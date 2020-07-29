«Милан» пытался включить Родригеса в сделку по трансферу Миранчука

«Локомотив» и «Милан» продолжают переговоры по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «россонери» хотели включить в сделку защитника Рикардо Родригеса, выступавшего с зимы этого года в ПСВ на правах аренды.
Однако, как отмечается, Рикардо не хочет переходить в «Локомотив». 27-летний футболист отказался от предложения и дал понять, что сам выберет свой следующий клуб.
Ранее появилась информация, что ПСВ не хочет выкупать Родригеса у «Милана».
" Этого очень хорошего футболиста очень много раз звали очень европейские клубы, но к очень большому сожалению ..."
" Этого очень хорошего футболиста очень много раз звали очень европейские клубы, но к очень большому сожалению ..."