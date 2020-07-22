Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Сассуоло»

1595367623

22 июля 2020, 00:40

В матче 35-го тура Серии А «Милан» обыграл «Сассуоло» на выезде. Дублем в составе «россонери» отметился 38-летний форвард .

В турнирной таблице «Милан» поднимается на пятую строчку (59 очков), «Сассуоло» на восьмом месте (48 очков).

Реджо Эмилия, стадион Читта дель Триколоре

«Сассуоло» — «Милан» 1:2 (1:2)

Голы: Капуто 42 (пенальти) — Ибрагимович 19, Ибрагимович 45+2

«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр (Кириакопулос 46), Марлон, Пелузо, Рожерио, Бурабиа, Локателли, Берарди, Распадори (Маньянелли 46), Хараслин (Бога 46), Капуто (Траоре 89)

Главный тренер: Де Зерби Роберто.

«Милан»: Доннарумма, Конти (Калабрия 11), Кьер, Романьоли (Габбиа 32), Тео Эрнандес (Диего Лаксальт 46), Беннасер (Билья 79), Кессье, Салемакерс, Чалханоглу (Бонавентура 79), Ребич, Ибрагимович

Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Бурабиа 22, Локателли 34, Тео Эрнандес 38, Бурабиа 45+7, Беннасер 61, Диего Лаксальт 76, Бонавентура 85

Удаления: Бурабиа 45+7

Судья: Пайретто Лука.

В прошлом туре «Милан» разгромил «Болонью».