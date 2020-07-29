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«Милан» пытался включить Родригеса в сделку по трансферу Миранчука

сегодня, 11:11

«Локомотив» и «Милан» продолжают переговоры по трансферу полузащитника Алексея Миранчука.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «россонери» хотели включить в сделку защитника Рикардо Родригеса, выступавшего с зимы этого года в ПСВ на правах аренды.

Однако, как отмечается, Рикардо не хочет переходить в «Локомотив». 27-летний футболист отказался от предложения и дал понять, что сам выберет свой следующий клуб.

Ранее появилась информация, что ПСВ не хочет выкупать Родригеса у «Милана».

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berda2003
berda2003
сегодня в 12:57
нет, дураков... узнал, что Сёмин ушёл и не захотел)))
112910415
112910415
сегодня в 12:47
Итоговая статья в Википедии.
" Этого очень хорошего футболиста очень много раз звали очень европейские клубы, но к очень большому сожалению ..."
Брулин
Брулин
сегодня в 12:08
Многосерийный сериал однако с переходом Миранчука
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:00
Как какая-то муть и подделка,так возникает "растворимый кофе 3 в одном",или "билеты в нагрузку".Старая история!
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
сегодня в 11:41
Да никуда он не уйдет. Так и зачахнет в Локо. Он в следующем сезоне вообще мало кого будет интересовать. Время летит.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
сегодня в 11:41
Руководству Локо нужно впаривать Миранчука в более слабые клубы типа Монако.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:27, ред.
Сюжет этой истории похож на трагикомедию...Локо, как мне кажется, упорно хочет впиндюрить Алексея Милану и заработать ( ну понятно, больше продавать некого, а деньки поиметь пока за него можно)....а Итальяшки хотят на осинку залезть и попу не ободрать (втюхать никому не нужного игрока, да еще и остаться в наваре)..... Сам же Рикардо обмозговав ситуацию и оценив все за и против (вежливо и культурно) послал тех и других и будет решать сам....Конечный итог может быть следующим: все останутся с носом....
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:27
Что за махинации то? Кто то пишет же что у него отступные 8млн, так в чём проблема?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:18
Полагаю что руководство Локо хотят продать Миранчука без обменов. Сами решат кого купить на вырученную сумму
Glyba
Glyba
сегодня в 11:15
Никакой сделки не будет, сколько можно врать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:13
Как то не верится
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