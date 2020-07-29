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Гурцкая: «Вообще непонятно, для чего „Спартак“ берёт Урунова»

сегодня, 06:51

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» 19-летнего узбекского полузащитника «Уфы» Остона Урунова. Ранее сообщалось, что хавбек будет получать в «Спартаке» 600 тысяч евро в год, а сумма трансфера составит € 2 млн.

Урунов? Я вообще считаю, что на эту позицию «Спартаку» никто не нужен. У них есть, кто может играть конкретно на этой позиции 8-го номера: Крал, Тиль, Зобнин. У них другие позиции провалены.

Зачем тогда берут? Этот вопрос зададите Газизову (Прим. — генеральный директор «Спартака», бывший гендиректор «Уфы»). Я не знаю, зачем они его берут. Вообще непонятно. Для атакующего игрока у него нет передачи, а для оборонительного игрока он не делает такого количества отборов, чтобы признать его опорным полузащитником, который отбирает много мячей. Не знаю, для чего его берут.

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Все комментарии
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 13:59
Газизов подкармливает свой клуб, а Леня радуется
Aris
Aris
сегодня в 12:54
Ну, если уж Гурцкая что-то сказал, то ......все!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:03
Где профессиональная этика??? Впрочем,о чём я-агент,это продажно-покупная категория,мыслящая только категориями прибыли-убытков.
stavr74
stavr74 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:30
Диана Гурцкая ))))
Смольчик
Смольчик
сегодня в 09:08
Чтобы поднять имидж узбекского футбола.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 09:06
Сейчас наберут деревья оптом, потом будут думы думать и на своих же судей все валить
112910415
112910415
сегодня в 08:44
Тимур Г. настолько умён, что мог бы рулить любым клубом ...
но он выше этого !
Вова Туземец
Вова Туземец
сегодня в 08:43
Не клуб, а сборище посредственных игрочишек.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:16
Гурцкая?- сначала подумал, что это женщина))) но это Тимур!!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:08
Ну дак дёшево! Зато пачками! Потом гендира под зад и этих распродать со своей доплатой.
Деньги то народные, и команда тоже...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:00
Как это зачем? Во первых узбек это сейчас модно, во вторых чтобы был, а в третьих не ваше дело.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:59
Седня день Гурцкая))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:56
Узбек за иностранца не считается.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:38
Это одно из условий перехода Газизова в Спартак.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
сегодня в 07:32
Вообще непонятно кто такой этот узбек и для чего он вообще им нужен.
МиХаХа
МиХаХа
сегодня в 07:27
Там вообще один сплошной неликвид набирают, никому не нужный в Европе.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:20
Что б было! Когда спросят: " А Урунов у вас есть?", можно было бы ответить:" Канешна!!!")
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:18
Газизов сказал, заработать то надо а то смысл идти к федуну.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:09
как раз тут понятно))) пилят)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:09
Специалисты.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:58, ред.
Так чтобы потом продать. А чтобы продать что нибудь ненужное, надо сначала купить это ненужное .
shlomo
shlomo
сегодня в 06:52
Что то менеджер разговорилась...:))))
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