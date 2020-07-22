ГлавнаяНовости

Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Сассуоло»

22 июля 2020, 00:40
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В матче 35-го тура Серии А «Милан» обыграл «Сассуоло» на выезде. Дублем в составе «россонери» отметился 38-летний форвард Златан Ибрагимович.

В турнирной таблице «Милан» поднимается на пятую строчку (59 очков), «Сассуоло» на восьмом месте (48 очков).

Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре

«Сассуоло» — «Милан» 1:2 (1:2)
Голы: Капуто 42 (пенальти) — Ибрагимович 19, Ибрагимович 45+2

«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр (Кириакопулос 46), Марлон, Пелузо, Рожерио, Бурабиа, Локателли, Берарди, Распадори (Маньянелли 46), Хараслин (Бога 46), Капуто (Траоре 89)
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

«Милан»: Доннарумма, Конти (Калабрия 11), Кьер, Романьоли (Габбиа 32), Тео Эрнандес (Диего Лаксальт 46), Беннасер (Билья 79), Кессье, Салемакерс, Чалханоглу (Бонавентура 79), Ребич, Ибрагимович
Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Бурабиа 22, Локателли 34, Тео Эрнандес 38, Бурабиа 45+7, Беннасер 61, Диего Лаксальт 76, Бонавентура 85

Удаления: Бурабиа 45+7

Судья: Пайретто Лука.

В прошлом туре «Милан» разгромил «Болонью».

Все новости
«Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов. Итоги сезона АПЛ 2019/20
Вчера, 20:15 Комментарии51
Осечка «Ювентуса», ничья «Интера» с «Фиорентиной». Итоги 35-го тура Серии А
24 июля Комментарии2
МЮ поднялся на 3-е место. Итоги 37-го тура АПЛ
23 июля Комментарии7
«Ювентус» оторвался от преследователей. Итоги 34-го тура Серии А
21 июля Комментарии3
«Сельта» Смолова сохранила место в высшем дивизионе. Итоги сезона Ла Лиги
20 июля Комментарии20
МЮ продолжает бороться за Лигу чемпионов. Итоги 36-го тура АПЛ
18 июля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
22 июля в 12:53
Ибра зверь!!! Прямо, как молодой...)))
galem72
galem72
22 июля в 12:31
Всё-таки Ибра вытащил Милан на соревновательный уровень и поднял скиллы с составе. Кто бы что не говорил, но Носатый молодец!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
22 июля в 12:01
это Ибра!
feris1
feris1
22 июля в 08:47
Милан с победой!
nikoladolgov
nikoladolgov
22 июля в 08:08
Жив еще негр черно63й .
Caniggia
Caniggia
22 июля в 03:36
Ибра крут и опять в деле! Думаю ещё сезон, а то и два, сможет ещё поунижать врагов.
zsb1961
zsb1961
22 июля в 01:09
Златан красавец!
kotmyshka
kotmyshka
22 июля в 01:06
Ибра все еще Зверь!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
22 июля в 01:04, ред.
Ибра топ. В свои 38 швед все ещё жгет
Артур Слимани
Артур Слимани
22 июля в 01:01
Ребятушки где же вы были вначале? После паузы вас не узнать💪😎 с победой нас! Ибра молодцом! Его опыт помог команде, ошибался я на счет него.
Ozabot
Ozabot
22 июля в 00:51
Очень дорого победа досталась. Потеряли несколько ключевых игроков перед матчем с «Аталантой».
Мысыктар
Мысыктар
22 июля в 00:46
с победой,спалу и парме завтр удачи.
STVA 1
STVA 1
22 июля в 00:46
Ибра вечен))
Шишанутый
Шишанутый
22 июля в 00:41
Милан с победой! Отличная игра. Сделали дело в первом тайме во втором спокойно докатали матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100