Глушаков хочет вернуться в «Спартак» и просит зарплату в 1,5 млн евро

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сегодня, 10:30

Полузащитник «Ахмата» может вернуться в «Спартак».

По информации телеграм-канала Mash, 33-летний футболист хочет вернуться в Москву и уже уведомил об этом грозненский клуб.

Отмечается, что игрок ведет переговоры со «Спартаком» и «Динамо». Глушаков запросил у «Спартака» зарплату в 1,5 млн евро в год. «Динамо» же пока отказало футболисту.

По данным источника, Глушаков хочет перейти в московский клуб, чтобы быть ближе со своей девушкой, полузащитницей ЦСКА и женской сборной России Ксенией Коваленко.

Напомним, что Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Из-за конфликта с экс-наставником клуба Массимо Каррерой был переведен в дубль, после ухода итальянца вернулся в основу, но столкнулся с критикой со стороны фанатов.

В прошедшем сезоне РПЛ Глушаков провел 24 матча и забил 4 мяча.

Ранее стало известно, что «Ахмат» не будет препятствовать переходу Дениса в московский клуб.