Глушаков хочет вернуться в «Спартак» и просит зарплату в 1,5 млн евро

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков может вернуться в «Спартак».
По информации телеграм-канала Mash, 33-летний футболист хочет вернуться в Москву и уже уведомил об этом грозненский клуб.
Отмечается, что игрок ведет переговоры со «Спартаком» и «Динамо». Глушаков запросил у «Спартака» зарплату в 1,5 млн евро в год. «Динамо» же пока отказало футболисту.
По данным источника, Глушаков хочет перейти в московский клуб, чтобы быть ближе со своей девушкой, полузащитницей ЦСКА и женской сборной России Ксенией Коваленко.
Напомним, что Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Из-за конфликта с экс-наставником клуба Массимо Каррерой был переведен в дубль, после ухода итальянца вернулся в основу, но столкнулся с критикой со стороны фанатов.
В прошедшем сезоне РПЛ Глушаков провел 24 матча и забил 4 мяча.
Ранее стало известно, что «Ахмат» не будет препятствовать переходу Дениса в московский клуб.
Всю Тарасовку на баррикады растащили с одной стороны носители спартаковских идей ,возглавляемые артистическим бомондом, а другой те кому и рот то открывать нельзя, а что бы усмирить бунтующего капитана даже видео с пледями в сауне выложили в сеть, а теперь еще и назад его возьмете, если это не цирк, то я принцесса Наварская....
Всю Тарасовку на баррикады растащили с одной стороны носители спартаковских идей ,возглавляемые артистическим бомондом, а другой те кому и рот то открывать нельзя, а что бы усмирить бунтующего капитана даже видео с пледями в сауне выложили в сеть, а теперь еще и назад его возьмете, если это не цирк, то я принцесса Наварская....
Только если в СМИ.
А ваша медиа-служба реально ни о чём, это факт :)
Только если в СМИ.
А ваша медиа-служба реально ни о чём, это факт :)