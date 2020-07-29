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Гаттузо: «Думаю, это была наша лучшая игра с „Интером“ в сезоне»

сегодня, 03:40
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в матче 37-го тура Серии А.

Мяч должен попасть в сетку. Если у тебя есть 5 или 6 моментов, но ты не забиваешь, то, конечно, будет тяжело. Думаю, сегодня мы провели нашу лучшую игру против «Интера» из тех 4, что были в этом сезоне. Мы создали множество голевых возможностей, использовали другой подход к игре, но не перевели всё это в забитые мячи.

В первые 10 минут мы не вошли в игру, у нас была низкая интенсивность. Мы не можем себе этого позволить в матче против «Интера». После этого мне понравилась наша команда, мы почти не покидали их половину поля, но не использовали свои шансы. Милик провёл не лучший матч, я ожидал от него большего этим вечером.

Да, мы выиграли Кубок Италии, но меня раздражает, когда я вижу самодовольство. Мы допускаем много ошибок перед воротами соперника. Я не хочу, чтобы мы начали обвинять кого-то конкретного, нужно думать как команда.

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Juve14
Juve14
сегодня в 10:29
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:41
    шампанского в студию !
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 06:42
    удач в будущем)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 06:21
    Надо готовиться к новому сезону.
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 06:01
    Легче будет с барселоной
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    сегодня в 06:01
    Физрук)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 05:46
    Реализация конечно подвела.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 05:21
    Тут нечем гордиться.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 04:44
    Болтать легче, чем играть...
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 04:38
    Только начали играть
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 03:57
    Жаль, что проиграли
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 03:45
    Только результата не дала.
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