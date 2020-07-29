Слуцкий: «Деспотович — классный форвард. Он уже всё показал внутри РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о возобновлении тренировок команды перед новым сезоном, а также прокомментировал подписание форварда Джордже Деспотовича.
Мы возобновили занятия, поэтому я особо не чувствую, что у нас прошел отпуск, началась новая предсезонка. Все нормально, нет никаких изменений по сравнению с тем, как было пять дней назад.
Действительно, Деспотович классный форвард. Я уже говорил, что у нас были варианты из дальнего зарубежья, футболисты, которые не имели опыта игры в РПЛ. Но мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже все показал внутри РПЛ, полностью адаптирован к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетный вариант.
Может хоть приход Деспотовича встряхнет потухшего совсем Игнатьева. Ну а нет, так дорога в ФНЛ всегда открыта, пойдет по стопам Соловьева, Базелюка и многих других.
Может хоть приход Деспотовича встряхнет потухшего совсем Игнатьева. Ну а нет, так дорога в ФНЛ всегда открыта, пойдет по стопам Соловьева, Базелюка и многих других.