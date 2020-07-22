Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Сассуоло»

В матче 35-го тура Серии А «Милан» обыграл «Сассуоло» на выезде. Дублем в составе «россонери» отметился 38-летний форвард Златан Ибрагимович.
В турнирной таблице «Милан» поднимается на пятую строчку (59 очков), «Сассуоло» на восьмом месте (48 очков).
Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре
«Сассуоло» — «Милан» 1:2 (1:2)
Голы: Капуто 42 (пенальти) — Ибрагимович 19, Ибрагимович 45+2
«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр (Кириакопулос 46), Марлон, Пелузо, Рожерио, Бурабиа, Локателли, Берарди, Распадори (Маньянелли 46), Хараслин (Бога 46), Капуто (Траоре 89)
Главный тренер: Де Зерби Роберто.
«Милан»: Доннарумма, Конти (Калабрия 11), Кьер, Романьоли (Габбиа 32), Тео Эрнандес (Диего Лаксальт 46), Беннасер (Билья 79), Кессье, Салемакерс, Чалханоглу (Бонавентура 79), Ребич, Ибрагимович
Главный тренер: Пиоли Стефано.
Предупреждения: Бурабиа 22, Локателли 34, Тео Эрнандес 38, Бурабиа 45+7, Беннасер 61, Диего Лаксальт 76, Бонавентура 85
Удаления: Бурабиа 45+7
Судья: Пайретто Лука.
В прошлом туре «Милан» разгромил «Болонью».