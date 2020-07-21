«Ювентус» оторвался от преследователей. Итоги 34-го тура Серии А

Завершились матчи 34-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» — «Лацио» - 2:1 (0:0)
Голы: Криштиану Роналду 51 (пенальти), Криштиану Роналду 54 — Иммобиле 83 (пенальти)
«Рома» — «Интер» — 2:2 (1:1)
Голы: Спинаццола 45+1, Мхитарян 57 — де Врей 15, Лукаку 88 (пенальти)
«Верона» — «Аталанта» — 1:1 (0:0)
Голы: Пессина 59 — Сапата 50
«Парма» — «Сампдория» — 2:3 (2:0)
Голы: Жервиньо 18, Берешиньски 40 (автогол) — Чабот 48, Квальярелла 69, Бонаццоли 78
«Фиорентина» — «Торино» — 2:0 (1:0)
Голы: Лянко 2 (автогол), Кутроне 75
«Брешиа» — СПАЛ — 2:1 (0:1)
Голы: Змргаль 69, Змргаль 90+3 — Дабо 42
«Дженоа» — «Лечче» — 2:1 (1:0)
Голы: Санабрия 7, Габриэл 81 (автогол) — Манкосу 60
«Наполи» — «Удинезе» — 2:1 (1:1)
Голы: Милик 31, Политано 90+5 — де Пауль 22
«Кальяри» — «Сассуоло» — 1:1 (0:1)
Голы: Жоао Педро 63 — Капуто 12
Удаление: Карбони 48
«Милан» — «Болонья» — 5:1 (2:1)
Голы: Салемакерс 10, Чалханоглу 24, Беннасер 49, Ребич 57, Калабрия 90+2 — Томиясу 44