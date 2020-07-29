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Глушаков хочет вернуться в «Спартак» и просит зарплату в 1,5 млн евро

сегодня, 10:30

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в «Спартак».

По информации телеграм-канала Mash, 33-летний футболист хочет вернуться в Москву и уже уведомил об этом грозненский клуб.

Отмечается, что игрок ведет переговоры со «Спартаком» и «Динамо». Глушаков запросил у «Спартака» зарплату в 1,5 млн евро в год. «Динамо» же пока отказало футболисту.

По данным источника, Глушаков хочет перейти в московский клуб, чтобы быть ближе со своей девушкой, полузащитницей ЦСКА и женской сборной России Ксенией Коваленко.

Напомним, что Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Из-за конфликта с экс-наставником клуба Массимо Каррерой был переведен в дубль, после ухода итальянца вернулся в основу, но столкнулся с критикой со стороны фанатов.

В прошедшем сезоне РПЛ Глушаков провел 24 матча и забил 4 мяча.

Ранее стало известно, что «Ахмат» не будет препятствовать переходу Дениса в московский клуб.

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Все комментарии
mortid
mortid ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 15:18
    Мураха
    Мураха
    сегодня в 14:48
    Удивлюсь, если эту дешевку возьмут обратно
    Evilhuman
    Evilhuman
    сегодня в 14:37
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 13:48
      никто его не возьмёт, на пенсию пора.
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР
      сегодня в 13:42
      Хорошее усиление для Спартака.
      CSKA2012
      CSKA2012
      сегодня в 13:42
      У Дениса в тарасовке бизнес простаивает, баню никто не греет)
      Cir Braun
      Cir Braun
      сегодня в 13:35
      Глушаков капитан и звезда спартака, верните капитана.
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      сегодня в 13:34
      Глушака предупреждали, что будет мутить воду, оправится в другую колоду.Так и вышло.А теперь по стриженным волосам поздно титю мять.Надо было раньше бестолковкой думать.Умерла, так умерла.
      Lazurny
      Lazurny
      сегодня в 13:26
      Глушаков знает, где можно получать бешеную зарплату, совершенно не напрягаясь на игру, но можно попиарить себя в склоках и скандалах.
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      сегодня в 12:52
      Дениска как все в тарасовке: любит денежки нахаляву, но ненавидит спapтак
      Альфи
      Альфи ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 12:49
      Ну а насчет наших медиа, в конюшне знают что -Silentium est aurum
      Альфи
      Альфи ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 12:42
      Нет я вам удивляюсь с завидной регулярностью вы устраиваете скандальные шоу на всю страну(передкоторыми даже Малахов меркнет) и спрашиваете ГДЕ ЦИРК?.
      Всю Тарасовку на баррикады растащили с одной стороны носители спартаковских идей ,возглавляемые артистическим бомондом, а другой те кому и рот то открывать нельзя, а что бы усмирить бунтующего капитана даже видео с пледями в сауне выложили в сеть, а теперь еще и назад его возьмете, если это не цирк, то я принцесса Наварская....
      Romkurch
      Romkurch ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      сегодня в 12:28
      У вас Жиго все выкупил.
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 12:27
      е****ь, я не знаю кто такая Ксения Коваленко, но я был о ней лучшего мнения...
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      сегодня в 12:23
      Фердуну стоит срочно вернуть в команду любимца свиноторсиды заплатить Ахмату лямов 10 бачинских и положить зп банщику 2 млн евро.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ nikoladolgov (раскрыть)
      сегодня в 12:18
      У нас в Спартаке все талоны на походы в баню закончились ! Дзюба ,Азмун и Глушаков - в пролёте ! ))
      Glyba
      Glyba
      сегодня в 12:16
      Вся страна говорит, верните Глушакова, спартак в опасности.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ karnager (раскрыть)
      сегодня в 12:13
      В перечне заслуг, ты не упомянул одну из главных. Большой знаток технологии изготовления и ценитель самогонки с креативным названием Миллеровка.
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      сегодня в 12:09
      В Грозном не забухаешь после матча, вот и все причины)))
      Juve14
      Juve14
      сегодня в 12:02
      Без принципные найдут друг друга) А вообще ему Спартак максимум на уступкпх 300 должен предложить, и то много, а этот... Ну пе....ра же))) худший представитель древнейщей профессии) посмотрим кто первым прогнется
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 11:57
      Губошлёп поможет спартаку, федун, не думай, плати 2 млн.
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 11:57
      И на кой чёрт сдался Спартаку этот шут гороховый да ещё с такими запросами? Максимум, за что можно взять этого подстрекателя и разлагателя хорошей атмосферы в коллективе - это за еду и то вряд ли стоит рисковать.
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 11:56
      Легенда "Спартака",его победоносный капитан,имеет право налево! Гульнул,и просится домой.
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      сегодня в 11:46
      Не стоит он таких денег, пыл ему надо денежный поубавить.
      karnager
      karnager
      сегодня в 11:43
      Креативный игрок, герой первых полос газет, гениальный организатор пьянок и массовых гуляний , гроза всех клубов РПЛ, примерный семьянин, москвич с широкой душой, да и простой парень из деревни - берите, Спартачи, не тормозите !
      Bikcon
      Bikcon ответ nikoladolgov (раскрыть)
      сегодня в 11:33
      Это природой не предусмотрено.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      сегодня в 11:31
      Такими темпами и Азмун с Дзюбой захотят в Спартак !
      handreb
      handreb
      сегодня в 11:26
      И спартак поднимет и баня заработает. Выяснилось, что без посиделок в бане спартак играть не может.
      drug01
      drug01
      сегодня в 11:23
      Лучше работать банщиком чем опять в Спартак....
      makkie
      makkie ответ Альфи (раскрыть)
      сегодня в 11:16
      А где цирк?
      Только если в СМИ.
      А ваша медиа-служба реально ни о чём, это факт :)
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