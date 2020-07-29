Газзаев: «ЦСКА при Ганчаренко за 4 года никаких результатов не показал»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подверг критике нынешнего наставника «армейцев» Виктора Ганчаренко за отсутствие достойных результатов.
ЦСКА при Викторе Ганчаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать.
Разговоры про «молодую команду» уже набили оскомину. Очевидно, что красно-синим необходимо усиление практически в каждой позиции — в обороне, средней линии и атаке. В футболе результат определяют личности.
К сожалению, сегодня я вижу в ЦСКА только трех футболистов, которые обладают лидерскими качествами – Акинфеев, Фернандес и Влашич. Иногда кто-то блеснет, но стабильности не видно.
Недавно и сам Ганчаренко поделился мнением о ситуации в команде.
Так что Ганчаренко есть над чем задуматься , да получается , что больше надо к помощникам прислушиваться.
Удачи армейцам в новом сезоне.
Так что Ганчаренко есть над чем задуматься , да получается , что больше надо к помощникам прислушиваться.
Удачи армейцам в новом сезоне.