Гурцкая: «„Спартак“ могут спасти только 2 тренера: Бердыев и Слуцкий»

Футбольный менеджер Тимур Гурцкая выразил мнение, что с текущим составом «Спартак» сможет бороться за высокие места только с двумя тренерами: экс-наставником «Рубина» и «Ростова» либо с действующим главным тренером казанской команды .

Верю ли, что Федун при каких-то обстоятельствах будет обращаться к кандидатуре Бердыева? Если не будет, то в следующем сезоне будет бороться за 7-9-е место. Окей, ладно, за 6-9-е. Я думаю, что его команду могут спасти только два тренера. Первый — Бердыев, второй — Слуцкий. Для Газизова (Прим. — генеральный директор «Спартака») нужен русскоговорящий тренер, ему будет очень сложно работать с любым иностранцем. Команда сейчас очень сильно обрусевшая, многое решают русские футболисты.

Спасёт ли этот «Спартак» Юрий Палыч Сёмин? Не знаю. Не уверен. Бердыев и Слуцкий умеют работать с любым материалом. Материал сейчас в «Спартаке» очень средний, даже очень плохой. В нынешнем «Спартаке» очень плохой материал, чтобы делать заявления, что они готовы идти на Лигу чемпионов. Это просто популизм, под этим заявлением ничего нет, это невозможно, это просто слова. В конце года скажут, что они старались, но не получилось.