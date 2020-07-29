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«Ростов» начал подготовку к сезону-2020/21

сегодня, 10:09

Пресс-служба «Ростова» в клубном твиттере сообщила о начале подготовки команды к сезону-2020/21.

Занятие прошло под руководством Валерия Карпина сегодня, 29 июля.

Новый сезон в РПЛ стартует 9 августа. В этот день «Ростов» на выезде сыграет с «Тамбовом».

Тем временем о начале подготовки к новому сезону сообщили и в «Рубине».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:58
Надо начинать с победы.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:36
Желаю нашей команде хорошо подготовиться к новому сезону
112910415
112910415
сегодня в 10:23
будет трудно, но прочно закрепиться в группе лидеров возможно и необходимо !
shlomo
shlomo
сегодня в 10:13
Молодцы....удачи!
Glyba
Glyba
сегодня в 10:10
Главное, обыграть спартак и доказать, что ростов не филиал.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:10
Правильно пора готовиться.
beefs
beefs
сегодня в 10:10
удачи Ростову в новом сезоне...
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