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«Интер», «Аталанта» и «Лацио» снова победили. Итоги 37-го тура Серии А

сегодня, 00:49

Завершился 37-й тур чемпионата Италии.

«Парма» — «Аталанта» 1:2
Голы: Кулусевски Деян 43 — Малиновский Руслан 70, Гомес Алехандро 84

«Интер» — «Наполи» 2:0
Голы: Д'Амброзио Данило 11, Мартинес Лаутаро 74

«Лацио» — «Брешиа» 2:0
Голы: Корреа Хоакин 17, Иммобиле Чиро 83

«Сассуоло» — «Дженоа» 5:0
Голы: Траоре Хамед 26, Берарди Доменико 40, Капуто Франческо 66, Распадори Джакомо 74, Капуто Франческо 77

«Удинезе» — «Лечче» 1:2
Голы: Самир 36 — Манкосу Марко 40 (пенальти), Лападула Джанлука 81

«Сампдория» — «Милан» 1:4
Голы: Аскильдсен Кристоффер 87 — Ибрагимович Златан 4, Чалханоглу Хакан 52, Ибрагимович Златан 58, Леау Рафаэл 90+2

«Верона» — СПАЛ 3:0
Голы: Ди Кармине Самуэль 7, Ди Кармине Самуэль 11, Фараони Давиде 47

«Фиорентина» — «Болонья» 4:0
Голы: Кьеза Федерико 48, Кьеза Федерико 54, Миленкович Никола 74, Кьеза Федерико 89

«Кальяри» — «Ювентус» 2:0
Голы: Гальяно Лука 8, Симеоне Джованни 45+2

«Торино» — «Рома» 2:3
Голы: Беренгер Алехандро 14, Синго Вильфрид 66 — Джеко Эдин 16, Смоллинг Крис 23, Диавара Амаду 61 (пенальти)

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
сегодня в 02:24
Аталанта прет.
Romkurch
Romkurch
сегодня в 01:24
Кальяри с победой над понтами!
Jantu
Jantu
сегодня в 01:20
Ювентус прогулялся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:06
Юве занялся игрой на тотализаторе. На Кальяри высокий (или низкий, как правильно то?) кэф был. Буки обидятся...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:57
Не было пенальти , не забил Рональду.
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