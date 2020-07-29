Гурцкая: «Вообще непонятно, для чего „Спартак“ берёт Урунова»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» 19-летнего узбекского полузащитника «Уфы» . Ранее сообщалось, что хавбек будет получать в «Спартаке» 600 тысяч евро в год, а сумма трансфера составит € 2 млн.

Урунов? Я вообще считаю, что на эту позицию «Спартаку» никто не нужен. У них есть, кто может играть конкретно на этой позиции 8-го номера: Крал, Тиль, Зобнин. У них другие позиции провалены.

Зачем тогда берут? Этот вопрос зададите Газизову (Прим. — генеральный директор «Спартака», бывший гендиректор «Уфы»). Я не знаю, зачем они его берут. Вообще непонятно. Для атакующего игрока у него нет передачи, а для оборонительного игрока он не делает такого количества отборов, чтобы признать его опорным полузащитником, который отбирает много мячей. Не знаю, для чего его берут.