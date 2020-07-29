«Милан» пытался включить Родригеса в сделку по трансферу Миранчука

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сегодня, 11:11

«Локомотив» и «Милан» продолжают переговоры по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «россонери» хотели включить в сделку защитника , выступавшего с зимы этого года в ПСВ на правах аренды.

Однако, как отмечается, Рикардо не хочет переходить в «Локомотив». 27-летний футболист отказался от предложения и дал понять, что сам выберет свой следующий клуб.