«Интер», «Аталанта» и «Лацио» снова победили. Итоги 37-го тура Серии А

Завершился 37-й тур чемпионата Италии.
«Парма» — «Аталанта» 1:2
Голы: Кулусевски Деян 43 — Малиновский Руслан 70, Гомес Алехандро 84
«Интер» — «Наполи» 2:0
Голы: Д'Амброзио Данило 11, Мартинес Лаутаро 74
«Лацио» — «Брешиа» 2:0
Голы: Корреа Хоакин 17, Иммобиле Чиро 83
«Сассуоло» — «Дженоа» 5:0
Голы: Траоре Хамед 26, Берарди Доменико 40, Капуто Франческо 66, Распадори Джакомо 74, Капуто Франческо 77
«Удинезе» — «Лечче» 1:2
Голы: Самир 36 — Манкосу Марко 40 (пенальти), Лападула Джанлука 81
«Сампдория» — «Милан» 1:4
Голы: Аскильдсен Кристоффер 87 — Ибрагимович Златан 4, Чалханоглу Хакан 52, Ибрагимович Златан 58, Леау Рафаэл 90+2
«Верона» — СПАЛ 3:0
Голы: Ди Кармине Самуэль 7, Ди Кармине Самуэль 11, Фараони Давиде 47
«Фиорентина» — «Болонья» 4:0
Голы: Кьеза Федерико 48, Кьеза Федерико 54, Миленкович Никола 74, Кьеза Федерико 89
«Кальяри» — «Ювентус» 2:0
Голы: Гальяно Лука 8, Симеоне Джованни 45+2
«Торино» — «Рома» 2:3
Голы: Беренгер Алехандро 14, Синго Вильфрид 66 — Джеко Эдин 16, Смоллинг Крис 23, Диавара Амаду 61 (пенальти)