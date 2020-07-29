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Газзаев: «ЦСКА при Ганчаренко за 4 года никаких результатов не показал»

сегодня, 09:03

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подверг критике нынешнего наставника «армейцев» Виктора Ганчаренко за отсутствие достойных результатов.

ЦСКА при Викторе Ганчаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать.

Разговоры про «молодую команду» уже набили оскомину. Очевидно, что красно-синим необходимо усиление практически в каждой позиции — в обороне, средней линии и атаке. В футболе результат определяют личности.

К сожалению, сегодня я вижу в ЦСКА только трех футболистов, которые обладают лидерскими качествами – Акинфеев, Фернандес и Влашич. Иногда кто-то блеснет, но стабильности не видно.

Недавно и сам Ганчаренко поделился мнением о ситуации в команде. 

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cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:43
Как известно, победный состав не меняют! А Насимуру пробовали и не раз! Он вас впечатлил? Меня нет! Если Влашича в нападение, то кого на его место?
3ton
3ton
сегодня в 15:06
Газзаев видно ещё во временах , когда в ЧР было от силы 1.5 сильных клуба , которые боролись за чемпионство .
Сейчас Все изменилось и бюджет ЦСКА не конкурентный .
Видно , что ищут молодых перспективных игроков за небольшие деньги.
Времена , когда у Газзаева было половина сборной прошли . Сейчас времена изменились .
Макс где был бы нынешний ЦСКА при Газзаева - это где сейчас Спартак , может и ниже )
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 14:54
ооо, кто тут у нас выпендривается? во времена газзаева цска обладал самым большим бюджетом в лиге, а в некоторые годы - с отрывом в 1.5-2 раза. это примерно то же самое, что сейчас зенит и все остальные. вот я бы посмотрел на ганчаренко с таким мешком денег. он бы явно не хуже тебя был, усатый
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 14:42
После возвращения , на следующий матч Витя сделал лишь одну замену в основе. Этим составом по сути и доигрывал.
В атаку можно было Нисимуру попробовать. Сколько моментов Чалов загубил просто не счесть, а по созданным моментам армейцы одни из лидеров. Можно было того же Влашича попробовать. Если уж Вернблум в атаке был полезен, то Никола не испортил бы игры.
Альфи
Альфи ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 14:30
Да и Гинер теперь мало что решает ,у ВЭБ теперь полный контроль над ЦСКА — 77,6 % акций. Ни у кого не осталось даже блокирующего пакета — это 25%, как бы по Динамовскому сценарию не загреметь, одно радует что Орешкин болельщик ЦСКА , да и Усманов друг Гинера( помог же Влашича купить) может не дадут пропасть...
Альфи
Альфи ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 14:20
Да, уж и ему не 20 лет что бы ждать когда наши поняшки окрепнут, ему результат нужен здесь и сейчас, и для это все средства хороши, нет мне кажется чего чего а Бердыев исключено...
CSKA2012
CSKA2012 ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 13:32
В этом случае Бердыев ещё и в управление лезет, больших клубах ему это не дадут, если его как тренера поставить без увеличения должностных полномочий, то получится не плохой тамдем Гинер-Бердыев.
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 13:26, ред.
ну так попробуй сам Газзаев с этими футболистами добиться успеха с цска! тут нет молодого Вагнера Лава, Жо и Карвалью, а в защите медленный Карпов, бестолковый Васин и хрустальный Щенников вместо братьев Березуцких и Игнашевича с его пушечным ударом. даже в воротах играет не перспективный Игорёк с отличной реакцией и желанием попробовать свои силы в манчестер юнайтед, а Акинфеев, просто отрабатывающий свой контракт перед футбольной пенсией. даже после того как стало извесно, что в цска закончились деньги менеджменту клуба удавалось на фоне попед в кубке уефа и чемпионата России привозить не плохих игроков пусть и в аренду. сейчас все успехи коней забаты, команда после ухода Березуцких и Игнашевича на пенсию просто стала другой и в тот первый сезон с юными Обляковами и Бийолами в составе цска ( даже Витинью умудрился свалить из конюшни) все стали считать, что эти юнцы могут и до фнл доиграться! а Ганчаренко выйграл с ними супер кубок России и попал в зону лиги европы по итогам того сезона когда в цска никто не верил. так что Газзаев сиди в думе и помалкивай ( на самом деле усатый просто хочет выбить побольше бобла из новых владельцев конюшни для Гинера на трансферы, пытается понять могут они начать сорить деньгами или всё останется как и прежде) теперь по лиге европы: пора нашим болельщикам понять, что этот турнир за который нужно браться серьёзно, наши клубы не настолько сильнее чемпионов Венгрии, Болгарии или Хорватии чтобы относиться к лиге европы как это делают из топ - 5 ведущих чемпионатов европы. Платини своим правлением сделал всё чтобы между условным псж, мю, реалом и зенитом со Спартаком была просто пропасть! в России на футболе в нынешних условиях заработать нереально просто. с нашим уровнем жизни на футболках клубы заработать просто не могут как это делает тот же реал, купив дорогого новичка за неделю продаёт огромное кол- во футболок с фамилей и номером нового футболиста...у нас же футболки покупаются на рынках не пойми из какого материала и к клубу вся эта продукция никакого отношения не имеет...пока в Англии продают трансляции за миллиард фунтов в России с горем пополам смогли продать на нтв плюс за 100 млн долларов. это всё равно платный канал и простому человеку проблемматично подключить матч премьер за 400 рублей в месяц, тут дело не в деньгах, а в том что матч премьер есть далеко не во всех кабельных тв, про деревни вообще молчу где кстати любят наш футбол но из-за приступной деятельности Тины Канделаки смотрят урал и уфу...
Альфи
Альфи ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 13:23
Конечно Бердыев дает результат довольно быстро, но после него остается выжженное поле , разруха и пустая казна на многие годы. ... команда оказывается в глубоком ауте, разве нет? Врят ли Гинер , при его то при уму, пойдет на такое.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 13:16
Мне кажется этот сезон для Ганчеренко будет решающим , сейчас в клуб на трансферы вложат около 20-30 млн и если он с усиленным составом не справится, то его попросят уйти. Я бы бердыева пригласил, он не заставит ждать результатов.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:16
Главное нужно усилить тренерскую позицию.
Альфи
Альфи ответ pomor 445 (раскрыть)
сегодня в 13:02
19 лет стабильности для клуба ,это вам не лифчик Надежды Константиновны ,извиняюсь. И даже теперь, когда выбита почва из под ног и практически банкрот, МЫ В ЛЕ. А что вы имеете сказать? Назовите хоть еще одного такого умного хозяйственника.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 12:55, ред.
Главное отличие Газзаева от ВМГ в том, что Газзаев по натуре максималист и от своих игроков требовал того же -в каждом матче или турнире - ничего кроме выигрыша и 1 го места !А ВМГ как качели- постоянные всплески в матчах чередовались с провалами.что в Европе ,что в РПЛ - он не максималист,да и у него стратегии мне кажется не было на турниры .И еще, я больше доверяю тренерам (бывшим игрокам) -они футбол чувствуют и знают изнутри и подскажут если что на занятиях ,на разборе ,что и как надо было действовать в какой нибудь игровой ситуации, чтобы в будущем не повторять этих ошибок !
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс ответ RUSTY8 (раскрыть)
сегодня в 12:46
https://www.soccer.ru/?new_design=0

о, моим лайфхаком еще пользуются:)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:09
Совершенно верно. А провал в игре с Зенитом легко объясним. ЗЕНИТ в нарушение регламента РПЛ целенаправленно готовился к возобновлению сезона, видимо имея информацию от Дюкова. Кстати именно за это нарушение регламента был оштрафован на 500 тысяч.. Но это для Зенита копейки. Они даже легионеров не отпускали. А легионеры ЦСКА вернулись только после официального объявления о возобновлении сезона. После чего провели 2 недели на карантине и присоединились к команде за неделю до начала игр. Именно разный уровень подготовки и сказался. ЦСКА вообще не бежали. В пользу такого вывода говорят и результаты последующих игр, да и сам уровень игры в оставшихся матчах сезона. Так что не надо преувеличивать роль и влияние отъезда ВМГ на 4 дня. Возможно это было согласовано с Гинером.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 12:00
Газзаев был бы прав, если бы он работал в таких же стесненных финансовых условиях как ВМГ. Весь период строительства стадиона ЦСКА при Слуцком играли на старом багаже. Потом после сдачи стадиона возникли жуткие проблемы с деньгами. И в таких условиях ВМГ дважды попадал в ЛЧ и дважды в ЛЕ. Так что, Газзаев в стремлении превознести себя усатого маленько оторвался от реальности. Я не думаю, что Семак в своем тренерском мастенрстве превосходит ВМГ, или , например Карпина, или Евсеева. Все дело в финансах. При таких деньжищах как в Зените их тренерского уровня вполне хватило бы для чемпионства. Так , что ты , маленько погорячился. Хотя я и не считаю ВМГ топ тренером, таких в РПЛ нет вообще.
pomor 445
pomor 445 ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 11:57
Не слишком ли преувеличиваешь роль и возможности Гинера в нынешнем ЦСКА?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:48
Госдумский Усатый Пёс прав в этом случае.Но рыцари ордена "Михалыч-наше всё" готовы сжечь весь мир.в ожидании успехов.Наивные,вам придётся удовлетворяться неожиданными бессмысленными победами,не приносящими положению клуба ничего,и поражаться необъяснимым поражениям в судьбоносных матчах.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 11:37
"Постоянные эксперименты , особенно в защите, необоснованные симпатии к Васину, Карпову, Облякову , Чалову и привели команду не к тому результату на который рассчитывали"
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А теперь назовите ЧЕТЫРЕ фамилии, кто должен играть, особенно в атаке! И не надо так идеализировать Овчинникова. Если Ганчаренко не было в команде, это не значит, что состав на игру с ним не обсуждался и не согласовывался. Я не хочу оправдывать Ганчаренко, но Газзаев, в бытность тренером ЦСКА, не испытывал таких, как Ганчаренко, трудностей с финансами. Уверен, что в нынешнем финансовом положении ЦСКА Газзаев не выиграл бы ни чемпионат, ни тем более ЛЕ.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:05
Альфи
Альфи
сегодня в 11:02
С другой стороны ,ну нет у Гончара той харизмы Газзаева или интеллигентности Слуца,да и упрямый он, вот и не нравится многим армейцам,но если Гинер так решил, никто роптать не будет.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 11:02
Камрады, скиньте ссылку на старый дизайн сайта. Заранее Премного благодарен
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам ответ Cir Braun (раскрыть)
сегодня в 10:59
Всё ноют и ноют, всё ноют и ноют )))))))
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам ответ Izmar (раскрыть)
сегодня в 10:59
Да нет. Как раз к ним потянулись госструктуры за бюджетные деньги покупать игроков.
makkie
makkie
сегодня в 10:56
Интересно рассуждает усатый.
Будь у Ганчаренко не Обляков, Васин и Бистрович, а хотя бы Вагнер, Карвалью и молодой Игнашевич - был бы совсем другой каленкор.

И это касается не только цска.
Уровень нашего чемпионата сильно упал, а в свете короны и кризиса упадёт еще.
Сильных легионеров раз-два и обчёлся, вот и приходится покупать молодых, да ранних - которым априори нужно время на адаптацию.
Кот- Бегемот
Кот- Бегемот
сегодня в 10:50
Газзаев видать не в теме, что у коней в составе не бразилы, а всякий второсортный состав.
Брулин
Брулин
сегодня в 10:44
Газзаев, походу, малеха загрустил за делами государевыми. Много его в эфире.
Гончаренко бы, уверен, не стал работать в ЦСКА, если бы не видел перспектив сам, а в нем не видело перспектив руководств
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
сегодня в 10:29
Он и не покажет. Заурядным середняком стали кони.)
морозз
морозз
сегодня в 10:22
Новый стадион большой обузой лёг на плечи Гинера, кредиты надо отдавать а ЛЧ пролетает мимо с его миллионами! Отсюда и состав из футболистов разного мастерства, что в свою очередь приводит к дисбалансу команды и тянет её назад! Табун разнороден, но Ганчаренко даже в таком состоянии умудряется держать команду в зоне ЛЕ!
minai
minai
сегодня в 10:18
Ну почему же ? С Лудогорцем - вот это результат !
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