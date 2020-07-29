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Слуцкий: «Деспотович — классный форвард. Он уже всё показал внутри РПЛ»

сегодня, 09:38

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о возобновлении тренировок команды перед новым сезоном, а также прокомментировал подписание форварда Джордже Деспотовича.

Мы возобновили занятия, поэтому я особо не чувствую, что у нас прошел отпуск, началась новая предсезонка. Все нормально, нет никаких изменений по сравнению с тем, как было пять дней назад.

Действительно, Деспотович классный форвард. Я уже говорил, что у нас были варианты из дальнего зарубежья, футболисты, которые не имели опыта игры в РПЛ. Но мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже все показал внутри РПЛ, полностью адаптирован к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетный вариант.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 12:04
Удачи ему , посмотрим что у него получится , тем более он бесплатный , можем потом продать !)
Брулин
Брулин
сегодня в 10:50
Хороший нап для нынешнего по силе чемпионата
Смольчик
Смольчик
сегодня в 10:09
Пусть ему повезет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:50
Должен парень показать бестолковому Игнатьеву , как играет настоящий нападающий.
Может хоть приход Деспотовича встряхнет потухшего совсем Игнатьева. Ну а нет, так дорога в ФНЛ всегда открыта, пойдет по стопам Соловьева, Базелюка и многих других.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:39
Для РПЛ вполне сгодится.
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