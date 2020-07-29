«Ростов» начал подготовку к сезону-2020/21

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сегодня, 10:09

Пресс-служба «Ростова» в клубном твиттере сообщила о начале подготовки команды к сезону-2020/21.

Занятие прошло под руководством Валерия Карпина сегодня, 29 июля.

Новый сезон в РПЛ стартует 9 августа. В этот день «Ростов» на выезде сыграет с «Тамбовом».

Команда приступила к тренировкам ⚽️



📸 Смотрим фоторепортаж в нашей группе ВКонтакте: https://t.co/HCAlCG5CIO #МыРостов pic.twitter.com/jnsvdoHz88 — Football Club Rostov (@rostovfc) July 29, 2020

Тем временем о начале подготовки к новому сезону сообщили и в «Рубине».