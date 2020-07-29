Гаттузо: «Думаю, это была наша лучшая игра с „Интером“ в сезоне»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в матче 37-го тура Серии А.

Мяч должен попасть в сетку. Если у тебя есть 5 или 6 моментов, но ты не забиваешь, то, конечно, будет тяжело. Думаю, сегодня мы провели нашу лучшую игру против «Интера» из тех 4, что были в этом сезоне. Мы создали множество голевых возможностей, использовали другой подход к игре, но не перевели всё это в забитые мячи.



В первые 10 минут мы не вошли в игру, у нас была низкая интенсивность. Мы не можем себе этого позволить в матче против «Интера». После этого мне понравилась наша команда, мы почти не покидали их половину поля, но не использовали свои шансы. Милик провёл не лучший матч, я ожидал от него большего этим вечером.

Да, мы выиграли Кубок Италии, но меня раздражает, когда я вижу самодовольство. Мы допускаем много ошибок перед воротами соперника. Я не хочу, чтобы мы начали обвинять кого-то конкретного, нужно думать как команда.