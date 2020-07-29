Газзаев: «ЦСКА при Ганчаренко за 4 года никаких результатов не показал»

Бывший главный тренер ЦСКА подверг критике нынешнего наставника «армейцев» за отсутствие достойных результатов.

ЦСКА при Викторе Ганчаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать.

Разговоры про «молодую команду» уже набили оскомину. Очевидно, что красно-синим необходимо усиление практически в каждой позиции — в обороне, средней линии и атаке. В футболе результат определяют личности.