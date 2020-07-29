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Гурцкая: «„Спартак“ могут спасти только 2 тренера: Бердыев и Слуцкий»

сегодня, 05:48

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая выразил мнение, что с текущим составом «Спартак» сможет бороться за высокие места только с двумя тренерами: экс-наставником «Рубина» и «Ростова» Курбаном Бердыевым либо с действующим главным тренером казанской команды Леонидом Слуцким.

Верю ли, что Федун при каких-то обстоятельствах будет обращаться к кандидатуре Бердыева? Если не будет, то в следующем сезоне будет бороться за 7-9-е место. Окей, ладно, за 6-9-е. Я думаю, что его команду могут спасти только два тренера. Первый — Бердыев, второй — Слуцкий. Для Газизова (Прим. — генеральный директор «Спартака») нужен русскоговорящий тренер, ему будет очень сложно работать с любым иностранцем. Команда сейчас очень сильно обрусевшая, многое решают русские футболисты.

Спасёт ли этот «Спартак» Юрий Палыч Сёмин? Не знаю. Не уверен. Бердыев и Слуцкий умеют работать с любым материалом. Материал сейчас в «Спартаке» очень средний, даже очень плохой. В нынешнем «Спартаке» очень плохой материал, чтобы делать заявления, что они готовы идти на Лигу чемпионов. Это просто популизм, под этим заявлением ничего нет, это невозможно, это просто слова. В конце года скажут, что они старались, но не получилось.

Ранее блогер и журналист Василий Уткин отметил, что Бердыев мог бы быть очень полезен для «Спартака».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 13:35
Спартак спасать не надо, он сам спасётся. Как барон Мюнхаузен.
bacek15
bacek15
сегодня в 11:57
Да какой там Бердыев. Сейчас мода на молодых, чем зеленее тем "лучше"))
bboroda
bboroda
сегодня в 10:25
    Логинов Сергей
    Логинов Сергей
    сегодня в 09:38
    Надо полагать дана установка зенит не трогать, а спасти и сделать Спартак чемпионом и все это отлично понимают могут только 2 квалифицированных тренера Юран или Талалаев
    Вася Васин 6
    Вася Васин 6
    сегодня в 09:18
    Слуцкий может только окончательно угробить.
    Lukajs
    Lukajs
    сегодня в 09:16
    Виноват во всем Газпром и Зенит, нужно их убрать.
    Glyba
    Glyba
    сегодня в 09:09
    Только пердив спасет спартак.
    DEIVID
    DEIVID
    сегодня в 09:08
    Ясно одно, что у Тедеско схема абсолютно пустая. С тем чем он пришёл в команду добиться хорошего результата не получится. Не скажу, что схема с 5 защитниками мне по нраву, но играть то можно по разному. Аталанта также играет в 5 защей и при этом самая атакующая и результативная команда Серии А. Важно наполнение схемы, установки игрокам, как команда играет без мяча. Терпеть не могу Быстрова и в основном этот питерец несёт чушь. Но в одном с ним согласен, он также не понимает как Спартак может играть без прессинга. А особенно когда проигрывает, но при этом спокойно даёт катать мяч сопернику на его половине поля.
    Я бы понял если бы команда перестала пропускать и играла надёжно в обороне. Но нет, играя с Тамбовом, всё с теми же 5 защитниками мы с лёгкостью пропускаем 3 мяча. Ну и на... тогда это нужно???
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 09:08
    Только очищение предивом, мясные старались в этом году туда попасть, но верю что тедеска выполнитэту задачу в следующем сезоне
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    сегодня в 08:41
    Никто Спартак не спасёт. Только уход федуна со своей шоблой.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 08:36
    "Спасти" - от чего ????
    От решений Федуна ???
    От странных трансферов ???

    Команда в верхней части таблицы но не чемпион.......
    Так она 17 лет из 18-ти ,при Федуне, в верхней части таблицы, но не чемпион......
    Чего случилось то ???....Чтоб спасать ???
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 08:07
    Спартак спасет честное судейство в этом продажном чемпионате
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 08:05, ред.
    Как точно он охарактеризовал спартак, только вот боюсь им уже никто не поможет, даже Слуцкий с Курбан-Бабаем.
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    сегодня в 07:29
    При чем оба тренера вместе и впридачу весь судейский корпус. )))
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 07:12
    Cпаpтаку нужен тренер, который прекратит всю эту вакханалию и отправит уже их в фнл
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:01, ред.
    Я не представляю Спартак в бердыевском афтобусе.
    А Слуц вообще игру не может ставить...
    Кошк 47
    Кошк 47
    сегодня в 06:53
    Спартак уже вряд ли кто нибудь спасёт!Ну разве что Вася Уткен или синий повар стихоплёт Назарофф!
    3ton
    3ton
    сегодня в 06:34
    Скорее ФНЛ или расформирование .
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 06:33
    Бердыева пора либо возвращать в Ростов, либо назначать в Краснодар, вместо вечно нестабильных и вечно перспективных Карпина или Мусаева. Там бы он опять создал серьёзный, боеспособный коллектив как в России, так и в Европе, уровня чемпионского Рубина или образца Ростова в ЛЧ и ЛЕ, за которые можно было гордиться.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 06:20
    В кого не плюнь ЭксперД)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 06:20
    а что так мелко )) это не тот масштаб ))) вот венгер или зидан это было бы сильно))))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 06:20
    Неодин и не другой в спартак не пойдут.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 06:19
    Подсовывают дорогой неликвид.
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:14
    бессмысленный и беспощадный иностранный агент ...
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:58
    Чем прославился этот менеджер, что к его мнению следует прислушиваться?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 05:53
    Ага, причем вместе...
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 05:53
    Пельмешонка точно не надо
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