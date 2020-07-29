Обесценившийся «Арсенал» и лидирующий «Реал». Самые дорогие бренды мира

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вчера, 23:04

Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало новый рейтинг стоимости футбольных брендов. «Соккер.ру» анализирует цифры и внесенные в них жизнью коррективы.

Оценка стоимости бренда производится по множеству параметров: от состава и экономического положения клуба до наличия и развития инфраструктуры. Поэтому оказывать влияние на стоимость могут самые разные факторы. Специалисты сходятся во мнении, что нынешние показатели были сильно скорректированы пандемией коронавируса. В частности, есть общая тенденция. Впервые за последние шесть лет общая стоимость брендов 50 самых дорогих клубов в мире не показала роста, а упала на 3,7 процента или 751 миллион евро. Поэтому посмотрим именно на динамику процесса.

Десятка самых дорогих футбольных брендов (изменение к предыдущему году)

1. «Реал» (Испания) – 1419 млн евро (-13,8%)

2. «Барселона» (Испания) – 1413 (+1,4%)

3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1314 (-10,7%)

4. «Ливерпуль» (Англия) – 1262 (+6%)

5. «Манчестер Сити» (Англия) – 1124 (-10,4%)

6. «Бавария» (Германия) – 1056 (-19,6%)

7. ПСЖ (Франция) – 966 (+5,8%)

8. «Челси» (Англия) – 949 (-1,9%)

9. «Тоттенхэм» (Англия) – 783 (+3,3%)

10. «Арсенал» (Англия) – 719 (-18,18%)

По-прежнему самым дорогим брендом остается «Реал», который вернул себе чемпионский титул. При этом стоимость мадридцев все же упала весьма серьезно, что позволило вплотную к ним приблизиться «Барселоне». Несмотря на присутствие двух испанских клубов во главе рейтинга, доминирование в целом – у Английской Премьер-Лиги. Шесть брендов представлены в первой десятке, а в числе первых 50-ти есть 19 представителей Англии. Кстати, не по всем коронавирус ударил так сильно. Можно увидеть, что некоторые клубы показали рост, а самая значительная прибавка состоялась не в первой десятке. Лидером по росту стоимости бренда стал «Кельн», а за ним «Лестер» и «Лейпциг» — прирост более 40 процентов. Причем «быки» взлетели аж на 15-е место – некоторые клубы с приставкой «топ» позавидуют.

Если же возвращаться к испанцам, то «Барселона» на фоне падения стоимости «Реала» показала небольшой прирост, а самую уверенную прибавку в Ла Лиге продемонстрировали «Валенсия» и «Атлетик» — 32 и 11 процентов соответственно. Но разрывы очень велики. Третьим по стоимости в Испании является «Атлетико» — и он примерно в три раза «дешевле» «Барселоны» и «Реала», мадридцы занимают только 13-е место.

Пандемия коронавируса оказала влияние на оценку брендов разными путями. Например, через снижение доходов от продажи билетов и клубной атрибутики на стадионах. Потери варьируются в зависимости от лиги. По-разному обстоят дела с продажей телевизионных прав. Если Англия и Испания не слишком просели, потому что смогли возобновить чемпионаты с полноценным и даже улучшенным показом по телевизору, то Франция понесла большие потери – Лига 1 в целом недополучила 243 миллиона евро. Полностью эффект от пандемии еще предстоит оценить, когда она закончится. Потому что по-разному клубы решали вопросы выплаты зарплат и спонсорских контрактов.

Из шести лучших клубов Премьер-Лиги по стоимости только два показали рост. Прогресс «Ливерпуля» объясним его чемпионством и выдающимся сезоном. Рост «Тоттенхэма» может показаться для кого-то неожиданным, но он обусловлен переездом клуба на собственный новый современный стадион. В вопросе оценки инфраструктуры это очень важный элемент. Стоит отметить, что за пределами первой десятки английские клубы показывают очень разные тенденции. Например, помимо уже упомянутого «Лестера» шикарный рост показал «Вулверхэмптон» — на 30 процентов. А вот «Борнмут», «Уотфорд» и «Вест Хэм» потеряли от 31 до 18 процентов. Среди много потерявших и «Арсенал», который замкнул десятку рейтинга. Начинает сказываться отсутствие его в Лиге чемпионов и первый за 25 лет финиш за пределами первой шестерки в Премьер-Лиге.

«Бавария» тоже потеряла очень много, но остается явной доминирующей силой в Германии, более чем в два раза превышая по стоимости занимающую второе место дортмундскую «Боруссию» — та потеряла 9 процентов и занимает 12-е место в рейтинге. Еще больший разрыв – во Франции. Там всех превосходит ПСЖ , а второй по стоимости – «Лион», который занимает 30-е место в общем рейтинге и оценивается менее чем в одну пятую от парижского бренда. Замыкает французскую тройку «Марсель», идущий на 38-м месте. Италия в первой десятке вовсе не представлена – «Ювентус» занимает 11-е место, но и другие клубы Серии А не растут. А «Милан» вовсе понес сумасшедшие потери – минус 35 процентов, он занимает 22-е место, «Интер» держится на 14-м. Тоже аукается длительное отсутствие успехов. Это имеет кумулятивный эффект.

В рейтинге, который составлен для 50 самых дорогих брендов, конечно, все заполонено клубами из топ-пяти чемпионатов. Есть только четыре клуба, которые не входят в эти лиги. Самую высокую оценку среди них имеет «Аякс», занимающий 27-е место. Остальные – в пятом десятке: «Бенфика» (46), «Селтик» (48) и «Зенит» (49). Присутствие только одного российского клуба в рейтинге кажется удручающим, но при общем взгляде на ситуацию все не так и плохо – доминирование гигантов из стран, где футбол как индустрия во много раз более развит, чем в России, вполне логично.