ГлавнаяНовости

«Ювентус» оторвался от преследователей. Итоги 34-го тура Серии А

21 июля 2020, 01:25

Завершились матчи 34-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» — «Лацио» - 2:1 (0:0)
Голы: Криштиану Роналду 51 (пенальти), Криштиану Роналду 54 — Иммобиле 83 (пенальти)

«Рома» — «Интер» — 2:2 (1:1)
Голы: Спинаццола 45+1, Мхитарян 57 — де Врей 15, Лукаку 88 (пенальти)

«Верона» — «Аталанта» — 1:1 (0:0)
Голы: Пессина 59 — Сапата 50

«Парма» — «Сампдория» — 2:3 (2:0)
Голы: Жервиньо 18, Берешиньски 40 (автогол) — Чабот 48, Квальярелла 69, Бонаццоли 78

«Фиорентина» — «Торино» — 2:0 (1:0)
Голы: Лянко 2 (автогол), Кутроне 75

«Брешиа» — СПАЛ — 2:1 (0:1)
Голы: Змргаль 69, Змргаль 90+3 — Дабо 42

«Дженоа» — «Лечче» — 2:1 (1:0)
Голы: Санабрия 7, Габриэл 81 (автогол) — Манкосу 60

«Наполи» — «Удинезе» — 2:1 (1:1)
Голы: Милик 31, Политано 90+5 — де Пауль 22

«Кальяри» — «Сассуоло» — 1:1 (0:1)
Голы: Жоао Педро 63 — Капуто 12
Удаление: Карбони 48

«Милан» — «Болонья» — 5:1 (2:1)
Голы: Салемакерс 10, Чалханоглу 24, Беннасер 49, Ребич 57, Калабрия 90+2 — Томиясу 44

Все новости
«Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов. Итоги сезона АПЛ 2019/20
Вчера, 20:15 Комментарии51
Осечка «Ювентуса», ничья «Интера» с «Фиорентиной». Итоги 35-го тура Серии А
24 июля Комментарии2
МЮ поднялся на 3-е место. Итоги 37-го тура АПЛ
23 июля Комментарии7
Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Сассуоло»
22 июля Комментарии14
«Сельта» Смолова сохранила место в высшем дивизионе. Итоги сезона Ла Лиги
20 июля Комментарии20
МЮ продолжает бороться за Лигу чемпионов. Итоги 36-го тура АПЛ
18 июля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
feris1
feris1
21 июля в 09:04, ред.
Думаю с Удинезе и с Сампой у Ювентуса проблем не будет.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
21 июля в 03:03
Дженоа всё-таки прибил Лечче. Который год подряд грифоны демонстрируют какую-то аномальную живучесть.
773sergeytank
773sergeytank
21 июля в 01:28
Ну 4 очка поди умудрятся взять в оставшихся играх даже с Сарри.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100