Слуцкий: «Деспотович — классный форвард. Он уже всё показал внутри РПЛ»

Главный тренер «Рубина» рассказал о возобновлении тренировок команды перед новым сезоном, а также прокомментировал подписание форварда .

Мы возобновили занятия, поэтому я особо не чувствую, что у нас прошел отпуск, началась новая предсезонка. Все нормально, нет никаких изменений по сравнению с тем, как было пять дней назад.