеся 49% НЕгосударственных денег или акций. Попробуй опровергнуть это утверждение.
Ну и напоследок: без денег каких-нибудь спонсоров не потянет никакая команда, и не только в России. Отними деньги шейхов у Сити или ПСЖ, ЧТО С НИМИ БУДЕТ? Так же и с остальными.
Так что не надо молиться на обнищание Газпрома ,империей зла станет условные РЖД или Почта России...
SSPZ
SSPZ ответ blitz (раскрыть)
вчера в 22:56
Пусть поговорят до первого матча в ЛЧ) Посмотрим на этого "гегемона" в групповом турнире ЛЧ!
handreb
handreb ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:50
Почему деньги государственной Почты России идут в цска, а не в Тулу или Ростов, ведь они играют лучше и побеждают цска.
Romkurch
Romkurch ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:47
В матче ЦСКА-Ростов совсем не деньги играли, бюджет Ростова куда меньше бюджета ЦСКА, но он порвал на части ЦСКА, не надоело об одном и том же?
n272nm
n272nm
вчера в 22:30
Зачем Игонин говорит глупости о гегемонии Зенита?! Шапкозакидательство еще никого до добра не доводило!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ serh62 (раскрыть)
вчера в 22:23
Или "От тюрьмы и сумы не зарекайся" Без денег Газпрома у Зенита будет другой состав и другое место в таблице. Поскольеу деньги Газпрома это деньги из бюджета РФ, то почему эти деньги идут в Зенит а не в Самару, или Ростов, или Тамбов?
d_fincher
d_fincher
вчера в 22:10
Уверенные победы? Уберите победы ВАР, уберите 12 очков от фарм-клубов, и не забудьте удалить Ракицкого в финале Кубка России - и посмотрим, чьё чемпионство, и чей кубок.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:03
По мнению Игонина отсутствие сильного соперничества мешает прогрессу Зенита)) Значит это более бедные клубы виноваты в том что самый богатый клуб не прогрессирует. Как говорится no comments
Пусть посмотрит ведущие чемпионаты европы и повторит что в футболе выигрывают не деньги))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:55
Игонин позволяет себе фантазировать, им хребет надломают в ЛЧ а потом окончтельно сломают в РПЛ, если конечно не назнат для них по два пенальти за матч.
serh62
serh62 ответ Bikcon (раскрыть)
вчера в 21:52
    minai
    minai
    вчера в 21:52
    Зная о безлимитном бюджете, так рассуждать довольно подло.
    serh62
    serh62 ответ Aчиститель (раскрыть)
    вчера в 21:51
    у каждого свой крест на шее....
    Bikcon
    Bikcon ответ serh62 (раскрыть)
    вчера в 21:50
    Откуда знаешь, в тарасовке сказали? Обычно они так говорят.
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 21:49
    Конечно играют не деньги а игроки, но когда стоимость игрока Зенита превышает бюджет какого-нибудь клуба возникают и такие мысли))
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 21:48, ред.
    Мдя... У нас есть, нет гегемона а еврокубки показыают уровень нашего чемпионата. Одним словом ПЕРДИВ!
    Aчиститель
    Aчиститель ответ serh62 (раскрыть)
    вчера в 21:42, ред.
    Да, так и будет, но на шее Почты России сидеть не будет.
    Брулин
    Брулин ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 21:40
    т.е. если Зенит 79ётся в ЛЧ снова, то виноваты будут остальные клуба РПЛ за то, что не смогли навязать борьбу питерцам???
    serh62
    serh62
    вчера в 21:38
    скоро зенит и все кто с ним связан будут жить одной мудростью-бедность не порок....
    Смольчик
    Смольчик
    вчера в 21:37
    Если конкуренты отстают на 22 и больше очков, то какие это конкуренты, ноющие.
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 21:35
    Рано или поздно любой гегемонии приходит конец...но откуда это знать Игонину?)...
    Asper
    Asper ответ NGYRZ (раскрыть)
    вчера в 21:30
    В ЛЧ играют середняки европейских лиг? Да вы мозг, уважаемый
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 21:25
      blitz
      blitz
      вчера в 21:23, ред.
      Можно в РПЛ с помощью админресурса получать кубки на юбилей , а вот как в Еврокубках? Все видели в прошлом сезоне.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100